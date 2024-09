Cable Beach a Nassau: le Bahamas tra storia, lusso e mare cristallino

Fonte: iStock Cable Beach a Nassau, Bahamas

Situata a pochi chilometri dal centro di Nassau, capitale delle Bahamas, Cable Beach è una delle spiagge più famose e apprezzate dell’isola di New Providence. Conosciuta soprattutto per la sua sabbia bianca e fine e le acque dello stesso colore di una gemma preziosa, Cable Beach è un luogo dove trovare bellezza, buon cibo, divertimento ma dove anche scoprire qualcosa di più sulle Bahamas stesse.

Cable Beach è stato per anni – e probabilmente lo è ancora oggi – uno dei “place to be” di chiunque si recasse in viaggio alle Bahamas, soprattutto dagli Stati Uniti. Nei suoi resort e nel suo casinò c’è molto più di quel che si pensa.

Dove si trova Cable Beach a Nassau

New Providence è l’isola più facilmente raggiungibile delle Bahamas. Altre, come per esempio Cat Island, richiedono un secondo viaggio aereo ma non lo si deve di certo fare per arrivare a Nassau. Cable Beach è uno dei posti più conosciuti di quest’isola ed è un luogo molto frequentato, in primis per la sua posizione facile da trovare e a dir poco strategica. L’aeroporto internazionale è situato a meno di 15 minuti di auto dalla spiaggia, rendendo molto veloce e facile arrivare qui anche con una semplice corsa in tax. Anche il porto di Nassau è a breve distanza: questo è utile per chiunque arrivi in crociera e voglia trascorrere una giornata di relax su una delle spiagge più famose delle Bahamas.

Perché si chiama Cable Beach

Una prima curiosità su questa spiaggia deriva dall’origine del suo nome. Questa parte del litorale dell’isola di New Providence non aveva alcun nome fino al 1892. In quell’anno, infatti, venne portato un cavo di trasmissione per il telegrafo che univa Nassau a una zona della Florida. Dato che la stazione di corrisponde della fine del cavo era proprio in quel punto del litorale, quel pezzo di spiaggia venne chiamato Cable Beach. Nella sua storia non cambiò mai più nome ma, con la crescita del turismo a Bahamas, di guadagnò il soprannome di Bahamian Riviera.

Fonte: iStock

In spiaggia a Cable Beach

Il principale richiamo di Cable Beach, per chi si ferma a Nassau, sono le sue acque turchesi e la sua spiaggia, lunga ben 3 chilometri, con la sabbia così fine da regalare la sensazione di camminare sul velluto. Il mare è solitamente molto calmo, come di quelli che ci si immaginano sempre pensando a un viaggio alle Bahamas. Questa parte della costa di New Providence è solitamente priva di correnti forti, cosa non proprio scontata in molte altre parti delle Bahamas.

Qui è possibile nuotare in tutta tranquillità o semplicemente galleggiare e rinfrescarsi in acqua senza alcun intento sportivo. La sabbia è soffice e bianca e invita a lunghe passeggiate sulla riva: la sabbia chiara dei Caraibi non scotta mai, indi per cui potrai passeggiare a qualsiasi ora della giornata. Un panorama a dir poco da sogno completa l’immagine di Cable con tanto di vista delle isole circostanti nonché, per chi lo ama, il passaggio di yatch e barche da ammirare.

Andare in spiaggia a Cable Beach è anche molto pratico e comodo: la zona è attrezzata con numerose strutture per il noleggio di lettini e ombrelloni, così come punti di ristoro e bar che servono sia da bere che da mangiare.

Fare sport acquatici a Cable Beach

Cable Beach non è solo un luogo perfetto dove godersi il relax: questa spiaggia di Nassau offre anche la possibilità di fare molte attività adrenaliniche o adatte ai viaggiatori più avventurosi. Chi ama gli sport acquatici può uscire in kayak, fare paddle boarding (ovvero SUP) oppure provare il potente jet ski.

Da Cable Beach partono anche molte escursioni riservate ai sub con brevetto, per esplorare i meravigliosi fondali marini delle Bahamas. Non hai il brevetto? Non disperare: lo snorkeling è praticabile da tutti. Le acque limpide permettono di ammirare la coloratissima vita marina delle Bahamas: non mancherai di osservare coralli, pesci tropicali e occasionalmente anche le tartarughe marine.

C’è tanto sporto da fare anche fuori dall’acqua a Cable Beach. I campi da beach volley sono praticamente ovunque e c’è la possibilità di fare delle escursioni in bicicletta lungo la costa.

Resort e luoghi di lusso a Cable Beach

Cable Beach divenne un luogo di vacanza dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Soprattutto con l’arrivo degli Anni ’50, alcuni americani iniziarono a investire nella costruzione di resort adatti ai vacanzieri delle classi più abbienti. Nacquero così luoghi come l’Emerald Beach Hotel, conosciuto per essere il primo hote dell’isola con l’aria condizionata. Oltre a questo, proprio interno a questo resort, venne aperto il primo casinò delle Bahamas.

Alcuni di questi luoghi storici sono ancora lì, pronti a farsi ammirare da turisti e viaggiatori che esplorano Nassau. A essi, si sono aggiunti numerosi hotel e resort di lusso moderni e anche di recente costruzione. Il più famoso è senza dubbio il Baha Mar, un complesso alberghiero di alto livello che ospita tre hotel di lusso, un casinò, ristoranti gourmet, campi da golf e piscine. Il Baha Mar è anche il cuore della vita notturna e dell’intrattenimento di Cable Beach, attirando moltissimi visitatori che dormono in altre strutture.

A Cable Beach ci sono anche molti resort di lusso esclusivamente per coppie o per soli adulti. Fin dagli Anni ’50, questa spiaggia non hai mai smesso di essere sinonimo di una certa esclusività ricercata da molti.

Fonte: iStock

La vita notturna a Cable Beach

Proprio di vita notturna è il caso di parlare quando si pensa a Cable Beach. Questo luogo è tanto frequentato di giorno quanto di sera, quando le luci dei suoi resort creano un ambiente scintillante su tutto il litorale.

Oltre al casinò del Baha Mar, che attira molti visitatori grazie alla sua vasta gamma di giochi e tornei, ci sono numerosi bar e locali lungo la spiaggia che offrono musica dal vivo ed esibizioni di DJ internazionali. Uno dei momenti più gettonati per iniziare la propria serata a Cable Beach è, senza dubbio, il tramonto: il cielo si tinge di arancio e rosa e i vari bartender e mixologist della zona fanno a gara a chi riesce a creare il migliore cocktail, capace regalare non solo un gusto perfetto ma anche pronto a riprodurre gli stessi caldi colori del tramonto sul mare delle Bahamas.

La vita notturna di Cable Beach è fatta anche di ristoranti di alto livello, dove cenare fino a tardi, magari con vista mare. Il tipo di cucina proposto è internazionale: su quest’isola delle Bahamas arrivano in preponderanza (data la vicinanza) americani. Non mancano però i ristoranti di alto livello che propongono anche cucina italiana nonché, ovviamente, la cucina caraibica, fatta di sapori forti e speziati.