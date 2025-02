Carnevale di San Giovanni in Persiceto, dove i carri allegorici sanno davvero stupire

Nel cuore della cittadina, famosa per i suoi curiosi murales che danno vita a una fattoria, il Carnevale si trasforma in un evento unico in Italia: qui si ammirano i tradizionali spilli dei carri allegorici

La festa più allegra dell’anno colora di emozioni anche uno dei borghi più incantevoli dell’Emilia Romagna: San Giovanni in Persiceto. A soli 20 km a nord-ovest di Bologna, tra le vie del centro storico e le facciate di palazzi e chiese antiche, prende vita una delle celebrazioni più attese dalla comunità e dagli appassionati: il Carnevale Persicetano.

Si tratta di un tripudio di arte, maestria, creatività e tradizioni, che si uniscono per realizzare un evento unico a cui vale la pena partecipare almeno una volta nella vita. Non a caso è stato candidato per il riconoscimento come patrimonio immateriale UNESCO. Basti pensare che in questo Carnevale i carri si trasformano (con l’esecuzione dello spillo) mostrando al pubblico il loro reale significato, tra stupore e meraviglia. Inoltre, proprio qui nacque lo scrittore Giulio Cesare Croce, il cui personaggio nato dalla sua penna, Bertoldo, è diventato protagonista del celebre evento carnevalesco.

Scopri tutti gli appuntamenti imperdibili della 151esima edizione del Carnevale di San Giovanni in Persiceto, tra i più importanti in Italia, un’ottima occasione per visitare uno dei borghi più belli in provincia di Bologna.

Storia del Carnevale di San Giovanni in Persiceto

Il Carnevale di Persiceto affonda le proprie origini agli inizi del XX secolo, quando tale festeggiamento riprende vita nella provincia, dopo essere quasi scomparso nelle città (dove tra l’Ottocento e il Novecento si era trasformato in un evento fuori controllo e ricco di eccessi). Il testimone del Carnevale passa quindi alla piccola borghesia, che lo trasforma in una festa più morigerata, rendendolo un evento ufficiale nel 1874, sotto la guida della Società del Bertoldo.

Sono i carri allegorici che fin da subito diventano sempre più importanti e complessi a San Giovanni in Persiceto. Uniscono infatti maestranze tecniche, meccaniche e artistiche per realizzare vere e proprie opere d’arte che si trasformano svelando il proprio racconto a chi li ammira. Questa particolarità del Carnevale Storico Persicetano si chiama spillo (Spéll in lingua locale): i carri allegorici eseguono infatti una trasformazione della loro struttura a fini narrativi, sfruttando alcuni complessi meccanismi scenici.

La storia del Carnevale di Persiceto è unita strettamente alla maschera di Re Bertoldo, sovrano dell’evento ispirato al personaggio letterario nato dall’opera dello scrittore persicetano Giulio Cesare Croce. Bertoldo, nel racconto popolare carnevalesco, è un sovrano bonario che dà consigli paternalistici, amante del buon cibo e delle belle donne. Viene accompagnato dalla Regina Marcolfa e dal Principe Bertoldino, e legge il Discorso della Corona con cui vengono commentati con irriverenza i fatti salienti dell’anno appena trascorso.

Il Carnevale di San Giovanni in Persiceto è pronto a divertire tutti, dagli adulti ai bambini, con il suo 151° appuntamento. Le date? Dal 22 febbraio al 3 marzo 2025.

Eventi 2025 del Carnevale di San Giovanni in Persiceto

Il Carnevale Storico Persicetano non è solo uno dei tanti (e bellissimi) Carnevali che si snodano per tutta l’Italia, ma è anche un appuntamento speciale per l’unicità delle sue sfilate di carri allegorici e per i tanti costumi variopinti che animano il centro storico. Anche nel 2025 sono tanti gli eventi all’insegna dell’allegria adatti a tutti. Ecco quelli da non perdere.

Eventi della tradizione

Il Carnevale di San Giovanni in Persiceto si apre sabato 22 febbraio 2025, alle 14:30, con l’11esima Camminata della Corte di Re Bertoldo, una tradizionale corsa in maschera non competitiva a passo libero che attraversa piazza del Popolo e il centro storico.

Il 23 febbraio, invece, parte la tradizionale Passeggiata della Corte di Re Bertoldo, che parte dalla Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano di Castagnolo (alle 9:00) e arriva fino a piazza del Popolo. Ecco un nostro consiglio: camminando tra le vie che si addentrano nel centro storico, non perdetevi la piazzetta di Betlemme, in cui potrete ammirare le facciate delle case curiosamente dipinte con murales raffiguranti splendide scene di campagna, tra animali, verdure, lenzuola e scarpe appese: sembra di ritrovarsi in una fattoria tornando nel mondo contadino di 100 anni fa.

Tra gli altri appuntamenti della tradizione carnevalesca di questa vivace cittadina, troviamo quello più celebre e atteso che avviene sempre prima della sfilata di carri e maschere: il “Discorso della Corona” di Sua Maestà Re Bertoldo, del Principe Bertoldino e della Regina Marcolfa, scritto dal Poeta di Corte Roberto Serra (Bertéin d Sèra), in piazza del Popolo. È questo l’evento che apre ufficialmente il 151° Carnevale Storico Persicetano.

