Carnevale di Follonica, sfilate, carri e divertimento sul mare della Toscana

Fonte: Associazione Carnevale Follonica Una passata edizione del Carnevale di Follonica

Affacciata sul mare e immersa nella Maremma Toscana, Follonica è una meta molto apprezzata per le sue tante bellezze che non sono unicamente legate alla sua costa. Perché questa cittadina conserva anche un’importante storia industriale, inoltre è vicina a una bella e interessante area naturale: il Parco Interprovinciale di Montioni, 7mila metri quadrati di bellezza tra natura e storia di tante epoche differenti.

Insomma, ci sono tante ragioni per visitare Follonica e il suo bel golfo, che si snoda tra Piombino e Punta Ala. Tra queste non può mancare il suo celebre Carnevale, un momento festoso e ricco di appuntamenti per tutti i gusti, capace di incarnare lo spirito leggero e divertente di questo periodo dell’anno.

Tutto quello che c’è da sapere sul Carnevale di Follonica.

Storia del Carnevale di Follonica

È una delle feste più attese dell’anno, stiamo parlando del Carnevale che diventa il protagonista in tante località che punteggiano l’Italia, tutte con le loro tradizioni e peculiarità.

E una delle mete più amate è Follonica che, nei giorni dedicati a questo momento di leggerezza, diventa il luogo da raggiungere per chi è alla ricerca delle risate, del divertimento e dello spirito che incarna il Carnevale.

Qui la tradizione ha preso il via più di un secolo fa, e la storia del Carnevale d Follonica è davvero affascinante. Tutto ha avuto nel 1910: protagonisti di queste giornate erano feste in maschera e veglioni che vedevano il coinvolgimento della comunità.

E così un primo seme di quello che, nel corso del tempo, è diventato un appuntamento sempre più articolato era stato piantato.

È verso gli anni Venti che sono arrivate le sfilate dei carri allegorici trainati da cavalli, con personaggi mascherati, il tutto accompagnato dagli orchestrali e dalla loro musica.

Poi il conflitto ha fermato la festa, ma dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ha ripreso con ancora più vigore ed è nel 1949 che questo appuntamento ha raggiunto il massimo splendore, e nasce il Carnevale Maremmano. Ogni evento ha periodi di alti e bassi, così più tardi e per 17 anni (fino al 1979) c’è stato un momento di pausa.

Dagli anni Ottanta il Carnevale di Follonica è tornato ad attirare tantissime persone per la bellezza dei carri che sfilano per le vie della città e delle tante tradizioni che lo rendono un momento di divertimento e spensieratezza. E trasformando questa bella cittadina di mare nella destinazione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un appuntamento indimenticabile.

Fonte: Associazione Carnevale Follonica

Ma quando raggiungere questa destinazione festosa nel cuore della Toscana? L’appuntamento più divertente dell’anno dura per un mese, con il fischio di inizio previsto il primo febbraio (sarà presente la banda della città) a partire dalle 16 e fino alle 19.

La conclusione, invece, è in calendario per il 27 febbraio con il Giovedì Grasso. Il programma delle feste è davvero ricco e promette di intrattenere grandi e piccini. Tutto è stato confermato nonostante un incendio abbia creato danni ai carri di due rioni.

Eventi 2025 del Carnevale di Follonica

Un mese ricco di appuntamenti pensati per piacere davvero a tutti: grandi e piccini. Dalle sfilate, ai concerti, senza dimenticare le feste. Il programma del Carnevale in questa cittadina della Maremma Toscana è molto articolato e non c’è giornata in cui non ci sia qualcosa di divertente da fare.

I bozzetti dei carri, che sfileranno per rendere indimenticabili i corsi mascherati, sono già visibili sul sito ufficiale della manifestazione e riescono a restituire un’idea di quanto affascinante sarà poterli ammirare in tutta la loro bellezza dal vivo.

Le quattro sfilate del Carnevale

I corsi mascherati che si terranno a Follonica sono quattro e vanno a scandire tutto il mese di febbraio, sono quasi tutti a calendario la domenica, aspetto che li rende facilmente raggiungibili anche per una gita fuori porta. Le prime tre sfilate si svolgono dalle 14,30 alle 17,30.

L’appuntamento con la prima è per domenica 2 febbraio, si prosegue il 9 con un secondo corteo in cui ammirare maschere e carri, inoltre in questa occasione verrà premiata Miss Carnevale. Domenica 16 la sfilata vedrà la presenza di giurie per i carri e la mascherata.

Il momento più speciale, infine, è quello di sabato 22 febbraio quando va in scena il gran finale con la premiazione del Carnevale 2025 e i fuochi d’artificio. E, oltre al giorno, cambia anche l’orario con la festa in programma dalle 16,45 alle 20.

Concerto, sfilata dei piccoli e Giovedì Grasso

Nel ricco programma del Carnevale di Follonica non mancano altre iniziative. Come il concerto della Filarmonica che si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 21.15 presso il Teatro Fonderia Leopolda con la collaborazione della Scuola comunale di Musica. Saranno presenti anche le Reginette dei Rioni.

È in calendario per martedì 11, invece, la sfilata dei piccoli carri che sono stati creati da studentesse e studenti dei due Istituti Comprensivi. Per assistere allo spettacolo l’appuntamento è a partire dalle ore 10. Domenica 23, tra piazza Sivieri, via Roma e via Zara, si svolgerà la Festa di Carnevale in centro in collaborazione con CCN e discoteche. L’orario di inizio è alle 17.

Imperdibile, infine, il Giovedì Grasso che si terrà il 27 febbraio alle 21: si tratta di un Veglione dei rioni del Carnevale in collaborazione con ProLoco e C.R.I.

Gli appuntamenti correlati

Ci sono alcuni appuntamenti correlati a quelli principali. Uno di questi è programmato dal MeQ, ovvero il Mercato Comunale, che oltre a restare aperto a pranzo nelle tre domeniche di sfilata, sabato 22 organizzerà un veglione mascherato dalle 19.

Inoltre, chi ha il biglietto del Carnevale può entrare gratuitamente al Museo Magma di Follonica. Sono previsti sconti anche per accedere ad altre realtà culturali del territorio come il Parco archeominerario di San Silvestro, del Parco archeologico di Baratti e Populonia e il Museo archeologico di Piombino.

Biglietti del Carnevale di Follonica

Le quattro date previste per le sfilate necessitano di un biglietto. Questo si deve acquistare online (sul sito CiaoTickets) e ha un costo di otto euro per ogni giornata. Non arriva tramite corriere ma è elettronico per cui si può mostrare all’arrivo nella versione digitale, oppure stampare a casa. Come anticipato l’acquisto del biglietto permette di ottenere altri vantaggi.

Come raggiungere il Carnevale di Follonica

Si può arrivare al Carnevale di Follonica sia in automobile, sia in treno. Per chi lo desidera esiste anche un servizio shuttle che prende il via da Grosseto, oppure da Cecina o Massa Marittima e svolge sia l’andata sia il ritorno. Per orari e maggiori informazioni ci sono i siti dedicati.