Viaggio in Giappone: destinazione Monte Fuji

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista panoramica del Monte Fuji

Il Monte Fuji, icona indiscussa del Giappone, incanta visitatori di tutto il mondo con la sua maestosità e la sua bellezza senza tempo. Questo vulcano attivo, situato nell’isola di Honshu, offre un’esperienza di viaggio unica, che combina paesaggi spettacolari, spiritualità e avventure all’aria aperta. Scopriamo insieme cosa fare e cosa vedere durante la vostra visita al Monte Fuji nel cuore del Giappone più autentico.

Il Monte Fuji, un simbolo del Giappone

Il Monte Fuji detto anche Fujiyama è un vulcano ancora attivo alto 3.776 metri ed è tra le principali attrazioni del Giappone.

Alle sue pendici si aprono una vasta regione di laghi, cascate, altipiani e grotte che hanno valso al Monte Fuji di essere inserito tra i patrimoni dell’Umanità dall’Unesco.

Fonte: iStock

La Regione dei Cinque Laghi è situata a poca distanza da Tokyo e si trova a nord del Fujiyama. Data la sua imponenza, il Fujiyama è visibile da ogni angolo del Giappone ma, indubbiamente, la Regione dei Cinque Laghi è una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo per godere delle bellezze del vulcano. Il suo nome è dovuto alla presenza dei laghi Kawaguchiko, Yamanakako, Saïko, Motosuko e Sojiko e in molti di questi si possono fare delle splendide crociere per scoprire tutti i paesaggi del Fuji.

Cosa fare e vedere al Monte Fuji

Il primo highlight da non perdere quando si arriva sul luogo è la vista panoramica del Monte Fuji. Ci sono diversi luoghi da cui potrete godere di una vista spettacolare sulla montagna. Uno dei punti più popolari è il lago Kawaguchi, dove si può ammirare il riflesso del Monte Fuji sulle acque serene del lago. La piattaforma di osservazione del Chureito Pagoda, con i suoi gradini rossi e la vista panoramica, è un’altra meta imperdibile per gli amanti della fotografia.

Se siete appassionati di trekking e di escursioni, scalare il Monte Fuji è un’esperienza indimenticabile. La stagione ideale per scalare la montagna è durante l’estate, quando le condizioni meteorologiche sono più favorevoli. Se avete intenzione di scalare il Monte Fuji, dovete sapere che la sua vetta (aperta alle scalate solo dall’1 luglio al 28 agosto) è quasi sempre innevata e possono verificarsi nevicate improvvise anche d’estate. Preparatevi adeguatamente con abbigliamento e attrezzatura da trekking, e ricordate di rispettare le regole e le linee guida locali. Durante l’ascesa, potrete ammirare panorami spettacolari e immergervi nella spiritualità che avvolge la montagna.

Tenendo conto che sono necessarie circa 6 ore per arrivare in cima al Fujiyama e quasi 4 ore per la discesa, in genere chi decide di intraprendere questa esperienza inizia la salita nelle prime ore pomeridiane partendo dalla quinta stazione del Monte Fuji. In questo modo è possibile trascorrere la notte in un rifugio vicino alla vetta e ripartire con la scalata prima dell’alba in modo da vedere il sorgere del sole.

Nei pressi del Monte Fuji, come già accennato, si trovano i Cinque Laghi, di origine vulcanica. Oltre al già menzionato lago Kawaguchi, ci sono altri quattro laghi che meritano una visita: il lago Yamanaka, il lago Sai, il lago Shoji e il lago Motosu. Ogni lago offre una prospettiva unica sul Monte Fuji e la possibilità di praticare attività come il kayak, il pedalò e la pesca.

Dopo una giornata di escursioni e avventure, concedetevi un momento di relax alle terme di Fuji Five Lakes. Queste acque termali naturali sono rinomate per i loro benefici terapeutici e offrono una piacevole esperienza di relax e rigenerazione. Rilassatevi nelle piscine termali, goditevi un massaggio tradizionale giapponese o semplicemente lasciatevi coccolare dalla tranquillità di questo luogo.

Fonte: iStock

Esperienze culturali e spirituali

Il Monte Fuji ha una profonda importanza culturale e spirituale per il popolo giapponese, infatti è un importante sito spirituale nel buddismo e nello shintoismo giapponesi. È stato venerato e associato a pratiche religiose e pellegrinaggi per secoli. Ogni anno, migliaia di persone scalano la montagna come parte di un’esperienza spirituale.

Durante la vostra visita, potrete immergervi in esperienze che vi permetteranno di scoprire questa ricca eredità. Ogni anno il 26 e 27 agosto alle pendici del Fuji si celebra la festa dello Yoshida no Hi Matsuri, la seguitissima festa del fuoco. Questo evento simboleggia non solo la fine dell’estate ma è anche un rito propiziatorio per preservare l’incolumità degli scalatori.

Il Monte Fuji è considerato un luogo sacro fin dall’antichità e tuttora è meta di molti pellegrinaggi. Proprio per questa ragione, è severamente vietato campeggiare e si può pernottare esclusivamente nei rifugi di montagna che sono dei dormitori in comune. Sulla via del Fujiyama è possibile anche visitare dei meravigliosi santuari come quelli di Sengen e diversi musei d’arte giapponese, come il Kawaguchiko Konohana Museum o lo Itchiku Kobota Art Museum.

Molte sono le attrazioni presenti in questa regione che si caratterizza anche per i diversi parchi di divertimento e i molti impianti sportivi. Da non perdere le grotte preistoriche nei pressi del lago Sai: la Fugaku Wind Cave (la grotta del vento Fugaku) e la suggestiva Narusawa Ice Cave (la grotta di ghiaccio Narusawa).