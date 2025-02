Le spiagge più belle del mondo: nel 2025 sono queste, insieme a due italiane

Fonte: iStock Anche la Spiaggia dei Conigli è tra le più belle al mondo

Se pensate alle destinazioni più idilliache, cosa vi viene in mente? Ognuno ha la propria idea di idilliaco anche se, diciamocelo, la maggior parte delle volte pensiamo subito a magnifiche spiagge affacciate su acque dai colori magnetici. Appena le vedi vuoi fare solo una cosa: immergerti e non andare più via. Ma dove si trovano queste spiagge paradisiache?

Anche per quest’anno, Tripadvisor ha annunciato la classifica dei suoi Travellers’ Choice – Best of the Best dedicata alle spiagge più belle del mondo nel 2025. Il premio viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi. Dalle spiagge della Grecia a quelle della Thailandia, passando anche per l’Italia. Si, perché in classifica sono entrati anche due gioielli delle nostre coste.

La top 10 delle spiagge più belle al mondo

Agenda alla mano, queste sono le 10 spiagge più belle al mondo dove andare quest’anno per ricaricarci con una bella dose di sole, mare e atmosfere uniche.

Myrtos Beach, Grecia

Al decimo posto troviamo Myrtos Beach, una delle spiagge più famose di Cefalonia, in Grecia. Qui troverete ciottoli bianchi e acque turchesi che si estendono ad arco contro le bianche scogliere, ricche di vegetazione. La combinazione di un panorama così vario, dalle montagne circostanti al mare, e dai colori intensi offre incredibili opportunità fotografiche, anche se in alta stagione potreste dover affrontare una situazione un po’ affollata. Per raggiungerla dovrete percorrere una strada a tornanti e, consiglio importante, restate fino al tramonto perché qui offre uno spettacolo davvero magico.

Fonte: iStock

Kelingking Beach, Indonesia

Per il nono posto voliamo in Indonesia, precisamente a Nusa Penida dove si trova la meravigliosa Kelingking Beach. Non stupisce la sua presenza in questa classifica, soprattutto se consideriamo che rappresenta una delle spiagge più fotografate di Bali e una delle più condivise sui social. Conosciuta per le sue spettacolari formazioni rocciose che ricordano la testa di un T-Rex, da cui deriva il suo soprannome, le acque turchesi e la sabbia bianca e incontaminata la rendono un luogo ideale per nuotare, prendere il sole e fare snorkeling.

Playa de Muro, Maiorca

All’ottavo posto troviamo Playa de Muro, la spiaggia di sabbia più estesa di Maiorca che, con i suoi quattro tratti, copre quasi sei chilometri. Situata vicino alla cittadina di Muro, nei pressi di Port Alcúdia, sulla costa settentrionale dell’isola, è famosa per la sua sabbia bianca e per essere la meta perfetta per viaggiatori di tutte le età, soprattutto per le famiglie con bambini grazie alle sue acque basse, alla facilità d’accesso e alla presenza di vari comfort e servizi.

Bavaro Beach, Repubblica Dominicana

Al settimo posto c’è Bavaro Beach, il classico paradiso da cartolina della Repubblica Dominicana. Ad accogliervi troverete morbida sabbia bianca, acque calde e limpide e palme da cocco. La spiaggia offre un’esperienza tropicale indimenticabile grazie alla presenza della barriera corallina, perfetta per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. L’atmosfera rilassata di Bavaro è perfetta anche per chi cerca una fuga tranquilla. Sono presenti diversi resort di lusso che offrono servizi di alta qualità, oltre che ristoranti sulla spiaggia.

Playa Varadero, Cuba

Questa è una delle spiagge più spettacolari di tutta Cuba e occupa la sesta posizione nella classifica dedicata alle 10 spiagge più belle al mondo. Nota anche come Playa Azul, Playa de Varadero si compone in realtà di sei spiagge. Tra queste, le più estese sono Varadero, Rincón Francés e La Alameda. Qui troverete sabbia fina e acque cristalline che si estendono per oltre 20 chilometri nella Península de Hicacos, nella provincia di Matanzas.

