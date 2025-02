Il Carnevale di Saluzzo: molto più di una semplice festa

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: Ufficio Stampa La sfilata dei carri a Saluzzo

Capitale dell’antico marchesato che dominò il Piemonte sud-occidentale per quasi un secolo, tra il 1470 e il 1547, Saluzzo è oggi uno dei borghi storici della regione con un Carnevale ormai giunto alla sua 97ª edizione. L’appuntamento, tra i più attesi dell’anno, porterà in città dieci carri e centinaia di figuranti che animeranno le strade trasformandole in un palcoscenico di colori e allegria.

Per questa edizione, il Carnevale di Saluzzo celebrerà con la sua maschera tradizionale, la Castellana, nata agli inizi degli anni ’50 del Novecento per simboleggiare la signoria saluzzese, ricordando i tempi in cui Saluzzo

fu capitale dell’omonimo Marchesato. Ad accompagnarla nelle sfilate ci sarà Ciaferlin, la maschera che rappresenta il contadino del posto che, con l’immancabile cappello e la sua “cavagna”, ovvero la cesta di paglia,

porta allegria e goliardia intrattenendo grandi e bambini.

Questa è la storia del Carnevale e gli eventi da non perdere per l’edizione 2025.

Storia del Carnevale di Saluzzo

Le origini del Carnevale di Saluzzo risalgono al 1487, rendendo questo evento uno dei più importanti e longevi del Piemonte. La sua versione moderna, però, quella alla quale possono assistere i visitatori, è più recente e vanta quasi 100 anni di vita. È in questo periodo, precisamente nel 1952, che nasceranno le prime maschere tradizionali che, nel corso degli anni, diventeranno il simbolo dell’intero Carnevale.

La prima maschera è quella della bella Castellana, da subito accompagnata dalle giovani damigelle, nata per simboleggiare la signoria saluzzese: Saluzzo fu la capitale del Marchesato che comprendeva diversi territori tra il Po, le Alpi e la Stura fino al 1588 quando fu annesso dal duca di Savoia Carlo Emanuele I. La seconda maschera nascerà più tardi, tra il 1957 e il 1963. Stiamo parlando di Ciaferlin, il personaggio del contadino nato per inserire un elemento goliardico nella sfilata.

Fonte: Ufficio Stampa

Date del Carnevale di Saluzzo

Quest’anno il Carnevale di Saluzzo, tra gli eventi carnevaleschi più amati, si terrà dal 28 febbraio al 4 marzo 2025. In programma sono previste diverse iniziative, dalle sfilate con i gruppi mascherati e i carri ai balli per bambini e al luna park.

Eventi 2025 del Carnevale di Saluzzo

Cominciato il 2 febbraio con l’investitura della Castellana di Saluzzo e proseguito il 9 febbraio con la mostra degli abiti tipici del Carnevale, il 22 febbraio con la Polentata e il Gran Ballo Serale e il 23 febbraio con l’8° Carnevale degli Oratori, la festa procederà con gli eventi più attesi.

Colazione di Ciaferlin

Sabato 1 marzo la giornata inizierà alle 10:00 sotto l’ala di ferro di Piazza Cavour con la tradizionale colazione di Ciaferlin. Nel pomeriggio, le maschere del Carnevale sfileranno per le vie del centro, regalando ai presenti la possibilità di ammirarle da vicino.

La grande sfilata dei carri e delle maschere

Domenica 2 marzo, invece, prima della grande parata, alle 11:15 si terrà la Santa Messa in Duomo, celebrata dal vescovo di Saluzzo. Alle 14:00 comincerà il grande evento, ossia il corteo con i carri e gruppi mascherati provenienti da diverse località come Nichelino, Piobesi T.se, Pinerolo, Cavour, Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Scalenghe, oltre alla partecipazione di OdB Saluzzo e del “carrinfrutta” dell’Oratorio di Verzuolo.

Fonte: Ufficio Stampa

Ballo dei bambini, veglione e il luna park

Il programma del Carnevale di Saluzzo proseguirà poi lunedì 3 marzo al Pala CRS di Saluzzo, dove alle 15:00 si terrà il “Ballo dei bambini”, mentre in serata, alle 22:00, sarà la volta del veglione per i giovani, organizzato in collaborazione con le maschere degli Amis del Carlevè.

Infine, l’ultima giornata di festa sarà il 4 marzo con il luna park, allestito in piazza XX Settembre e Piazza Cavour.