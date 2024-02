Il Carnevale dei bambini: dove andare in Italia

Carnevale, con i suoi colori, le stelle filanti, i coriandoli, le maschere e tanto, tanto divertimento, è una festa perfetta per i più piccoli! E, per viverne appieno la magia, ecco alcune mete da non perdere a partire da Leolandia, il parco a tema a mezz'ora da Milano più amato dai bambini, con la festa di Carnevale più lunga e straordinaria di sempre, che da sabato 3 febbraio proseguirà per tutti i fine settimana fino a marzo. (Nella foto, Carnevale Show a Leolandia).