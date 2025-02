Carnevale tra magia, spettacoli e avventure nei parchi divertimento

Dalle parate in maschera agli show interattivi, il calendario degli eventi e dei festeggiamenti da non perdere nei principali parchi tematici della penisola

Il Carnevale è sinonimo di festa, colori e allegria, e quale posto migliore per viverlo se non nei parchi di divertimento, dove la magia incontra l’adrenalina? Per la festa più pazza dell’anno, i parchi tematici italiani si trasformano in scenari da favola, con parate spettacolari, show dal vivo, laboratori creativi e attrazioni in versione carnevalesca. Da Leolandia a Gardaland SEA LIFE, da Cinecittà World allo Zoomarine, passando per la Città della Scienza e il Luna Park Meneghino tutto è pronto per vivere un Carnevale indimenticabile, tra coriandoli, costumi e avventure emozionanti. Ecco tutti gli eventi speciali in programma nei principali parchi della penisola, dove il divertimento è garantito per grandi e piccini.

Nel mondo incantato di Leolandia

Per Carnevale Leolandia si veste a festa con coriandoli e stelle filanti che danzano nell’aria, accompagnando gli ospiti in un’atmosfera di pura allegria. Nei weekend e nei giorni clou del Carnevale, compreso il rito ambrosiano, Leolandia si trasforma in un mondo incantato fatto di spettacoli coinvolgenti, maschere e sorprese imperdibili, fino alla metà di marzo.

Il Carnevale entra nel cuore delle attrazioni con Sfida in Maschera, un entusiasmante gioco interattivo che anima le giostre più iconiche con avvincenti cacce alla maschera, tra enigmi e indovinelli da risolvere. Immaginate di trovare coraggiosi corsari nascosti nelle botti della Riva dei Pirati, dame e cavalieri intenti in danze eleganti attorno alla Giostra Cavalli, cowboy sfidarsi a duello all’ombra della Ruota dei Pionieri e chef un po’ pazzi alle prese con ricette bizzarre vicino al Caffè Minitalia.

E quale modo migliore per vivere questa festa se non travestendosi? Gli ospiti sono invitati a indossare il proprio costume preferito e scatenarsi tra giostre, spettacoli e baby dance. Per un tocco finale di magia, il Truccabimbi sarà a disposizione per trasformare ogni bambino nel personaggio dei suoi sogni, pronto a sfilare nella grande Parata dei Personaggi, il momento più atteso della giornata. Tra i protagonisti non mancheranno Masha e Orso, Bing e Flop, Bluey e Bingo, i Superpigiamini e l’amatissimo Trenino Thomas, sempre pronto ad accogliere i piccoli passeggeri a bordo delle sue carrozze.

Tra le meraviglie sommerse a Gardaland SEA LIFE Aquarium

Quest’anno, il Carnevale si tinge di magia e avventura a Gardaland SEA LIFE Aquarium, che dal 1° al 5 marzo si anima con spettacoli, giochi e sorprese, trasformandosi in un mondo sottomarino tutto da scoprire. Nella nuova area tematizzata “Gli Illusionisti del Mare”, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare affascinanti creature marine esperte nell’arte del mimetismo. Tra colori cangianti e abilità sorprendenti, questa esperienza renderà il Carnevale ancora più coinvolgente.

Alle ore 11, nella suggestiva sala Vista Oceanica, prende vita “Bolle in Maschera”, un divertente gioco interattivo in cui i bambini, con l’aiuto del pubblico, dovranno indovinare il nome di una creatura marina attraverso mimiche e suggerimenti creativi. Al termine, ogni piccolo esploratore riceverà un attestato di Esploratore Marino, oltre a un gadget esclusivo. A rendere il momento ancora più esilarante ci penserà Sharky, la simpatica mascotte dell’acquario, che guiderà il gioco e coinvolgerà i partecipanti con il suo entusiasmo contagioso.

Il divertimento continua dalle 12,30 alle 14 nell’area ristorazione, dove i più piccoli potranno scatenare la loro creatività in un laboratorio artistico, decorando mascherine ispirate al mondo marino, mentre l’area truccabimbi sarà il tocco finale per trasformare ogni bambino in una creatura degli abissi.

