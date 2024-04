Tempo di glicine in fiore: dove vedere i più belli in Italia

La primavera è la stagione dalla rinascita, un periodo dell'anno pieno di colori e in cui sbocciano tantissimi fiori diversi. È il caso dei glicini, che con le loro forme e tonalità impreziosiscono e rendono ancor più suggestivi diversi angoli del nostro Paese. Ne è un esempio Villa Monastero (in foto), situata a Varenna in provincia di Lecco, circondata da un Giardino Botanico che si estende per quasi 2 chilometri lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte e che in primavera regala la fioritura emozionante di queste piante.