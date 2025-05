Dal mare da sogno in Sardegna ad un'altra location di tutto rispetto: Temptation Island lascia Santa Margherita di Pula per Guardavalle Marina

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Getty Filippo Bisciglia presentatore di Temptation Island

Dopo anni di riprese in Sardegna a Santa Margherita di Pula il programma cult estivo di Canale 5 ideato da Maria De Filippi cambia location: regione diversa ma non meno incantevole. A svelare il cambio di zona ci ha pensato LaC News 2024, un portale regionale calabrese che ha rivelato alcune indiscrezioni. Scopriamo insieme dove sarà registrato Temptation Island 2025.

Qual è la nuova location di Temptation Island

Ci si sposta dalla Sardegna, dove all’interno di un relais a Santa Margherita di Pula decine di coppie hanno capito se proseguire la propria relazione o chiuderla definitivamente arrivando in Calabria. Secondo alcune indiscrezioni la nuova location di Temptation Island sarebbe in provincia di Catanzaro, nella frazione balneare di Guardavalle Marina. Filippo Bisciglia avrà a disposizione angoli da sogno per i farò rivelatori, per mettere alla prova i sentimenti e supportare le persone nella comprensione di cosa significhi vero amore.

Il motivo del cambio location? Sembrerebbe che il villaggio che ha ospitato tentatori e coppie fino alla scorsa edizione sia stato venduto; basti pensare che il sito stesso non risulta raggiungibile. A svelare la notizia è LaC News 2024, un portale regionale calabrese che ha rivelato lo scoop ma attualmente il nome del resort risulta top secret. Probabilmente, considerando il tipo di riprese del programma, verranno sfruttate soluzioni affacciate sul mare ma con alle spalle la famosa macchia mediterranea.

Guardavalle Marina

Forse non tra le mete più battute della Calabria, ma Guardavalle Marina è una vera chicca. Un angolo di costa ionica dall’anima selvaggia dove crescono fichi d’india e le calette sono una meraviglia. Il mare è un’autentica meraviglia, vantando sfumature che virano dal verde acqua al turchese. Una curiosità? Il paese si divide in due parti: non molto lontano c’è Guardavalle, il borgo nelle alture che sorge tra le fiumare di Assi e Lunare: proprio in questa zona c’è chi arriva per esplorare non solo il centro storico ma anche il Calanchi che disegnano un paesaggio unico creando numerosi itinerari per trekking ed escursioni. Chissà, magari proprio qui verrà registrata un’esterna.

Il luogo è molto legato al folklore e alla tradizione; in alta stagione (ma non solo) è animato da feste, sagre ed eventi che attirano local e turisti per una serata memorabile in cui la cucina locale la fa da padrone.

Tra le cose da vedere assolutamente? Oltre al lungomare da non perdere sono le spiagge di Guardavalle Marina dove il mare cristallino e i fondali che mixano sabbia e sassi regalano una cartolina da vivere al 100%, senza rinunciare al relax. Chissà che però le riprese di Temptation Island e il clamore del programma non possano cambiare le cose.

La location esatta? Al momento è ancora top secret e la Fascino non si è sbilanciata nel rilasciare dichiarazioni. Alcune indiscrezioni riportate da la Gazzetta del Sud il set dovrebbe essere il resort Calandrusa, un vero gioiello immerso in cinque ettari di vegetazione e affacciato direttamente sul mare.

Dove si trova e come arrivare a Guardavalle Marina

Guardavalle Marina è una frazione di Guardavalle, un borgo calabrese in provincia di Catanzaro che si affaccia con le sue spiagge uniche sul mar Ionico. Non è molto distante da Soverato o Monasterace e si distingue per un ambiente tranquillo, anche in alta stagione. Per raggiungerlo bisogna percorrere la E90 partendo da snodi come quello di Catanzaro a circa 50 chilometri o di Lamezia Terme dove è disponibile un aeroporto low cost.