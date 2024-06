Le mete all inclusive dove andare con i bambini quest’estate

Come trovare la meta giusta per trascorrere le vacanze estive insieme alla famiglia spendendo poco? Qui consigliamo i migliori all inclusive tra Europa e Italia

Fonte: iStock Una famiglia felice in vacanza

Organizzare la vacanza perfetta per tutta la famiglia non è facile: gli adulti non vedono l’ora di riposarsi e godersi le meritate ferie, mentre i bambini sono alla ricerca di avventure, attività e divertimenti. Per fortuna, esistono tante mete con hotel all inclusive e low cost in grado di soddisfare ogni esigenza, sia in Italia che in Europa. Queste strutture si sono specializzate nell’arte di accogliere le famiglie offrendo spazi per i più piccoli e per gli adulti, così da rendere indimenticabile il loro viaggio. Ecco le destinazioni low cost con formula all inclusive (con tutti i pasti inclusi) dove trascorrere l’estate tutti insieme.

Veraclub Naxos, Grecia

I villaggi Veraclub rappresentano sempre una certezza per le famiglie che viaggiano con bambini e la struttura situata a Naxos mantiene alta la sua fama. I più piccoli, qui, sono protagonisti di divertenti miniclub gestiti con cura da animatori esperti e suddivisi per età, dai 3 agli 11 anni. All’interno dell’hotel è presente uno spazio climatizzato per svolgere attività ludico-ricreative, un’area esterna con giochi e una piscina con acqua bassa. La spiaggia pubblica di sabbia fine offre ombrelloni e lettini e l’hotel, con formula all inclusive, garantisce anche l’organizzazione di escursioni alla scoperta dell’isola più grande delle Cicladi e dei dintorni come Santorini, Paros e Mykonos.

Occidental Ibiza, Spagna

Chi sogna le calette paradisiache e le acque cristalline di Ibiza, troverà piena soddisfazione nella fantastica offerta della catena alberghiera Barcelò, la quale vanta numerose strutture all inclusive pensate appositamente per accogliere le famiglie con bambini. L’hotel 4 stelle si trova a pochi metri dalla magnifica spiaggia di Port des Torrent e a 10 minuti in auto dalle famose Cala Compte, Cala Tarida e Cala Bassa. Qui ci sono sia piscine per adulti che per bambini, programmi di animazione per tutte le età e, per gli sportivi, la struttura mette a disposizione un campo polivalente e uno da beach volley. La vera chicca, però, è l’all inclusive: il trattamento include colazioni, pranzi, cene e snack, nonché cocktail e bibite all’open bar, sport, attività e animazione senza costi aggiuntivi.

Fonte: iStock

Azul Beach Resort, Montenegro

Il Montenegro è una delle mete europee più economiche, ricca di spiagge bellissime e città tutte da scoprire. Anche qui non mancano hotel con formule all inclusive adatte a soddisfare i gusti e le necessità delle famiglie, come l’Azul Beach Resort. Questo hotel ultra all-inclusive è situato sulla costa meridionale e occupa ben 17 ettari di terreno privato. Garantisce servizi di alto livello a prezzi ottimi: all’interno della struttura, infatti, sono presenti 11 ristoranti, 8 piscine, spiaggia privata, miniclub, campi da tennis e camere ampie e confortevoli.

Chia Laguna, Sardegna

Non perdete l’opportunità di trascorrere una vacanza in una delle destinazioni più belle d’Italia: la Sardegna. Il resort Chia Laguna vanta non solo le spiagge più belle, ma propone anche tantissime offerte vantaggiose per chi viaggia insieme alla propria famiglia. All’interno della struttura ‘Hotel Village‘, pensata per chi ha bambini e/o animali, sono presenti camere spaziose e affacciate sui giardini, un’ampia piscina con un’area specifica con fondale basso per i più piccoli, ristoranti, bar e tante attività ideali per trascorrere il tempo tutti insieme, ma anche per rilassarsi.

San Domenico Family Hotel, Calabria

Restiamo in Italia e partiamo per la Calabria, dove il San Domenico Family Hotel di Scalea, sulla Riviera dei Cedri, rappresenta una delle strutture più belle e ben organizzate per ospitare famiglie con bambini. Ha tre bellissime piscine di cui una per i più piccoli, una semi olimpionica con scala romana e una piscina lagunare, con scivoli e giochi per divertirsi quando non si è in spiaggia. L’hotel ha anche una ludoteca, la biberonia, il ristorante con menù dedicati e organizza escursioni, essendo vicino a località naturalistiche di pregio, come il Parco Nazionale del Pollino. A disposizione degli ospiti ci sono anche mountain bike e biciclette.

Fonte: iStock

Gattarella Resort, Puglia

In Puglia, il family resort perfetto è il Gattarella Resort di Vieste, un villaggio con formula hotel o residence che sorge su una baia privata, di fronte all’isolotto di Portonuovo, con la cittadina di Vieste sullo sfondo e la pineta del Parco Nazionale del Gargano che lo incorona, tra i profumi della macchia mediterranea. I piccolissimi hanno a disposizione pannolini, merende, isole baby al ristorante e un’alimentazione studiata dai pediatri, mentre l’animazione è garantita fino a mezzanotte. È presente una lunga spiaggia privata di sabbia soffice e un parco avventura nella pineta; la sera, invece, gli adulti potranno rilassarsi durante un piacevole dj set al lounge bar fronte mare mentre i bambini si divertono con gli animatori.

Augustus Family Hotel, Toscana

Anche Forte dei Marmi propone vacanze su misura per le famiglie. L’Augustus Family Hotel offre tante attività per i più piccoli sia in spiaggia che nelle aree attrezzate per il Kids Time, oltre che corsi di nuoto e un ristorante con menù specifici, personalizzati in base all’età e alle loro specifiche esigenze. Gli adulti, invece, possono rilassarsi nella zona wellness, nelle due piscine riscaldate, una nel giardino e una vicino alla spiaggia, dotata di idromassaggio, nei ristoranti o nei lounge bar, oppure possono mantenersi in forma nella fitness room.

Bibione Palace Hotel, Veneto

Non solo al sud, anche al nord ci sono strutture perfette per una vacanza meravigliosa con la propria famiglia. Il Bibione Palace Hotel garantisce ai piccoli ospiti aree giochi, piscina con gonfiabili, mini club e tante entusiasmanti attività per trascorrere ore di grande divertimento anche in compagnia dei genitori. Gli adulti, invece, potranno rilassarsi in spiaggia (Bibione vanta da anni la prestigiosa Bandiera Blu), godersi un rinfrescante cocktail al bar o dedicarsi alle tante attività proposte come corsi di nuoto, pilates e sport diversi insegnati da istruttori federali.