Direzione Ibiza: cosa mettere in valigia

Come fare la valigia per Ibiza? La rinomata isola baleare merita un guardaroba che abbina stile e comodità, per trascorrere una vacanza alla grande

Fonte: iStock Partenza per Ibiza: cosa mettere in valigia

Famosa per le sue spiagge spettacolari, la natura incontaminata e la vivace movida notturna, Ibiza è una delle mete europee più gettonate soprattutto durante la bella stagione.

Le splendide spiagge presenti sull’isola la rendono perfetta per una tranquilla vacanza in riva al mare, a nuotare nelle fresche acque del Mediterraneo o a prendere un po’ di tintarella in spiaggia.

Tuttavia, poiché l’isola spagnola offre un’ampia varietà di attività ed esperienze da vivere – non solo mare e relax sotto l’ombrellone – non è facile e immediato per il viaggiatore capire cosa portare con sé nel bagaglio. L’incubo di ogni partenza, si sa, è sempre quello di dimenticarsi di mettere in valigia le cose essenziali e il necessario per godersi appieno la vacanza.

Fonte: iStock

I consigli per preparare al meglio la valigia per un viaggio a Ibiza

Un primo consiglio utile per i viaggiatori diretti verso l’isola baleare è quello di portare capi di abbigliamento leggeri ed estivi. Il clima ad Ibiza è decisamente caldo, con temperature miti tutto l’anno che rendono la località spagnola perfetta da visitare anche a settembre oppure ottobre, periodi lontani dall’alta stagione.

Coloro che stanno preparando la valigia per Ibiza devono dunque munirsi di pantaloncini, t-shirt, canottiere e altri accessori perfetti per il clima estivo. Discorso simile anche per le calzature, che dovranno essere soprattutto sandali, infradito e scarpe aperte – a meno che non si abbia voglia di darsi al trekking su uno dei sentieri panoramici del Parco Naturale di Ses Salines o nel Parco Naturale di Cala d’Hort.

Un ulteriore consiglio per coloro che vogliono sapere cosa bisogna mettere nella valigia per Ibiza è quello di avere con sé costume da bagno e crema abbronzante. Non approfittare dei tanti km di spiaggia presenti e dei caldi raggi del sole sarebbe un vero peccato.

La crema solare ad ampio spettro con un alto fattore di protezione (SPF) va applicata regolarmente durante la giornata per evitare scottature solari. Un cappello a tesa larga e un paio di occhiali da sole sono inoltre accessori imprescindibili per proteggere il viso e gli occhi dal sole intenso.

Da non dimenticare per il bagaglio da portare in spiaggia anche un’asciugamano di ricambio, un borsone impermeabile e una borraccia riutilizzabile. Inoltre, è sempre meglio essere preparati per qualsiasi imprevisto durante il viaggio. Un piccolo kit di pronto soccorso con medicazioni, cerotti, antidolorifici e medicine personali, potrebbe rivelarsi altrettanto utile e prezioso, in caso di necessità.

Quali outfit e accessori portare a Ibiza per godersi la movida notturna dell’isola

La bellezza di Ibiza risiede nella fusione tra la sua atmosfera di continuo divertimento e la tranquillità presente sulle spiagge del litorale. Se non sapete cosa mettere in valigia per l’isola baleare, allora non dovete scordare alcuni accessori trendy che vi faranno entrare pienamente nel mood locale.

Le t-shirt dai colori vivaci dell’estate, un paio di espadrillas, dei bermuda oppure dei sandali eleganti e dei vestiti in lino sono solo alcuni degli elementi che vi trasporteranno nella superba atmosfera isolana.

A seconda di come si vuole vivere la vita notturna di Ibiza si può optare per outfit più casual, o in stile streetwear, oppure per un look più ricercato e raffinato. La Isla offre diverse esperienze alla sera.

Fonte: iStock

Si può scegliere di fare un aperitivo vista mare al tramonto, tra vino e tapas, oppure scoprire la cucina locale in uno dei tanti ristoranti tipici dell’isola, prima di decidere se fare una passeggiata tra i vicoli di Dalt Vila, il centro storico di Ibiza ricco di locali, negozi e botteghe di souvenir.

Da non scordare anche un soprabito, dal momento che alla sera la temperatura si abbassa e il clima diventa piuttosto fresco.