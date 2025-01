Zoom Torino con i bambini, come visitare e soggiornare nel parco faunistico

Alla scoperta di 9 habitat tra Asia e Africa ma non solo: questo il percorso da fare allo Zoom Torino per conquistare l'attenzione di chi viaggia con i bambini

Tra i parchi faunistici più belli d’Italia con un grande rispetto per gli animali e un programma completo di appuntamenti ed eventi c’è Zoom Torino. A due passi dal capoluogo torinese, e più precisamente a Cumiana, riesce ad unire un’experience educativa al divertimento. Non chiamatelo zoo! Qui il parco ricrea in tutto e per tutto gli habitat per tutelare gli animali e non renderli una semplice esposizione di specie. Se cercate un’opzione per una gita fuori porta o magari un weekend con i bambini, Zoom Torino è assolutamente da inserire nei programmi.

Oltre a osservare tantissime specie tra cui giraffe, lemuri, leoni, tigri e pinguini si approfondiscono temi legati al valore della biodiversità e il rispetto dell’ambiente attraverso attività educative e interattive pensate proprio per le diverse fasce d’età scolastiche. Approfondiamo insieme cosa fare, come visitarlo e cosa c’è da sapere.

Gli habitat e gli animali nel parco

Zoom Torino è una vera e propria esperienza autentica che dà modo di esplorare diversi habitat nel parco viaggiando metaforicamente tra Africa e Asia immergendosi nella totalità attraverso le biodiversità che popolano il mondo. Non solo si potranno vedere dal vivo animali e creature lontane dal nostro territorio ma si imparerà divertendosi, specialmente grazie agli incontri con biologi che svelano curiosità sui diversi esemplari.

Tra le tappe da non perdere c’è una delle novità, la Rupe dei Re che richiama il territorio di Masai Mara: qui vengono ospitati 3 leoni africani che raccontano potere e maestosità. Proseguendo la passeggiata si raggiunge un habitat che richiama Serengeti e la tipica savana. Da vicino si vedranno gazzelle, antilopi, giraffe, zebre, rinoceronti e persino struzzi.

Uno degli habitat preferiti dai bambini che visitano Zoom Torino? L’isola di Madagascar: qui si passeggia vicino ai lemuri che mostreranno la loro vivacità saltando e muovendosi in totale libertà. Conoscere da vicino questi primati è un’emozione e un privilegio ma vanno seguite pedissequamente le regole imposte dal personale per tutelare gli esemplari. Una novità da non perdere è poi l’oasi delle farfalle: una vera magia entrare all’interno della serra tropicale e lasciarsi conquistare dalle centinaia di specie coloratissime. Con i bambini qui ci si può divertire andando alla ricerca dei camaleonti, i maestri del mimetismo in natura. Suggestiva poi l’isola dei gibboni per scoprire la brachiazione, una tecnica agile di movimenti utilizzata dalla specie per spostarsi tra corde e rami e ovviamente il tempio delle tigri dove sono ospitati Boris, Yuri e Khan tre eleganti fratelli idi origine asiatica.

Spostiamoci poi verso habitat acquatici: la baia dei pinguini conquista grandi e piccini con specie africane che si muovono agilmente in un’ampia vasca dedicata ma altrettanto effetto wow l’Hippo Underwater, la prima vasca a cielo aperta in Italia dedicata agli ippopotami.

Zoom Torino dedica spazio ad ogni habitat e specie, anche a quelle meno conosciute: la giungla asiatica dà modo di scoprire da vicino la bellezza dei panda rossi e dei curiosi istrici che raccontano una storia di adattamento e sopravvivenza, mentre l’area dedicata alle lontre di Manakara lascia che si approfondisca la vita dei mammiferi che alternano la quotidianità tra terra e acqua. Non meno importante la Bee Area, qui si passeggia attraverso il mondo degli impollinatori scoprendo l’importanza che hanno per la sopravvivenza dell’ecosistema mondiale. Ultimo step la fattoria dei mondi: qui si scoprono animali di territori lontani tra cui i suricati che conquistano con la loro simpatia.