A rendere l’atmosfera ancora più magica ci penseranno spettacoli itineranti, con ballerini, maghi e illusionisti che sorprenderanno i visitatori con danze, giochi di prestigio e momenti di magia ravvicinata lungo tutto il percorso dell’acquario. E per concludere in bellezza, Gardaland SEA LIFE Aquarium propone un’offerta speciale: per ogni adulto che acquista un biglietto intero in cassa, fino a due bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente, a patto che siano mascherati.

Luna Park Meneghino cuore del Carnevale Ambrosiano

Fino al 16 marzo 2025, Milano si accende di luci, colori e adrenalina con il Luna Park Meneghino, il parco divertimenti più popolare del Carnevale Ambrosiano. Anche quest’anno il Parco Sempione ospita 62 attrazioni, disposte lungo via Gadio e l’Arena Civica, pronte a regalare gioia ed emozioni tra giostre mozzafiato, attrazioni per famiglie e bambini, e deliziose proposte di street food. Dai brividi delle montagne russe alle tradizionali giostre a cavalli, ogni angolo del Luna Park Meneghino è pensato per far vivere la magia del Carnevale in un’esplosione di divertimento.

Come da tradizione, il programma include eventi speciali e iniziative dal forte valore sociale. Sabato 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la mascotte del parco distribuirà mimose a tutte le visitatrici, mentre alcuni operatori offriranno promozioni su attrazioni selezionate.

La tradizionale Festa di Quartiere torna per coinvolgere bambini e famiglie del territorio in una giornata all’insegna della spensieratezza, mentre martedì 4 marzo, invece, sarà la volta della Giornata dedicata alle persone con disabilità, un’iniziativa che lo scorso anno ha accolto 600 partecipanti e che permetterà nuovamente ai visitatori di accedere gratuitamente al parco, garantendo a tutti un’esperienza inclusiva e ricca di emozioni.

Il Villaggio di Carnevale di Cinecittà World

Fino al 9 marzo, Cinecittà World si trasforma in un set cinematografico tutto dedicato al Carnevale, dove il divertimento si intreccia con la magia del grande schermo. La scenografica Cinecittà Street diventa un vivace Villaggio di Carnevale, animato da parate spettacolari, maschere straordinarie, carri tradizionali e una pioggia di coriandoli che avvolgerà i visitatori in un’atmosfera da sogno. Tra show dal vivo, concorsi di costumi, baby dance per i più piccoli e dolci tipici, il parco regalerà un’esperienza indimenticabile a tutta la famiglia.

Il cuore della festa è la Carnival Street, un’esplosione di colori e musica che trasporta gli ospiti in un mondo di fantasia dal sapore cinematografico. Ogni ora, la suggestiva Parata dei Carri del Cinema incanta il pubblico con mezzi spettacolari: big foot, chopper, limousine, auto della polizia, Transformer, personaggi dei cartoni animati, principesse delle fiabe e supereroi del grande schermo.

Ad arricchire il programma, spettacoli dal vivo che animeranno il parco dalle 11 alle 18, accompagnando le attrazioni a tema disponibili per il periodo di Carnevale. I visitatori potranno immergersi in avventure da brivido con Hotel Transilvania, ispirato al celebre film d’animazione, o vivere un’esperienza di realtà virtuale con La Guerra dei Mondi, che li trasporterà direttamente nel set del celebre film di fantascienza. Per i più piccoli, la Sala Giochi e il Truccabimbi di Carnevale offriranno momenti di creatività e trasformazione, mentre gli adulti potranno sfidarsi nel concorso per la miglior maschera, con in palio abbonamenti al parco. Un evento speciale si terrà anche il 4 marzo, con un’apertura straordinaria per festeggiare insieme il Martedì Grasso.

