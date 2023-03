Glamping con vista sakura: l’Hanami qui è un sogno

Fonte: iStock Il glamping in Giappone con vista sui ciliegi in fiore

C’è qualcosa di straordinario che succede intorno a noi quando la primavera arriva, quando la natura con il suo risveglio trasforma il mondo che abitiamo nel palcoscenico di uno spettacolo che lascia senza fiato. Tutto merito delle fioriture che esplodono nei parchi, nei giardini e nei viali alberati, le stesse che incantano la vista e che inebriano i sensi.

Protagonisti assoluti della stagione sono i ciliegi in fiore, quelli che si sono trasformati in vere e proprie attrazioni turistiche. Gli stessi che ci invitano a praticare la meravigliosa e suggestiva tradizione dell’Hanami tanto cara ai cittadini del Giappone.

Ed è proprio tra le bellezze naturalistiche del Paese del Sol levante che vogliamo portarvi oggi, per farvi vivere un’esperienza unica che sembra un sogno a occhi aperti. Sì perché proprio qui, di fronte al maestoso Monte Fuji, esiste un glamping ad alta quota che affaccia sui ciliegi in fiore, e che permette di praticare l’Hanami a ogni ora del giorno e della notte. Pronti a partire?

Giappone: la caccia dei ciliegi in fiore ha inizio

Palazzi imperiali, parchi nazionali e montagne maestose, metropoli affollate, templi e santuari: questo è il Giappone. Organizzare un viaggio qui, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni è sempre un’ottima idea perché le meraviglie che appartengono al Paese del Sol Levante sono tante, anzi tantissime, e tutte sono destinate a incantare.

Ma se è un’esperienza magica che volete vivere durante il vostro prossimo viaggio, allora il consiglio è quello di raggiungere il Giappone tra marzo e aprile. In primavera, infatti, le prefetture del Paese si tingono di rosa, tutto merito delle fioriture dei ciliegi che ogni anno attirano visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

È questa, infatti, la destinazione d’eccellenza per praticare l’Hanami, la suggestiva tradizione giapponese che invita cittadini e viaggiatori a passeggiare tra gli alberi in fiore, per ammirare la natura e la sua immensa bellezza.

In questo periodo, dicevamo, le prefetture del Paese si tingono di rosa, creando così scenari di incantevole bellezza che inebriano i sensi. Da Nord a Sud sono tante le località da visitare: alcune sono caratterizzate da alberi molto antichi, altre sono vicine ad aree storiche o siti di interesse culturale e altre ancora permettono di fuggire dalla città per ammirare nella calma panorami a tinte rosa e bianche.

E se non volete limitarvi solo alle passeggiate, ma volete dormire con vista sulle splendide e suggestive fioriture, allora abbiamo il posto giusto per voi. Si tratta di un alloggio situato a Yamanashi, all’ombra del Monte Fuji, un glamping straordinario che offre viste mozzafiato sui ciliegi in fiore. Pronti a vivere un’esperienza da sogno?

Fonte: Airbnb

Il glamping con vista sui ciliegi in fiore

Per vivere quella che è l’esperienza più suggestiva di questa primavera dobbiamo recarci a Fujikawaguchiko, la cittadina giapponese della prefettura di Yamanashi già celebre per la Grotta del vento Fugaku e il Parco Oishi. È proprio qui che, su un’altezza di 1100 metri, troviamo un glamping situato proprio di fronte alla montagna più alta del Giappone.

Prenotare questo alloggio in primavera permetterà agli ospiti del glamping di godere di una visione straordinaria, quella del Monte Fuji incorniciato dagli alberi di ciliegio in fiore. Inoltre, durante la stagione, sulle sponde del Lago Kawaguchi, situato ai piedi del glamping, viene organizzato uno dei più popolari festival dedicato ai fiori di ciliegio: il Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom.

Prendetevi del tempo per passeggiare sulle rive del lago costellate da alberi di ciliegi e godetevi lo spettacolo: da qui la vista è surreale.