Carnevale di Manfredonia: storia, eventi e informazioni utili

Il Carnevale di Manfredonia è una delle manifestazioni più attese della Puglia, un’esplosione di colori, creatività e divertimento che ogni anno attira migliaia di visitatori e che, con le sue sfilate spettacolari, le iniziative culturali e il coinvolgimento della comunità, ha saputo mantenere vivo il legame con la tradizione, rinnovandosi di edizione in edizione.

Scopriamo insieme la storia, il programma e tutte le informazioni utili per partecipare all’edizione 2025.

La storia del Carnevale di Manfredonia

Le origini del Carnevale di Manfredonia si intrecciano con la lunga tradizione delle festività carnevalesche italiane, che affondano le loro radici nei Saturnali dell’Antica Roma. Tuttavia, la versione moderna e istituzionalizzata della manifestazione ha preso forma nel 1952, quando il Comune diede il via ufficialmente a un evento che avrebbe acquisito nel tempo una risonanza sempre maggiore.

Dal 1997, l’organizzazione del Carnevale è stata curata dall’ente comunale “Istituzione del Carnevale Dauno”, sostituito nel 2014 dall’Agenzia del Turismo, organo di promozione territoriale del comune di Manfredonia. Un passaggio fondamentale che ha contribuito a rendere l’evento ancora più strutturato e attraente per il turismo.

Uno degli appuntamenti simbolo della manifestazione è la “Sfilata delle Meraviglie”, nata nel 1998 e dedicata ai bambini delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado. Il prestigio di questa sfilata ha raggiunto livelli internazionali, tanto che l’UNICEF ha deciso di concederle il patrocinio.

Nel corso degli anni, il programma del Carnevale ha subito varie evoluzioni: dal 2012 al 2016, la “Sfilata delle Meraviglie” è stata unificata con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, dando vita a un’unica, imponente manifestazione. Nel 2016, le sfilate hanno preso il nome di “Gran Parate”, mentre dal 2017 la “Gran Parata delle Meraviglie” è tornata a essere un evento a sé stante.

L’edizione 2025 del Carnevale di Manfredonia prevede quattro date principali:

Domenica 23 febbraio – Prima Gran Parata

– Prima Gran Parata Domenica 2 marzo – Seconda Gran Parata

– Seconda Gran Parata Martedì 4 marzo – Celebrazione del Martedì Grasso

– Celebrazione del Martedì Grasso Sabato 8 marzo – Notte Colorata

Quattro appuntamenti che offriranno la possibilità di immergersi nell’atmosfera festosa della città pugliese.

Gli eventi clou del Carnevale 2025

Le sfilate dei carri allegorici

Le due Gran Parate del Carnevale, in programma per domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo, sono il momento più atteso della manifestazione.

I carri allegorici, vere e proprie opere d’arte in movimento, sfileranno tra le vie accompagnati da gruppi mascherati e dalle scuole di danza. A inaugurare la sfilata saranno la madrina del Carnevale, Simona Frascaria, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia con le altre Miss, e le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti Sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

L’energia travolgente delle sfilate trasformerà Manfredonia in un universo di colori e musica, per regalare uno spettacolo indimenticabile a cittadini e turisti.

Lucio Dalla Day – Golden Night

Martedì 4 marzo, il Carnevale di Manfredonia renderà omaggio a uno degli artisti più amati della musica italiana con il Lucio Dalla Day – Golden Night, un evento interamente dedicato al legame tra il cantautore e la città.

Durante la giornata, il Chiostro di Palazzo San Domenico ospiterà la mostra fotografica “L’ora più dolce – Storia di un legame eterno”, curata dalla Pro Loco Manfredonia.

Alle 10:30, presso il Palazzo dei Celestini, si terrà un talk con la partecipazione di HER, Felice Sblendorio e Vittoria de Salvia, che racconteranno aneddoti e ricordi del loro rapporto con Lucio Dalla.

La giornata si concluderà alle 18:00 con la spettacolare Golden Night delle Meraviglie, una performance davanti al LUC “Peppino Impastato” che celebrerà la magia della musica del grande artista.

Luna Park di Carnevale

Il centro storico di Manfredonia si trasformerà in un grande Luna Park di Carnevale, dove i più piccoli potranno divertirsi con spettacoli di giocolieri, mangiafuoco, mascotte, teatrini di burattini e street band. Un’area interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, che potranno vivere il Carnevale con un pizzico di magia e stupore.

Carnevale senza barriere

Un evento speciale è in programma martedì 25 febbraio con il Carnevale senza barriere, un veglione mascherato dedicato alle associazioni che si occupano di persone con disabilità.

L’iniziativa, ospitata dalla sede della Lega Navale Italiana di Manfredonia, sarà animata da spettacoli, balli e momenti di condivisione, a sottolineare l’importanza dell’inclusione e della partecipazione di tutti ai momenti di festa.

Biglietti del Carnevale di Manfredonia

Per chi desidera vivere l’esperienza del Carnevale da una posizione privilegiata, sono state allestite due tribune in Piazza Marconi, da cui sarà possibile assistere in tutta comodità alle Gran Parate.

I biglietti, non numerati, danno accesso alle tribune per una delle seguenti date:

Domenica 23 febbraio – ore 10:00

– ore 10:00 Domenica 2 marzo – ore 17:00

– ore 17:00 Sabato 8 marzo – ore 18:00

L’ingresso alle sfilate lungo il percorso cittadino e agli altri eventi del programma resta invece completamente gratuito.

I biglietti per le tribune si possono acquistare tramite la sezione Biglietteria del sito ufficiale del Carnevale di Manfredonia.

Come raggiungere il Carnevale di Manfredonia

Manfredonia è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.