Dalle 17 alle 20 i visitatori potranno lasciarsi incantare da Oriental World – Il Festival delle Luminarie Cinesi, un’esperienza magica che fonde arte, tradizione e luci spettacolari. Oltre 220 opere luminose, alte fino a 8 metri e realizzate a mano da artigiani cinesi, guideranno gli ospiti lungo un suggestivo percorso di oltre popolato da creature mitologiche e installazioni spettacolari come il Palazzo del Dragone, la Fenice e un maestoso Dragone lungo 30 metri. A completare l’esperienza, l’Oriental Food, con autentiche specialità dello street food cinese. Un evento imperdibile sarà il Carnevale dei Cani, in programma per sabato 1° marzo, una sfilata originale in collaborazione con Quattrozampeinfiera.

Carnevale a ritmo di samba a Zoomarine

Quest’anno, Zoomarine, il parco alle porte di Roma, invita grandi e piccini a immergersi in un’atmosfera colorata e travolgente, ispirata al Carnevale brasiliano. Ogni sabato, i visitatori saranno accolti da un’esplosione di costumi sgargianti, ritmi di samba e capoeira, con la possibilità di partecipare a lezioni di samba per tutte le età e lasciarsi conquistare dalla magia della grande parata finale.

Ben 12 show e dimostrazioni sono inclusi nel biglietto, tra spettacoli unici e incontri ravvicinati con gli animali che renderanno l’esperienza ancora più indimenticabile. E quest’anno c’è un motivo in più per festeggiare: Zoomarine compie 20 anni! Per l’occasione, nel weekend del 1-2 marzo, tutti i bambini potranno entrare gratuitamente prenotando il loro ingresso online e godersi oltre 15 attrazioni, tra cui il viaggio educativo alla scoperta degli animali e il mondo preistorico del Zoorassico.

Domenica 2 marzo, un evento imperdibile attende i più piccoli: il super show di Lucilla, la dolce Fatina del Sole, che insieme alla sua amica Daisy Dot farà cantare e ballare i bambini sulle note delle sue canzoncine.

Esperimenti e supereroi a Città della Scienza

Il 1° e 2 marzo, Città della Scienza a Napoli si trasforma in un incredibile laboratorio a cielo aperto, dove esperimenti interattivi, spettacoli e laboratori creativi coinvolgeranno visitatori di tutte le età in un Carnevale all’insegna della conoscenza e del divertimento.

La giornata di sabato 1° marzo offrirà un programma imperdibile per bambini dai 3 ai 13 anni, con attività coinvolgenti che uniscono scienza e creatività: nei laboratori “Marionette a dita”, “Scanimation” e “Mandala nelle maschere”, i più piccoli potranno esprimere la loro fantasia e scoprire le meraviglie della scienza attraverso il gioco. Il momento clou sarà lo Science Show “Azoto che brividi”, un’esperienza mozzafiato in cui gli esperti di Città della Scienza daranno vita a spettacolari dimostrazioni con l’azoto liquido, tra vapori freddi e reazioni sorprendenti.

Domenica 2 marzo, si svolge la tanto attesa Grande festa di Carnevale – Scienziati con superpoteri! Un evento speciale che unisce scienza e supereroi in una giornata nel segno della meraviglia e della scoperta. Insomma, un Carnevale fuori dagli schemi, dove la scienza diventa spettacolo e i visitatori saranno catapultati in un universo di scoperte, creatività e divertimento senza fine.

Carnevale selvaggio al Safari Park di Pombia

Dal 1° al 4 marzo, al Safari Park di Pombia va in scena il Selvaggio Carnevale , quattro giorni di divertimento e avventura, dalle 10,30 alle 16,30, con un’occasione speciale: a partire dalle 14, l’ingresso all’area pedonale è completamente gratuito. E non è tutto: con un biglietto di soli 10€, si possono anche fare sei giri tra giostre e dimostrazioni didattiche. Il clou della festa? La straordinaria Sfilata della miglior maschera, in programma ogni giorno alle 16, dove una giuria premierà i costumi più belli con biglietti omaggio per il Safari Park e l’area acquatica Safari Beach. Il parco di Pombia offre infatti anche lo zoo safari, il parco acquatico e una nuova attrazione mozzafiato: Kangoo Jump, una giostra che fa saltare come un vero canguro.