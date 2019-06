Canale di Saimaa: in crociera dalla Finlandia alla Russia senza visto

editato in: da

Non tutti lo sanno, ma esiste un modo per arrivare in Russia – e per visitare i suoi gioielli – senza dover chiedere il visto. Come? A bordo di una crociera un po’… insolita.

Perché, in Europa, non ci sono solo le crociere nel Mar Mediterraneo, sui fiumi e tra i fiordi del Nord: è possibile navigare anche tra laghi e canali meno noti, capaci di regalare esperienze di viaggio davvero esclusive. Ne è un esempio la crociera, lunga tre giorni, che dalla città finlandese di Lappeenranta conduce sino alla russa San Pietroburgo.

Nella regione della Carelia meridionale, Lappeenranta è un importante centro (l’undicesimo del Paese, in termini di dimensioni) costruito sulle rive del lago Saimaa, a soli trenta chilometri dal confine con la Russia. È una nota meta di villeggiatura estiva, la città, proprio per la presenza del lago e per la vicinanza a San Pietroburgo e ad Helsinki. È qui, in questa città in cui l’influenza russa è molto forte (il russo è la seconda lingua della popolazione locale, e quasi tutte le attività hanno insegne e nomi anche in cirillico), che ha inizio la mini-crociera a bordo della M/S Carelia.

Attraverso il canale di Saimaa, si raggiunge Vyborg – città della Russia europea, sita sull’omonima baia e con sbocco sul golfo marino di Finlandia e -, da qui, San Pietroburgo in pullman. Durante la navigazione ci si gode tutta la meravigliosa vista sul lago Saimaa e sul suo canale, mentre a San Pietroburgo si soggiorna in un hotel a scelta tra il Solo Sokos Hotel Vasilievsky sull’isola Vasil’evskij e l’hotel Oktiabrskaya in centro.

Il programma di viaggio nel dettaglio? Il primo giorno termina sul fiume Neva, la cui navigazione regalerà la vista di bellissimi palazzi, chiese meravigliose e altre attrazioni straordinarie. Il secondo giorno, invece, ci si dedicherà alla visita libera a San Pietroburgo, andando in esplorazione di tutti i suoi luoghi più famosi: l’Ermitage, la Fortezza di Pietro e Paolo, la chiesa del Sangue Versato, il Peterhof. Il terzo giorno si torna a Lappeenranta dopo aver fatto tappa a Vyborg.

Il costo? 325 euro a persona, comprensivi di crociera Lappeenranta-Vyborg-Lappeenranta a bordo della M/S Carelia e Vyborg-St.Petersburg-Vyborg in pullman, due notti in hotel a San Pietroburgo con colazione, navigazione sul Neva e sui canali di San Pietroburgo, guida in inglese. Numerose le partenze disponibili tra giugno e settembre.