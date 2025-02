Carnevale di Imola: lasciati stupire dalla meraviglia dei Fantaveicoli

Fonte: Ufficio Stampa Apt Servizi Carnevale dei Fantaveicoli a Imola

Una città dalla storia antica, ricca di bellezze da scoprire e da vedere, ma anche di appuntamenti divertenti e particolari. Siamo a Imola, in Emilia-Romagna, dove si tiene un evento davvero particolare: si tratta del Carnevale dei Fantaveicoli, che mescola la gioia e il divertimento, che accompagnano questa festività, con l’ingegno e la fantasia, ma anche con l’ecologia e il rispetto per l’ambiente.

L’Italia è una terra dove le manifestazioni per il Carnevale sono tante, variegate e hanno ognuna la propria peculiarità; quindi, fare un viaggio lungo la Penisola alla scoperta di tutte queste manifestazioni significa scoprire di più e approfondire la cultura e la storia del territorio.

Il Carnevale di Imola fa parte di queste iniziative, di realizzazione piuttosto recente rispetto ad altre manifestazioni, è l’emblema dell’attenzione al territorio, della creatività, dell’ingegno e dell’amore per i motori che caratterizza questa bella città.

Tutto quello che c’è da sapere: dalla storia della manifestazione, agli eventi che animeranno l’edizione 2025.

Storia del Carnevale di Imola: i Fantaveicoli

In giro per l’Italia – ma anche in Europa – esistono diverse manifestazioni storiche, appuntamenti con il Carnevale che hanno le radici nel passato più remoto. Non è il caso di quello che si svolge ogni anno a Imola, il Carnevale dei Fantaveicoli, infatti, è nato nel 1998 e da allora promette di divertire grandi e piccini, ma anche di mettere in scena alcune caratteristiche degli abitanti del luogo.

Infatti, a dare vita al concetto di fantaveicoli sono state alcuni elementi che caratterizzano gli abitanti di Imola e della regione Emilia Romangna. Ad esempio, la loro “pazzia” e la loro creatività, questo – a quanto pare – sarebbe dovuto al fatto che nel Novecento vi erano due ospedali psichiatrici e per questa ragione Imola veniva definita la “città dei matti”. A questo si aggiungono l’ingegno, che è una caratteristica di chi vive in questa regione, e la doppia passione motori e biciletta.

Il risultato? Un Carnevale indimenticabile, colorato e super divertente, che trasforma per più di un giorno la città con una grande sfilata e altre due manifestazioni. Questo appuntamento è stato anche inserito tra i Carnevali Storici dell’Emilia-Romagna con il sostegno del Ministero della Cultura.

Diverse giornate di divertimento assicurato, all’insegna dei colori e della gioia. Il momento principale del Carnevale dei Fantaveicoli 2025 di Imola si terrà domenica 2 marzo. Si tratta della 28esima edizione della manifestazione che vedrà come evento più importante la grande sfilata, che torna ad avere come punto di partenza un luogo simbolo: la pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Ad anticipare questa giornata il 28 febbraio, venerdì, un ballo in maschera per fare un viaggio indietro nel tempo e tornare all’Ottocento. Mentre il 4 marzo la giornata dedicata ai più piccoli, con maschere, biciclette e partecipanti che vanno dagli 0 ai 14 anni.

Eventi 2025 del Carnevale di Imola

Ci sono diversi eventi che caratterizzano il Carnevale di Imola, tre sono le giornate da appuntare in agenda e si parte con un’iniziativa davvero affascinante che catapulta i partecipanti nell’Ottocento con un ballo in maschera imperdibile. Si prosegue, poi, con il momento cruciale del Carnevale dei Fantaveicoli, ovvero la grande sfilata in programma domenica 2 marzo, infine chiude l’edizione 2025 il pomeriggio dedicato alla creatività e all’ingegno dei più piccoli.

Il Grand Bal Masqué: il ballo in maschera

Un evento imperdibile, è quello che segna l’inizio del Carnevale dei Fantaveicoli 2025 a Imola: si tratta del Grand Bal Masqué, il grande ballo in maschera organizzato dalla società di danza imolese. Si tiene presso il Ridotto del Teatro Ebe Stignani, venerdì 28 febbraio. Si tornerà così indietro all’Ottocento, mentre il maestro di sala accompagna e guida le danze.

Sono previsti due turni, il primo dalle 18 alle 19 e il secondo dalle 19,30 alle 20,30: il numero di posti è limitato e chi ha intenzione di partecipare deve prenotarsi.

La grande sfilata

Il momento cruciale e centrale del Carnevale di Imola corrisponde alla grande sfilata dove va in scena lo spirito dell’appuntamento che intreccia ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali, con la creatività di chi dà forma a veicoli nati dalla loro fantasia.

Domenica 2 marzo, quindi, si parte alle 14,30 dalla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e si arriva in piazza Matteotti. Qui si procede con votazioni e premiazioni, sotto la guida del presentatore della giornata, ovvero Dj Paolino di Radio Bruno. Le categorie sono due: Fantaveicoli, con sezione dedicata alle scuole, e i gruppi mascherati, anche in questo caso con premi per le scuole.

Non mancheranno gli ospiti che andranno a impreziosire con la musica la manifestazione. Ad aprire la parata la Banda musicale Città di Imola, inoltre saranno presenti Sciò Sciò Risciò con la loro fanfara, Timbales, gruppo samba-reggae, e la Girlesque street band.

Carnevale mascherine e biciclette

A chiudere questa edizione 2025 del Carnevale dei Fantaveicoli che si tiene nella città di Imola sarà l’appuntamento dedicato a mascherine e biciclette. La data da segnare in agenda è quella del 4 marzo che coincide con il Martedì Grasso. Quel giorno, a partire dalle 17 in piazza Matteotti, spazio ai più piccoli di età compresa tra gli zero e i 14 anni, che potranno iscriversi in loco per partecipare alla premiazione dei costumi più ingegnosi, creativi e originali prodotti con materiali di recupero.

Biglietti del Carnevale di Imola

Come per molte altre manifestazioni che punteggiano e caratterizzano la festività del Carnevale in tutta Italia, anche quello di Imola non necessita di un biglietto per poter essere ammirato. Quindi basta presentarsi nella cittadina in provincia di Bologna nell’orario giusto, per poter bartecipare alle varie manifestazioni.

L’unico evento che necessita di prenotazione è il ballo in maschera: si può ottenere un proprio posto tramite una mail all’indirizzo segnalato sul sito del comune di Imola.

Come raggiungere il Carnevale di Imola

Arrivare a Imola è davvero semplice, sia in automobile sia in treno. Per la prima opzione si viaggia sull’autostrada A 14 e si prende l’uscita cittadina, nel secondo caso è ben servita da ogni zona d’Italia, in particolare per chi viaggia da Bologna, Ravenna, Rimini e Ancona.

Se si desidera raggiungere il punto di partenza della grande sfilata, ovvero la pista dell’autodromo, dalla stazione c’è una breve camminata; mentre in auto quando si esce dal casello si devono seguire le indicazioni.

Il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola è pronto a regalare divertimento e una giornata diversa a tutti coloro che decideranno di raggiungerlo.