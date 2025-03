Ferrara, lo storico Carnevale degli Este che tutti aspettano

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Sguardo sulla splendida città di Ferrara

Coriandoli, stelle filanti, chiacchiere (beh, dipende in che zona d’Italia ci si trova)… Insomma, gli ingredienti per il Carnevale ci sono tutti e in alcune parti del Belpaese in questi giorni la festa avrà termine con il clou dei festeggiamenti, così come a Ferrara, dove domenica 2 marzo ci saranno in città le sfilate finali del Carnevale Estense.

Il Carnevale di Ferrara, noto anche come Carnevale degli Este è uno degli eventi più emblematici della città e ha il via dopo la prima metà del mese: ogni anno, le strade del centro storico si animano con colori, suoni e tradizioni che risalgono a secoli fa. Un’occasione unica per vivere la cultura ferrarese attraverso sfilate, spettacoli, e una ricca offerta gastronomica. Con il suo mix di tradizione e modernità, il Carnevale di Ferrara è un evento imperdibile per chi desidera esplorare la città in una veste festosa e coinvolgente.

La storia del Carnevale di Ferrara

Il Carnevale di Ferrara ha origini antiche in Italia, che risalgono ai tempi della dinastia degli Estensi, i signori indiscussi della città. Questa festività ha radici profonde nella storia medievale e rinascimentale, quando il Carnevale rappresentava un momento di svago e di rovesciamento dell’ordine sociale. Tradizionalmente, il Carnevale ferrarese era caratterizzato da feste in maschera, banchetti e giochi popolari, con una forte componente di satire sociali. Nel corso dei secoli, il Carnevale è stato rivisitato e arricchito, diventando una delle principali manifestazioni culturali della città. Oggi, il Carnevale Estense celebra la ricchezza storica di Ferrara, unendo la comunità locale e i visitatori in una festa di tradizione e innovazione.

Fonte: iStock

Il Carnevale di Ferrara 2025 si terrà domenica 2 marzo 2025 e seguirà questo preciso programma:



Ore 16:00, da Porta Paola a Piazza del Municipio: corteo del Carnevale degli Este.

Ore 16:30, Piazza del Municipio: un Banchetto Rinascimentale in onore del Duca Alfonso I e della Duchessa Lucrezia Borgia, con la partecipazione di illustri ospiti Pietro Bembo ed Ercole Strozzi. Al pubblico sarà offerta una specialità della cucina ferrarese preparata seguendo la ricetta di Messer Cristoforo da Messisbugo. Durante il banchetto, si terranno spettacoli di duelli cortesi e danze rinascimentali.

Ore 18:00, Piazza del Municipio: lettura dell’editto di chiusura del Carnevale degli Este.

Il Carnevale degli Este si terrà nel Centro Storico di Ferrara, in particolare in Piazza del Municipio, Piazza Castello e nelle altre location storiche della città.

Fonte: iStock

L’evento principale di questa domenica sarà il Banchetto Carnevalesco degli Este, in onore del Duca Alfonso I e della Duchessa Lucrezia Borgia. Il banchetto, ricostruito nei minimi dettagli, riproporrà l’atmosfera festosa della corte estense del Rinascimento, con illustri ospiti come Pietro Bembo ed Ercole Strozzi. Il protagonista gastronomico sarà la “Brazzatella“, una ciambella rinascimentale, la cui ricetta storica sarà reinterpretata e offerta gratuitamente al pubblico da paggi in costume.

L’iniziativa fa parte del progetto “Festina Lente”, finanziato dal Ministero del Turismo, volto a valorizzare Ferrara e il suo sito Unesco.

Gli eventi del Carnevale di Ferrara 2025

Il Carnevale di Ferrara è un concentrato di eventi che celebrano la tradizione e l’allegria. Tra i principali appuntamenti ci sono:

Cortei storici : il Carnevale prende vita con il corteo del Carnevale degli Este e quello degli Umanisti, che attraverseranno le strade di Ferrara, accompagnati da figuranti in costumi d’epoca.

: il Carnevale prende vita con il corteo del Carnevale degli Este e quello degli Umanisti, che attraverseranno le strade di Ferrara, accompagnati da figuranti in costumi d’epoca. Banchetti rinascimentali : il cuore dell’evento sarà il Banchetto Carnevalesco degli Este che avrà luogo domenica 2 marzo, con una ricostruzione storica di un banchetto in onore dei Duchi Alfonso I e Lucrezia Borgia, accompagnato da spettacolari danze e duelli cortesi.

: il cuore dell’evento sarà il che avrà luogo domenica 2 marzo, con una ricostruzione storica di un banchetto in onore dei Duchi Alfonso I e Lucrezia Borgia, accompagnato da spettacolari danze e duelli cortesi. Spettacoli e danze : gli spettatori potranno assistere a spettacoli rinascimentali, tra cui danze storiche, duelli e rappresentazioni teatrali che ricreano la vivacità della corte estense.

: gli spettatori potranno assistere a spettacoli rinascimentali, tra cui danze storiche, duelli e rappresentazioni teatrali che ricreano la vivacità della corte estense. Conferenze e tavole rotonde : il programma include anche incontri culturali, come la tavola rotonda “La volgar lingua della corte estense” che esplorerà il legame tra la lingua, la storia e la cultura della corte di Ferrara.

: il programma include anche incontri culturali, come la tavola rotonda che esplorerà il legame tra la lingua, la storia e la cultura della corte di Ferrara. Inoltre, saranno organizzati laboratori per bambini, truccabimbi e diverse altre attività che coinvolgeranno anche i più piccoli in questa festa straordinaria.

Biglietti del Carnevale di Ferrara

L’ingresso al Carnevale di Ferrara è libero, ma alcune attività, come le degustazioni e gli spettacoli esclusivi, potrebbero richiedere la prenotazione anticipata o un biglietto d’ingresso. È consigliato consultare il sito ufficiale dell’evento per aggiornamenti su tariffe e modalità di accesso alle diverse attrazioni.

Come raggiungere il Carnevale Estense

Ferrara è facilmente raggiungibile da diverse città italiane grazie alla sua posizione centrale nella regione Emilia-Romagna. Il modo più comodo per arrivare è in treno, grazie alla stazione ferroviaria di Ferrara, ben collegata con le principali città come Bologna, Modena e Rovigo. Chi preferisce viaggiare in auto può prendere l’autostrada A13 Bologna-Padova, che consente un rapido accesso alla città.

Per chi arriva prendendo un volo, l’aeroporto più vicino è Aeroporto di Bologna, a circa 50 km da Ferrara, da cui è possibile proseguire in treno o in auto.