Praia da Falesia, Portogallo

Tra le spiagge più belle dell’Algarve (e del mondo, in quinta posizione) c’è Praia da Falesia. Particolarmente suggestiva al tramonto, quando le tonalità dell’ora d’oro esaltano le sfumature rossastre delle scogliere, questa spiaggia è ideale per una romantica passeggiata serale, soprattutto grazie alla presenza di una comoda passerella in legno, e per godersi la giornata sotto il caldo sole portoghese durante i mesi estivi.

Fonte: iStock

Siesta Beach, Florida

Al quarto posto c’è l’atmosfera tropicale di Siesta Beach, situata nella zona meridionale della Florida, precisamente a Siesta Key. Il punto di forza di questa spiaggia è la sua sabbia, quasi interamente composta da cristalli di quarzo e per questo motivo soprannominata “la sabbia più fine e bianca del mondo”, che non si surriscalda mai sotto il sole della Costa del Golfo. Negli ultimi anni, Siesta Beach ha ricevuto numerosi riconoscimenti grazie anche alla sicurezza del luogo, garantita dalla presenza quotidiana di bagnini, alla qualità della sabbia e agli eccellenti servizi proposti.

Eagle Beach, Aruba

Arriviamo ora alle posizioni sul podio. Al terzo posto troviamo Eagle Beach ad Aruba, la più amata dai vacanzieri che desiderano semplicemente rilassarsi. Questa spiaggia, infatti, ospita molti boutique hotel e resort: in questo modo gli ospiti non devono preoccuparsi di nulla se non attraversare semplicemente la strada per raggiungerla e godersi la giornata al mare. Qui ci si stende sulla sabbia bianca, si fa una pausa dal sole in uno dei tanti caffè o ci si diverte con le attività sportive acquatiche proposte.

Banana Beach, Thailandia

Nell’anno della Thailandia, in questa classifica non poteva certo mancare una delle sue spiagge. Al secondo posto, infatti, troviamo Banana Beach a Phuket. Definita spesso “una spiaggia segreta”, in realtà la sua popolarità cresce di anno in anno grazie al suo paesaggio paradisiaco. Banana Beach, conosciuta anche come “Banana Rock Beach”, è lunga circa 180 metri, vanta sabbia bianca, mare turchese cristallino e tante palme, il tutto sotto il caldo sole tropicale. Qui potete fare snorkeling tra le rocce al largo della spiaggia o semplicemente rilassarvi al sole e nuotare.

Elafonisi Beach, Grecia

E al primo posto? La vincitrice di quest’anno è Elafonisi Beach, in Grecia. La spiaggia, situata su un’isola-laguna nella parte sud-occidentale di Creta, incanta i visitatori con le sue tonalità esotiche che vanno dal blu, al bianco e al rosa, lo scenario da sogno perfetto in cui trascorrere un’indimenticabile giornata al mare. Protetta dalla rete ambientale Natura 2000, l’isola di Elafonisi ospita esclusivamente dune di sabbia e oltre 100 piante rare, tra cui i narcisi marini a fioritura estiva, che somigliano a coppe bianche. È un luogo sicuro per nuotare e fare snorkeling e ha ricevuto la Bandiera Blu per la sua gestione sostenibile del territorio.

Fonte: iStock

Le spiagge italiane presenti in classifica

Per poco fuori dalla top 10, all’undicesimo posto troviamo la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa. Si tratta di un’autentica meraviglia naturale, dove il verde della vegetazione circonda un tratto di sabbia bianca e un mare trasparente. Qui è presente anche un piccolo isolotto che è diventato il regno del gabbiano reale: circa 200 esemplari vivono e nidificano sullo scoglio tutto l’anno. Inoltre, la spiaggia dell’isola dei Conigli è anche un’area protetta perché rappresenta una delle rarissime zone scelte dalla tartaruga Caretta Caretta per nidificare. L’accesso è gratuito, ma per preservarne la bellezza il numero delle persone è limitato.

La seconda spiaggia italiana presente in classifica al ventesimo posto è la Spiaggia di Tropea, in Calabria. La perla del Tirreno, situata lungo la spettacolare Costa degli Dei, è famosa per la sua bellezza contraddistinta dalla presenza di un mare dalle tonalità caraibiche e dal borgo arroccato, che offre allo scenario un fascino unico e particolare.