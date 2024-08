Eleuthera, l’isola delle Bahamas che ti farà innamorare: cosa vedere e spiagge

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Eleuthera, isola delle Bahamas

Una gemma di rara bellezza: siamo a Eleuthera, isola delle Bahamas dai paesaggi incredibili, tra spiagge di sabbia rosa e acque blu. Rientra tra le destinazioni di viaggio più amate di sempre, e si trova precisamente a 80 km da Nassau, la Capitale delle Bahamas. Una striscia di terra stretta, ma lunga 180 km, in cui puoi “perderti” metaforicamente tra panorami con scogliere, lingue di sabbia e acque turchesi e blu. Se vuoi dimenticare qualsiasi trambusto della vita quotidiana, ti portiamo a Eleuthera: cosa vedere e le migliori spiagge.

Cosa vedere a Eleuthera nelle Bahamas

Il nome Eleuthera deriva dal greco eleutheros, ovvero “libere”. E, in effetti, l’idea di libertà che puoi vivere qui non è da mettere in discussione, poiché è un paradiso terrestre di sabbia finissima, in cui puoi regalarti un’esperienza autentica a contatto con la natura. Le spiagge sono il motivo principale per cui ti consigliamo di venire qui: paesaggi incontaminati e mozzafiato, tipici delle Bahamas, dai colori accesi e contrastanti. A pochi km da Nassau, arricchisci il tuo itinerario con una tappa a Eleuthera.

Cosa vedere? Indubbiamente il Glass Window Bridge è una delle attrazioni che mettiamo al primo posto, un ponte di roccia naturale, situato in una zona a dir poco particolare: il punto esatto in cui il Mar dei Caraibi si incontra con l’Oceano Atlantico. Uno di quei momenti che difficilmente dimenticherai nella tua vita.

La zona di Eleuthera si divide esattamente in tre parti: Norte, Centralna e Sur. Nella parte meridionale, si trova la Riserva Naturale di Leon Levy, che è definita un gioiello naturalistico (segna assolutamente lo stagno delle tartarughe). C’è anche una fattoria dove fare spesa a km 0 e provare i tipici prodotti locali.

Le migliori spiagge di Eleuthera

Non c’è dubbio: il motivo per cui molti visitano Eleuthera è la bellezza delle spiagge. Una delle più migliori è Lighthouse Beach, dove la sabbia è bianca e il mare cristallino. Poi c’è Princess Cays, dove la sabbia si fa più dorata e il mare è talmente trasparente da sembrare un sogno a occhi aperti. In questo caso non possiamo che suggerire di fare snorkeling, e nuotare vicino ai pesci.

Se parti insieme ai bambini, ricorda di fare una visita alla Ten Bay Beach, poiché è la spiaggia indicata per fare un bagno in acque poco profonde, con sfumature uniche, dal verde all’azzurro. E la sabbia? Non è solo fine, ma è… rosa! Un’altra tappa da non perdere? Queens Bath, piscine naturali che sono incastonate nella roccia, vicinissime al Glass Window Bridge. Questo spettacolo naturale si è formato negli anni mediante l’erosione delle rocce causate dalle onde dell’Oceano Atlantico. Un piccolo ma importante appunto: non andare durante l’alta marea.

Infine, la spiaggia Twin Cove, vicina a Governor’s Harbour: sono due piccole insenature separate da una distesa di sabbia, con acque turchesi e limpide. Oltre alla macchina fotografica (scatterai foto memorabili), ricorda di portare l’attrezzatura da snorkeling con te: se ti piace la natura incontaminata, questo è il luogo ideale. E, con un pizzico di fortuna, puoi persino ammirare pesci pappagallo e barracuda.