Carnevale di Mondovì, tutti gli eventi tra maschere e viaggi in mongolfiera

Il "Carlevé 'd Mondvì" torna come ogni anno a intrattenere grandi e piccini in un tripudio di colori, musiche, carri allegorici e maschere che raccontano storie di un passato lontano

Fonte: Ufficio Stampa Visit Cuneese Carri allegorici nel Carnevale di Mondovì

Colori, musica e creatività tornano ad essere i protagonisti di un viaggio tra modernità e passato nel cuore delle Alpi di Cuneo: il Carnevale di Mondovì 2025 è pronto a ravvivare il centro storico con feste, carri allegorici, sfilate in maschera e tradizioni che arrivano da lontano, rappresentando ancora oggi l’identità del territorio.

Il “Carlevé ‘d Mondvì” (così si chiama in dialetto), organizzato dall’Associazione “Famija Monregaleisa 1949”, è pronto ad allietare grandi e piccini con tantissimi eventi imperdibili dove l’allegria fa da padrona. Non mancano anche particolari attrazioni per bambini, con una sorpresa speciale resa possibile grazie alle mongolfiere. Pronti a festeggiare immersi nella magia del Carnevale di Mondovì?

Storia del Carnevale di Mondovì

A caratterizzare il Carnevale di Mondovì è sicuramente la sua lunga storia e le tradizioni ad essa legate. Le sue origini risiedono in un passato molto lontano: sebbene sia nato ufficialmente nel XVI secolo, le sue maschere tipiche avrebbero avuto origine oltre un millennio di anni fa.

La sua figura principale è infatti il Moro (maschera ufficiale dal 1950), descritto come “il più audace e meno crudele dei capi saraceni”. La leggenda narra che durante le scorribande saracene del IX secolo, si fosse rifugiato nella torre che domina la Val Tanaro. Qui sarebbe stato assediato dall’Imperatore Ottone I, che al termine della battaglia avrebbe deciso di concedere al Moro il controllo sui territori, ma solo in uno specifico periodo dell’anno: durante il Carnevale.

Questa storia è legata a doppio filo con quella della Bela Monregaleisa, una fanciulla del posto che sarebbe stata rapita dal Moro e che con lui avrebbe condiviso mille avventure. Una volta liberata, la giovane donna sarebbe arriva al Monte Regale per inseguire il suo sogno, ovvero costruire un paese ideale nel quale le disparità sociali non esistono: è così che, secondo la leggenda, sarebbe nato Mondovì. Attorno ai due protagonisti, ruotano altri personaggi, tra i quali Adelasia, figlia dell’imperatore, Aleramo, la maga e il cantastorie: sono loro che, ogni anno, durante il Carnevale di Mondovì, sono i protagonisti delle sfilate con i carri allegorici, delle cene di gala e delle serate di festa.

Il Moro, a Mondovì, è però presente tutto l’anno: lo si trova in cima alla facciata della chiesa di San Pietro, intento a segnare le ore con il suo martello, vegliando così sulla città in attesa del Carnevale successivo.

Dopo la lunga attesa (insieme al Moro), il Carnevale di Mondovì torna anche nel 2025 per divertire tutti con i suoi eventi unici, tra i più belli d’Italia. Quando? Le date ufficiali vanno dal 22 febbraio 2025 al 9 marzo 2025.

Eventi 2025 del Carnevale di Mondovì

Dopo la presentazione della Corte del Moro e della Bela Monregaleisa dell’anno, avvenuta il 1° febbraio, il Carnevale di Mondovì 2025 è ai nastri di partenza: tra eventi, sfilate, manifestazioni e maschere della tradizione, c’è l’imbarazzo della scelta per divertirsi in questi giorni in cui ogni scherzo vale.

Ecco tutti gli appuntamenti imperdibili di quest’anno, i cui dettagli sono consultabili sul sito ufficiale Carnevalemondovi.it.

Apertura del Carnevale di Mondovì: la consegna delle chiavi

Sabato 22 febbraio 2025, alle ore 16:15 al Circolo di Lettura (Mondovì Piazza) si tiene la cerimonia di consegna delle chiavi della città a sua maestà il Moro. Inizia così il Carnevale di Mondovì 2025, tra i più belli dello Stivale.

Sfilate in maschera

Diverse sono le sfilate in maschera a cui si può assistere durante il Carnevale di Mondovì. Il 22 febbraio, alle 15:15, in piazza Martiri (a Mondovì Breo), sfilano le maschere dei Carnevali del Piemonte, della Val d’Aosta e della Liguria.

Il 23 febbraio, invece, è in programma la sfilata della corte del Moro: dalle 15:00 alle 18:00, i personaggi della tradizione sfilano all’Outlet Village e Mondovicino Shopping Center & Retail Park.

Appuntamento il 2 marzo, invece, per la sfilata dei gruppi mascherati. Dalle 14:30 tante maschere dai mille colori animano le vie che si snodano lungo il centro storico di Breo. Il percorso parte da piazza Santa Maria Maggiore e si conclude in piazza San Pietro. Durante l’evento, in piazza Santa Maria Maggiore e piazza Ellero sono presenti diversi street food, mentre in piazza Roma sono previsti un punto di ristoro e omaggi per bambini. Dalle 16:00, in piazza San Pietro, prende vita la festa dei gruppi mascherati, con animazione e DJ, che continua anche dopo, dalle 18:00, in piazza Santa Maria Maggiore.

