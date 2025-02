Carnevale di Massafra, il folklore pugliese tra carri allegorici e maschere

Il Carnevale di Massafra è un evento unico in Puglia che unisce folklore e divertimento: ecco la sua storia e gli eventi organizzati per la nuova edizione

Fonte: Ufficio stampa Un carro allegorico del Carnevale di Massafra

“Pasqua e Natale addò t’acchie, Carnevale fall’a caste“, che tradotto significa “Pasqua e Natale dove ti capita, Carnevale fallo a casa”. Questo detto proviene da una città pugliese situata nell’entroterra a nord di Taranto, solcata da suggestive gravine e lame di origine carsica. Stiamo parlando di Massafra che, in occasione del Carnevale, trasforma le sue strade in un divertente teatro a cielo aperto che coinvolge tutti i cittadini, anche quelli che non vivono più in Puglia.

Il detto iniziale, infatti, rimanda ai tempi passati quando i contadini, che una volta trascorrevano in Calabria e in Lucania i mesi invernali per dedicarsi alla potatura degli ulivi, ritornavano a casa per il Carnevale e si concedevano una pausa di almeno tre giorni. Come avrete capito si tratta di un evento particolarmente sentito che, seppur quest’anno non preveda gli spettacolari carri allegorici, mantiene intatta la sua atmosfera festosa.

Scopriamo insieme la storia del Carnevale di Massafra e le date e gli eventi per l’edizione del 2025!

Storia del Carnevale di Massafra

Tra le feste più attese in Puglia, il Carnevale di Massafra veniva festeggiato in origine a partire dal 17 gennaio con un ciclo di festini organizzato soprattutto le domeniche e i giovedì. Quest’ultimi ricoprivano un ruolo centrale perché assumevano un nome e un significato propri. Il giovedì dei monaci, il giovedì dei preti, il giovedì dei cornuti (o degli sposati) e per ultimo il giovedì dei pazzi: in questa giornata la festa esplodeva in tutta la sua spettacolarità.

I giovedì si festeggiavano in modo particolare: quello dei cornuti con un lauto pranzo nell’ambito familiare, mentre tra monaci e preti si celebrava scambiandosi un cordiale invito a pranzo, che nel periodo di Carnevale era succulento e appetitoso. Per arrivare al Carnevale moderno, però, bisogna aspettare il 1951.

Quell’anno, alla vigilia della Quaresima, alcuni giovani della città organizzarono uno scherzo: affissero dei manifesti che annunciavano una corrida per l’ultima domenica di Carnevale nell’allora piazza principale della città. Il giorno dell’evento, con i cittadini ignari della beffa, si presentò un bizzarro corteo composto da un toro di cartapesta sorretto da due ragazzi, un matador, un veterinario in camice bianco e picadores a cavallo di manici di scopa.

Nel 1952 si tenne il primo concorso a premi dedicato ai gruppi mascherati, mentre nel 1953 nacque ufficialmente la prima edizione del Carnevale massafrese, con la tradizionale sfilata dei carri.

Il Carnevale di Massafra è giunto alla sua 72ma edizione. La festa inizierà ufficialmente il 27 febbraio con il gran ballo del Giovedì dei Pazzi organizzato in Piazza Vittorio Emanuele. Proseguirà nelle date del 2 e del 4 marzo, con la sfilata in Corso Roma di ben 16 gruppi mascherati e 4 maschere isolate.

L’accesso alle sfilate è gratuito e cominceranno alle 17:30.

Eventi 2025 del Carnevale di Massafra

Quest’anno, seppur non ci saranno i maestosi carri in cartapesta, il Carnevale di Massafra festeggerà con altri eventi che coinvolgono sia i gruppi mascherati che feste in piazza con musica e DJ.

La sfilata dei gruppi mascherati

Le maschere ufficiali del Carnevale di Massafra sono Gibergallo e Lu Pagghiùsë. Il primo è una maschera realmente esistita dagli anni ’70, interpretata dal massafrese Gilberto Gallo, riconoscibile non solo perché indossa un frac bianco e nero e una maglia a strisce gialle e rosse, ma anche perché truccato come un clown con un cuore rosso dipinto sulle labbra, accompagnato da un gallo al guinzaglio.

Lu Pagghiuse, invece, rappresenta una delle caratteristiche della città, la passionalità. La maschera incarna un personaggio a metà strada fra un menestrello, un giullare e un contadino e porta la bisaccia e il “cupa-cupa”, uno strumento musicale di origini antiche legato alla tradizione contadina.

Durante la sfilata dei gruppi mascherati, il cui ordine viene sorteggiato qualche settimana prima, sfileranno sia le maschere ufficiali che quelle ideate dai partecipanti.

Il primo corso mascherato si terrà domenica 2 marzo mentre il secondo è previsto per martedì 4 marzo. Le sfilate partiranno alle ore 17:30 dal piazzale dello Stadio in Via R. Livatino, per poi proseguire lungo Via Magna Grecia, corso Roma, piazza Vittorio Emanuele e tornare infine sullo stesso percorso fino a Via R. Livatino.

Il Giovedì dei Pazzi

Il Giovedì dei Pazzi, tra i momenti di divertimento più attesi, si terrà il 27 febbraio in Piazza Vittorio Emanuele. Durante l’evento ci sarà musica live suonata dai DJ Federico Scavo, Mark Lanzetta e il Praja on Tour di Gallipoli.

Come raggiungere il Carnevale di Massafra

Se state pianificando una vacanza di Carnevale e avete scelto Massafra, in Puglia, come destinazione finale, potrete raggiungere la città in modi diversi. Se arrivate con la vostra auto vi basterà prendere l’uscita dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, proseguendo poi sulla Strada Statale 106 Salerno-Reggio Calabria in direzione Taranto.

Se preferite arrivare in treno, potete scendere alla stazione di Massafra salendo sulla linea Bari-Taranto. In autobus, invece, ci sono diverse linee di autotrasporto che collegano la città con i paesi più vicini e non solo. Infine, se arrivate da molto lontano e preferite usare l’aereo, potete atterrare sia all’aeroporto di Bari che di Brindisi, per poi raggiungere Massafra con i mezzi pubblici.