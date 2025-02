Le 10 spiagge più belle dove andare al mare in Europa in inverno

Tutto il fascino di Cala Comte a Ibiza

Quando l’inverno avanza con le temperature rigide, i cieli plumbei e le poche ore diurne, il pensiero di una fuga al mare diventa irresistibile. Tuttavia, non è necessario volare dall’altra parte del mondo per concedersi un tuffo fuori stagione: in Europa sono molte le destinazioni in cui il clima mite e il tiepido sole permettono di godersi il mare anche nei mesi più freddi.

Dalle acque cristalline dell’Algarve alle spiagge dorate delle Canarie, passando per i paradisi mediterranei di Ibiza e Malta, scopriamo insieme le migliori spiagge europee dove poter fare il bagno durante la stagione invernale.

Praia da Marinha, l’incanto dell’Algarve

Nella splendida regione dell’Algarve, nel sud del Portogallo, Praia da Marinha è una delle spiagge più iconiche d’Europa. Nell’abbraccio di imponenti scogliere scolpite dal vento e dalle onde, la baia dona uno scenario davvero spettacolare.

Durante l’inverno, il clima rimane piacevole, con temperature che possono superare i 17°C nelle giornate più soleggiate. L’acqua dell’oceano Atlantico è sicuramente fresca e oscilla tra i 15° e i 17°C, ma per chi ama le emozioni forti, un bagno rigenerante è comunque possibile.

Anche senza immergersi, Praia da Marinha resta una meta perfetta per rilassarsi al sole, esplorare le insenature o ammirare il panorama indimenticabile tutt’intorno.

Cala Comte, il mare turchese delle Baleari tutto l’anno

Ibiza non è soltanto sinonimo di vita notturna e feste estive: in inverno, si trasforma in un’oasi di pace, ideale per chi desidera godersi il mare senza la folla. Cala Comte, sulla costa occidentale, è una delle spiagge più spettacolari dell’isola, grazie alle acque turchesi e alle vedute sulle isolette circostanti.

Le temperature invernali qui si mantengono miti, tra i 15 e i 18°C , e il mare, seppur fresco, resta accessibile nelle giornate più calde. Il silenzio e la tranquillità in questo periodo dell’anno la rendono la scelta ottimale per una pausa rilassante nella natura.

Spiaggia di S’Alga, paradiso incontaminato

Separata da Formentera da una sottile striscia d’acqua, la spiaggia di S’Alga si trova sull’isola di Espalmador, un’area naturale protetta che conserva un fascino selvaggio e autentico. Questo piccolo paradiso, accessibile solo via mare, è caratterizzato da sabbia bianca e acque trasparenti che invitano al relax più assoluto.

Non essendoci ristoranti o servizi, la spiaggia regala un’esperienza immersiva a pieno contatto con la natura. Anche in inverno, le temperature restano piacevoli e rendono S’Alga un rifugio ineguagliabile per vivere al meglio una vacanza balneare lontano dalla civiltà, da raggiungere in barca o, per i più avventurosi, anche a nuoto.

Golden Bay, il gioiello dorato del Mediterraneo

Per chi sogna una località mediterranea dove il sole splende tutto l’anno, Malta non delude mai. Tra le sue spiagge più suggestive, Golden Bay si distingue per la sabbia dorata e le acque trasparenti che la rendono uno dei luoghi più affascinanti dell’isola.

Anche nei mesi invernali, le temperature si aggirano spesso intorno ai 15-18°C, così da permettere a chi lo desidera di fare il bagno nelle giornate soleggiate.

In più, Golden Bay è anche un punto di riferimento per gli appassionati di snorkeling e per chi ama passeggiare lungo la costa, godendosi la natura incontaminata e i tramonti che lasciano senza fiato.

Roda Beach, ideale per le famiglie

Fonte: iStock

Nel nord dell’isola di Corfù, Roda Beach è una lunga distesa di sabbia dorata che si snoda per quasi sei chilometri. Arricchita da hotel e strutture turistiche, è particolarmente apprezzata dalle famiglie grazie alle acque calme e poco profonde.

Sebbene in inverno l’isola sia meno frequentata, le giornate di sole regalano ancora momenti di relax al mare, e il clima mite invita a concedersi passeggiate lungo la riva o a conoscere a fondo i pittoreschi villaggi.

Playa de las Teresitas, il fascino delle Canarie

Nella parte nordorientale di Tenerife, Playa de las Teresitas è una delle spiagge più famose dell’isola. Lunga oltre un chilometro e protetta da un frangiflutti che mantiene le acque tranquille, è caratterizzata da sabbia dorata importata direttamente dal deserto del Sahara che ricrea uno spettacolare contrasto con le montagne di Anaga sullo sfondo.

Le temperature a Tenerife difficilmente scendono sotto i 20°C in inverno e fanno sì che Playa de las Teresitas sia un imperdibile paradiso per un tuffo durante i mesi più freddi. Con i bar, i ristoranti e le palme lussureggianti, è il luogo da mettere in lista per rilassarsi e godersi il mare senza preoccupazioni.

Cala Bassa, una piscina naturale

Fonte: iStock

Un’altra perla di Ibiza è Cala Bassa, meravigliosa spiaggia che assomiglia a una piscina naturale grazie alle limpidissime acque e ai fondali bassi e sabbiosi. Delimitata da una pineta profumata, è il posto top per dimenticare i problemi in un contesto tranquillo e suggestivo.

Anche in inverno, il clima dell’isola regala giornate di sole da trascorrere tra tuffi e passeggiate lungo la riva. Nelle vicinanze non mancano chioschi e ristoranti che rendono Cala Bassa la prima scelta per chi è alla ricerca di relax e di buon cibo vista mare.

Santa Bárbara, eden dei surfisti

Per gli amanti degli sport acquatici, la spiaggia di Santa Bárbara, sull’isola di São Miguel nelle Azzorre, è un indiscusso punto di riferimento. Grazie alla sua esposizione ai venti atlantici, è l’eden dei surfisti, ma offre altresì ampi spazi per “ricaricare le pile” e lasciar vagare lo sguardo sul paesaggio difficile da descrivere a parole.

Nei mesi invernali, le temperature rimangono più fresche rispetto ad altre località mediterranee, ma il fascino selvaggio unito alla possibilità di assistere a spettacolari tramonti sull’oceano, la rende una meta da una volta nella vita.

Spiaggia di Timijiraque, natura incontaminata e mare impetuoso

Sull’isola di El Hierro, facente parte delle Isole Canarie, la spiaggia di Timijiraque è un piccolo angolo di natura selvaggia, con sabbia nera vulcanica e onde che in inverno attirano gli appassionati di surf.

Lontana dalle classiche mete turistiche, si svela con un’atmosfera autentica e rilassante, il non plus ultra per un contatto diretto con la natura.

Spiaggia di Poo, un’oasi tra le montagne

Infine, nascosta tra le scogliere delle Asturie, in Spagna, la spiaggia di Poo è un sorprendente gioiello naturale. Alla foce del fiume Vallina, vanta una forma unica che permette al mare di insinuarsi tra le montagne, così da disegnare una piscina naturale poco profonda.

D’inverno, il silenzio la rende ancora più emozionante: un luogo appartato dove lasciarsi ammaliare dai colori della natura e dal suono delle onde in lontananza.