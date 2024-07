La Spiaggia di Mugoni in Sardegna, scenografia da paradiso tropicale

A pochi km da Alghero, una spiaggia di sabbia fine e dorata, accessibile a tutti e perfetta anche per chi cerca un po' di relax in famiglia: ecco Mugoni, oasi di bellezza

Fonte: iStock Vista della Spiaggia di Mugoni

La Sardegna è una delle regioni italiane che vanta le spiagge e gli angoli di mare più belli, alcuni – come La Pelosa – sembrano dei veri e propri paradisi tropicali. Una di queste splendide spiagge è sicuramente la Spiaggia di Mugoni, situata nella parte nord-occidentale dell’isola, nella baia di Porto Conte.

Il relax sulla Spiaggia di Mugoni

La Spiaggia di Mugoni è caratterizzata da sabbia finissima, con dei colori che sfumano dall’ocra all’arancio e le danno il classico aspetto dorato. Con una lunghezza di 2 km, questa spiaggia è immersa nella rigogliosa vegetazione fatta di pini profumati che si integrano al paesaggio marino: qui il mare è limpido, turchese, una vera e propria oasi naturale di inestimabile bellezza.

La Riviera del Corallo in Sardegna, dove si trova la Spiaggia di Mugoni, è parte del territorio di Alghero e la città dista appena 16 km da qui. Il Parco Regionale di Porto Conte abbraccia Mugoni e l’area marina di Capo Caccia. Poiché si tratta di un luogo turistico, qui non si fa fatica a trovare strutture balneari ben attrezzate, nonché tutto ciò che serve per godersi le diverse attività che si possono fare, dal noleggio imbarcazioni al centro immersioni.

Ma soprattutto, Mugoni si distingue anche per essere una delle spiagge accessibili ai diversamente abili, perfetta anche perché viaggia con i bambini.

Oltre a darsi agli sport acquatici come il windsurf o la vela, qui ci si può avventurare nei sentieri attraverso la natura più selvaggia in sella alla bicicletta e scoprire alcuni degli spot più belli lungo i 90 km della costa di Alghero, nonché avventurarsi per esplorare le numerose calette, alcune raggiungibili solo in barca.

Cosa vedere nei dintorni

Non solo Mugoni: nei dintorni di questa spettacolare spiaggia della Sardegna, sono tante le altre spiagge imperdibili, come le spiagge di Capo Caccia, la Bombarde, il Lazzaretto, il Lido ‘cittadino’ e la spiaggia di Maria Pia. Vale la pena anche una sosta a Cala Dragunara, punto di partenza del battello che conduce alla Grotta di Nettuno, ma vi consigliamo anche di esplorare le cale lungo il tragitto per Bosa, come la bellissima Cala Bona.

Oltre al mare, i dintorni di Mugoni offrono anche altri tipi di esperienze: ad esempio, qui potete anche scoprire i resti archeologici di età nuragica e pre-nuragica al Villaggio di Sant’Imbenia e le famose Nuraghe Palmavera. Queste ultime testimoniano l’eccezionale maestria della misteriosa civiltà nuragica: il complesso è realizzato con blocchi di calcare e arenaria e comprende un nucleo centrale con due torri, un antemurale e le capanne di un villaggio. Sant’Imbenia, invece, è il più antico scalo marittimo fenicio dell’Isola. A breve distanza si trovano i resti di una villa romana con stanze decorate e un impianto termale a nord.

Come raggiungere la Spiaggia di Mugoni

Per iniziare il viaggio verso questa destinazione da sogno, è consigliabile partire da Alghero: da qui si può imboccare la strada principale che conduce verso nord lungo la costa. Proseguendo lungo questa strada panoramica, si potrà godere di splendide vedute sul mare e sulla campagna circostante.

Dopo circa 15 chilometri dalla partenza, si incontrerà un bivio che indica la direzione per la spiaggia di Mugoni. Da qui, invece, si dovranno seguire le indicazioni e procedere lungo una strada circondata da una natura incontaminata – la riconoscerete subito. Il percorso verso Mugoni offre panorami mozzafiato e permette ai visitatori di immergersi completamente nella bellezza selvaggia della Sardegna prima di restare a bocca aperta dinanzi al mare azzurrissimo del luogo.