Attrazioni per i bambini

Non è un vero Carnevale senza le attrazioni e gli eventi per i più piccoli. Sabato 1° marzo, dalle 15:00 prende vita il Grande Carnevale dei bambini, una festa in maschera con musica, animazione e gelati offerti. Il 2 marzo, invece, in piazza Ellero si trova il Villaggio dei bambini con gonfiabili e giochi.

La vera chicca del Carnevale di Mondovì? È un’attrazione speciale in piazza della Repubblica: il volo vincolato in mongolfiera.

Altri eventi durante il Carnevale di Mondovì

Sono tanti gli eventi e le manifestazioni a Mondovì durante il Carnevale. Tutti ne sono coinvolti, anche le scuole, i centri diurni e le case di riposo, che dal 24 febbraio al 3 marzo sono i luoghi in cui gli studenti vanno alla ricerca dei personaggi del Carnevale con l’evento “Giromoro“.

Quando il sole lascia spazio alla Luna, poi, nel disco club Sottoaceto prendono vita serate a tema e in maschera dove la parola d’ordine è divertimento. Ad esempio, il 3 marzo, dalle 23:oo prende vita il tradizionale “Veglione dei commercianti”, l’immancabile appuntamento del lunedì sera di Carnevale.

Carri allegorici

Il culmine del “Carlevé ‘d Mondvì” è la Grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati del 9 marzo. Dalle ore 14:30, a Mondovì Breo, diverse realizzazioni maestose e coloratissime sfilano partendo da piazza Levi e attraversano corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, via Durando, via Baretti e Ponte Madonnina, per poi tornare a corso Statuto. Circa 2 km di percorso che attraversa il centro storico del borgo e che coinvolge ben 1.500 sfilanti, oltre a migliaia di spettatori e appassionati.

Coreografie di qualità, costumi vivaci, musica e intrattenimento sono al centro dell’ultimo giorno di Carnevale in questa perla ancora poco conosciuta del Piemonte. Insieme ai carri allegorici e ai gruppi mascherati, sfilano anche la Banda musicale della Città di Mondovì con gli sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo, e i trampolieri e acrobati della Scuola di circo BurattinArte.

La festa è diffusa in tutto il centro cittadino: in piazza Cesare Battisti non mancano postazioni di street food, mentre il piazza Ellero, al termine della sfilata, avviene la premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti. Un tripudio di colori e divertimento a cui tutti sono chiamati a partecipare.

Biglietti del Carnevale di Mondovì

Gli eventi del Carnevale di Mondovì, tra cui sfilate di carri allegorici e in maschera, sono a ingresso gratuito.

Come raggiungere il Carnevale di Mondovì

Per raggiungere il Carnevale di Mondovì si può scegliere di utilizzare l’auto, il treno o gli autobus.

In auto, se si parte da Cuneo, si prende la SS28 in direzione Mondovì, arrivando alla cittadina in circa 30-40 minuti (30 km). Se si parte da Torino, si prende l’autostrada A6 in direzione Savona e si esce a Mondovì (1 ora e mezza circa – 85 km). Da Milano, invece, si prende la A4 verso Torino e poi la A6 verso Savona, uscendo sempre a Mondovì (2 ore e mezza circa – 180 km).

Se si viaggia in treno, invece, ci sono varie corse dirette dalla stazione di Cuneo che portano a Mondovì in circa 30 minuti. Partendo dal capoluogo del Piemonte, dalla stazione di Torino Porta Nuova ci sono diversi treni che raggiungono il paese (in circa 1 ora).

In autobus, da Cuneo si può prendere la linea 176 Mondovì-Cuneo. Le corse sono abbastanza frequenti, ma consigliamo in ogni caso di consultare gli orari ufficiali.

La funicolare di Mondovì

Per muoversi tra i due cuori del centro storico di Mondovì, in alternativa all’auto, si può viaggiare a bordo della celebre e affascinante funicolare che dalla stazione bassa di Breo sale fino a Mondovì Piazza. Per raggiungere la funicolare, chiamata affettuosamente “Fune” dai monregalesi, si può lasciare l’auto nel parcheggio di Piazza Repubblica e proseguire a piedi per circa 650 metri. Si attraversa il ponte fino alla Fontana dei Bambini, poi si va dritto fino a piazza San Pietro. Da qui, si svolta a destra in via Sant’Agostino e poi subito a sinistra in via Funicolare, camminando fino alla stazione. C’è anche un percorso illuminato che accompagna alla stazione di valle, che parte dalla Fontana dei Bambini.

Le corse della funicolare avvengono ogni 10 minuti, dalle 7:30 alle 20:00 nei giorni feriali e dalle 9:00 alle 20:00 la domenica e i festivi, in inverno. In estate è attiva fino alle 24:00. Il biglietto, che costa 3 euro, è valido per 240 minuti. Consigliamo comunque di consultare sempre l’orario aggiornato prima di partire, disponibile sul sito ufficiale di Moeves.it.