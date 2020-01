Giappone di lusso in treno, a estrazione i biglietti di Seven Stars

editato in: da

Cosa sareste disposti a fare per visitare il Giappone a bordo di un treno extralusso? Se anche foste pronti a spendere qualsiasi cifra, beh, potrebbe non essere sufficiente. Salire sul Seven Stars, un treno luxury che percorre l’isola di Kyushu seguendo un itinerario di 4 giorni e 3 notti, è un’esperienza indimenticabile durante la quale godervi la bellezza del Sol Levante coccolati da un servizio esclusivo.

Eppure, sebbene il costo a persona parta da una base di 7.500 euro, i biglietti sembrano essere quasi introvabili. La cifra elevata non sembra scoraggiare i viaggiatori, al punto da spingere l’azienda a organizzare una sorta di estrazione per aggiudicarsi un biglietto.

In sostanza, dopo l’acquisto (a prezzo intero) del biglietto, i viaggiatori vengono sorteggiati per salire a bordo del treno. Tutti i paganti ci riescono, ma il sorteggio serve a dare ordine e chi ha il numero fortunato parte nel più breve tempo possibile, godendosi l’unicità e il pregio di questo treno gestito dalla Kyushu Railway Company.

Il nome “Seven Stars“ racchiude il fascino delle sette prefetture dell’isola di Kyushu con i suoi vulcani, le sorgenti termali e i suoi paesaggi. In aggiunta, richiama la composizione del mezzo che conta appunto sette carrozze dotate di 14 suite per soltanto 28 fortunati ospiti.

Il Seven Stars è stato pensato come un mix di tradizione giapponese e cultura occidentale. Il suo progettista, Eiji Mitooka, l’ha pertanto realizzato rievocando lo stile dei treni di lusso del Novecento. A tal proposito, anche il dress code degli ospiti non è completamente libero. Soprattutto la sera infatti, si richiede un look a base di giacca e cravatta per gli uomini e un abito per le signore.

Oltre all’estetica del design, non manca la cura dei dettagli, uno su tutti l’attenzione per la cucina. Rigorosamente gourmet, si passano il testimone diversi chef di altissimo livello rendendo il viaggio un vero e proprio itinerario fatto di profumi e sapori.

Punta di diamante è il ristorante Jupiter, dove oltre al cibo raffinato e di qualità, si può ammirare il panorama da un’ampia vetrata. Inoltre, di fermata in fermata, i passeggeri avranno l’opportunità di consumare i propri pasti nei ristoranti più quotati presenti nell’area di sosta. È pur sempre un servizio a sette stelle.