Sfilate di carri allegorici e maschere

La prima sfilata dei carri allegorici e delle maschere avviene domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 13:00. Gli spilli sono quindi al centro dell’attenzione di migliaia di persone, con carri che uniscono fantasia e satira legata all’attualità, preparati dai “carnevalai” per lunghi mesi nei capannoni, durante tutto l’inverno (e con il massimo riserbo). Questa sfilata viene presa sul serio a San Giovanni in Persiceto, con una giuria di esperti dà i voti a tre diversi elementi: “Pittura e Scultura”, “Architettura e Costruzione”, “Soggetto e Svolgimento”. A contendersi la vittoria sono le 10 società carnevalesche costituite nel corso degli anni, oltre alle mascherate singole e di gruppo. Una tradizione, questa, che trova molte somiglianze con un palio medievale in cui le varie contrade si sfidano a chi stupirà di più il pubblico presente.

La sfilata dei carri e delle maschere viene ripetuta lo stesso giorno anche nell’area spettacoli di Parco Pettazzoni, mentre in tutto il centro storico, dalle 10:00 alle 20:00, sono dislocate diverse postazioni di street food con prelibatezze tipiche come le tigelle, i borlenghi (specie di crêpe molto sottile e croccante), le polpette, gli hamburger e tanto altro.

Il momento clou del Carnevale Persicetano arriva domenica 2 marzo, con la seconda e ultima sfilata dei carri allegorici, delle mascherate di gruppo e singole, sempre dalle 13:00, che si conclude con la premiazione finale di coloro che si aggiudicano la gloriosa vittoria.

Eventi per i bambini

Non mancano anche gli eventi dedicati ai più piccoli durante il Carnevale di Persiceto. Ad esempio, giovedì 27 febbraio, alle 17:30, prende vita lo spettacolo di burattini “Attenti al porcello”, nella palestra delle Scuole Quaquarelli (Chiostro di San Francesco). È richiesta la prenotazione online per potervi partecipare (sul sito ufficiale del Carnevale di Persiceto). A seguire, tanta animazione per bambini.

Oltre alle sfilate e agli eventi legati alla tradizione e alle leggende, San Giovanni in Persiceto durante i giorni del Carnevale accoglie anche due mostre interessanti: la 14ª mostra fotografica “Portfolio 2025“, a cura del Circolo fotografico Il Palazzaccio, presso la Chiesa Sant’Apollinare (aperta dal 22 febbraio al 9 marzo 2025, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00); la mostra “Tutta colpa dei supereroi”, dedicata a David Bacter e con la presenza dell’artista. presso la Chiesa di San Francesco (aperta dall’1 al 30 marzo 2025, sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00).

Non è tutto. Chi vuole scoprire le origini del Carnevale Storico Persicetano può partecipare alla visita guidata gratuita (in dialetto bolognese) “Al Carnvèl ed San Żvân”, con il Professor Roberto Serra (Bertéin d Sèra). Si parte alle 20:30 da Porta Vittoria (porta di Sopra) e ci si addentra nella storia, nelle ritualità e nei luoghi di questa manifestazione, il cui celebre spillo è il protagonista. È richiesta la prenotazione online o telefonica (tutte le info sono presenti sul sito dell’organizzatore Succede solo a Bologna).

Biglietti del Carnevale di San Giovanni in Persiceto

L’ingresso al Carnevale di San Giovanni in Persiceto è libero e gratuito. Se però desiderate accedere alla tribuna in piazza del Popolo, dalla quale è possibile vedere comodamente gli spilli dei carri allegorici, sarà necessario acquistare il biglietto di ingresso (online sul sito ufficiale dell’evento Carnevalepersiceto.it o presso il Foyer del Teatro Comunale in Corso Italia – consultare prima gli orari di apertura).

Il biglietto è unico e valido per due domeniche. Ecco i costi: intero 35 euro, ridotto 25 euro per minori di 12 anni.

Come raggiungere il Carnevale di San Giovanni in Persiceto

Arrivare a San Giovanni in Persiceto per il Carnevale è semplice e comodo grazie alla varietà di mezzi con i quali si può raggiungere.

In auto, da Bologna si percorre la statale 568, e da Modena (da cui dista solo 30 km) è percorribile la statale 255. Giunti a San Giovanni in Persiceto, è possibile lasciare l’auto in uno dei parcheggi a disposizione: via Astengo (stazione FS), via Muzzinello (parcheggio pattinaggio), circonvallazione Vittorio Veneto (parcheggio cimitero), circonvallazione Liberazione (parcheggio Tigotà) e via Castagnolo (parcheggio centro sportivo). Se si parcheggia nei pressi dell’Ospedale, invece, durante il Carnevale è attivo il servizio di navetta gratuita da via Marzocchi 7A (viaggi ogni 10 minuti, dalle 13.30 alle 18.30).

In alternativa, si può raggiungere San Giovanni in Persiceto in autobus, grazie alle diverse linee extraurbane presenti. Consigliamo di consultare linee, orari e tariffe sul sito del gestore Tper.it.

Un altro modo per raggiungere il Carnevale Persicetano facilmente è quello di viaggiare in treno. La cittadina è servita dalla stazione (a 1 km a piedi dal centro storico) posta sulla linea ferroviaria Bologna-Brennero ed è collegata a Bologna e a Verona con numerosi treni.