Info utili: prezzi, soggiornare nel parco, piscina e parcheggio

Il biglietto per 1 giorno ha un costo di 26 euro ma è disponibile una forma ad abbonamento a 49 euro che solo fino alla fine di gennaio è in promozione a meno di 30 euro. I bambini sotto ai 2 anni entrano invece gratuitamente. Dopo aver acquistato il biglietto è consigliato compilare il form online e prenotare l’ingresso scegliendo la data, in questo modo persino nei weekend di più grande affluenza si avrà la certezza di poter accedere.

Il parco riaprirà ufficialmente il 14 febbraio con una chiusura attorno alle 17:30, gli orari si prolungheranno in primavera inoltrata con marzo ed aprile con chiusura alle 18. Gli orari si aggiornano sulla pagina ufficiale con una flessibilità maggiore nei mesi estivi. Niente paura per il parcheggio: è disponibile un’ampia area dedicata ai clienti al prezzo di 5 euro per tutto il giorno; è possibile recarsi persino con il camper poiché è stata creata un’area ad hoc. Per tutelare gli animali presenti nel parco (ma anche i pet) non è consentito introdurre i propri cani o altri animali all’interno della struttura con una sola eccezione per i cani guida che non potranno comunque accedere all’habitat Madagascar e all’anfiteatro di Petra.

Durante la bella stagione è inaugurata una piscina che dà modo di divertirsi e rilassarsi in un habitat davvero originale e circondati dagli animali. Si può entrare solamente con un biglietto apposito che combina il parco con questa esperienza e si accederà all’area grazie ad un braccialetto che verrà consegnato all’ingresso. Attenzione ai regolamenti rigidi: le spiagge vanno preservate, dunque non ci si potrà sedere o sdraiare né consumare cibo o appoggiare teli, zaini e borse. Nelle zone spiaggia sosteranno solamente i clienti che hanno noleggiato lettini e ombrelloni.

Una delle esperienze più belle che riguarda il parco è quella di poter dormire all’interno di Zoom Torino in una vera e propria savana: nella zona Lake Eyasi si potrà godere un weekend di relax svegliandosi in un habitat che ricrea in tutto e per tutto l’esperienza safari in Africa. Ci si sveglia con il ruggito dei leoni e si fa colazione con le giraffe con una formula che comprende due giorni all’interno del glamping del parco. Largo spazio a diversi budget e comfort: villa, lodge o tenda per andare incontro alle esigenze e preferenze di ognuno. E per chi viaggia in camper è possibile fermarsi a dormire una notte nell’apposito parcheggio dedicato.

Novità 2025 a Zoom Torino

Tante novità attese per la riapertura di Zoom Torino 2025 attesa per il 14 febbraio, in occasione del weekend di San Valentino. Tra le ultime news l’oasi delle farfalle riaperta ufficialmente il 21 dicembre che con il suo “giardini Meraviglia” promosso dalla fondazione Zoom dà modo di fare un viaggio tra natura, sostenibilità e ambiente scoprendo da vicino centinaia di esemplari variopinti. Al suo interno si assisterà al processo della metamorfosi e ci si potrà divertire cercando i camaleonti mimetizzati tra le piante tropicali. Motivo in più per visitarla? L’oasi delle farfalle sostiene il progetto Bee Zoom che si impegna per la salvaguardia degli impollinatori attraverso attività di censimento, semina e riqualificazioni di aree verdi.

Novità che piace ai bambini, ma anche ai grandi, è l’opportunità di scoprire da vicino il mondo dei leoni. Sono ospitati 3 giovani esemplari africani: Raican, maschio di 2 anni circa e proveniente dalla Francia, poi Iris e Inez due femmine sorelle che arrivano dalla Svezia. Per ospitarli al meglio è stato creato un habitat apposito con sistema di riscaldamento avanzato che mantiene la temperatura costante a 20 gradi e una progettazione che sfrutta la luce naturale per mantenere gli standard qualitativi ideali per il benessere degli animali ospitati.