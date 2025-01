State scegliendo la meta per il vostro viaggio di nozze? Prendete ispirazione dalle destinazioni romantiche più belle e straordinarie: una è anche in Italia

Fonte: iStock Zanzibar è tra le migliori destinazioni dove andare in viaggio di nozze

Se in passato la parola ‘luna di miele’ si riferiva alla consuetudine medievale di bere una bevanda a base di miele per un mese dopo il matrimonio, oggi il termine è sinonimo di viaggio e romanticismo. Un periodo durante il quale trascorrere del tempo di qualità con la propria metà in qualche luogo da sogno, scelto in base ai gusti degli sposini. Prima che il divertimento possa iniziare, però, bisogna pianificare il viaggio e scegliere con cura la propria meta.

In occasione dei Travellers’ Choice Awards – Best of the Best, un riconoscimento conferito ai luoghi che, nell’arco di un anno, raccolgono un numero significativo di recensioni e opinioni straordinarie da parte della community di Tripadvisor, sono state annunciate le migliori destinazioni dove organizzare il viaggio di nozze. Seppur ci siano alcune mete romanticamente culturali, la maggior parte delle persone ha votato un elemento in comune: durante la luna di miele si vuole viaggiare verso isole lontane dove la parola d’ordine è totale relax.

L’isola di Santa Lucia

I Caraibi per il viaggio di nozze sono un grande classico e alla decima posizione troviamo una meta molto amata per la sua capacità di immergere gli sposini in un’atmosfera particolarmente rilassante: Santa Lucia. Il periodo dei preparativi al matrimonio può essere allo stesso tempo emozionante e stancante, ecco perché molte coppie vogliono premiarsi e ritrovare le energie in destinazioni dove semplicemente rilassarsi. Santa Lucia offre esattamente questo.

Secondo le recensioni dei viaggiatori, qui è possibile vivere l’esperienza della spa in diversi modi: prenotando un trattamento in uno dei lussuosi resort presenti sull’isola o visitando le Sulphur Springs, situate all’interno della caldera di un vulcano spento, dove provare un bagno di fango vulcanico o il bagno romano a 31°C. E sono proprio questi paesaggi a renderla diversa dalle altre isole caraibiche, diventando quindi la destinazione ideale per chi alla spiaggia vuole affiancare anche un’immersione nella natura.

La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

Fauna multicolore, splendide spiagge e foreste: anche la Costa Rica è una delle mete più gettonate, in particolare La Fortuna de San Carlos. Alla nona posizione, questa zona è situata al centro di un’area ricca di meraviglie naturali offrendo alla coppia l’opportunità di vivere un’esperienza avventurosa e indimenticabile. L’emozione di un vulcano attivo, la frescura di una cascata e il tepore delle sorgenti termali creano il mix perfetto per gli amanti dell’avventura e del relax.

Non ci sarà una spiaggia nelle vicinanze dove rilassarsi, ma i panorami naturali compensano la sua assenza, come le terme del Vulcano Arenal. Dopo una giornata trascorsa all’insegna di trekking e attività all’aria aperta, non c’è niente di meglio che trascorrere qualche ora dentro calde acque termali. A La Fortuna sono davvero tantissime, raggiungibili sia in autonomia che partecipando a un tour organizzato.

Fonte: iStock

Firenze, Italia

Anche l’Italia ha la sua meta da sogno dove trascorrere il viaggio di nozze: all’ottava posizione, infatti, troviamo Firenze. Soprattutto i viaggiatori stranieri la scelgono per il suo fascino romantico intriso di storia, cultura e, ovviamente, ottimo cibo. Tra le attività più amate dalle coppie ci sono passeggiare tra le strade della città e, se visitata in estate, rifugiarsi in una chiesa qualsiasi per sfuggire al caldo e ritrovarsi due ore dopo incantati dal blu incredibilmente puro di un affresco.

Romantico è il tramonto sull’Arno e deliziosi i famosi vini della regione del Chianti, appena a sud della città, dove con un’auto a noleggio è possibile arricchire la propria luna di miele con paesaggi che sembrano usciti direttamente da un quadro. In più, non mancano tanti hotel lussuosi dove regalarsi quel tocco di esclusività richiesto dai classici viaggi di nozze.

Zanzibar, Tanzania

Alla settima posizione troviamo una destinazione da sogno: l’arcipelago di Zanzibar, situato nell’Oceano Indiano a 24 chilometri dalla costa della Tanzania, un luogo mozzafiato per fuggire dal resto del mondo. Qui le coppie possono rifarsi gli occhi con un mare dalle acque cristalline turchesi, bassi fondali sabbiosi perfetti per romantiche passeggiate e con i paesaggi offerti dalle piccole isole quasi deserte.

Chi sceglie Zanzibar dedica del tempo anche all’esplorazione del Patrimonio UNESCO Stone Town, il vecchio quartiere della città, o spostandosi da una spiaggia all’altra tra piccoli villaggi di pescatori, uno più bello dell’altro.

Santorini, Grecia

Per la sesta posizione torniamo in Europa dove troviamo Santorini, tra le isole più visitate della Grecia. Che questo Paese sia presente in classifica non stupisce considerando che offre il mix perfetto tra la bellezza dei paesaggi, la ricca storia e mitologia e il contrasto perfetto tra il blu e il bianco. Questo contrasto da cartolina, in particolare, le coppie lo trovano proprio a Santorini.

È considerata una delle mete preferite anche grazie ai panorami mozzafiato e all’atmosfera romantica garantita dai tramonti spettacolari, dalla presenza di ville e hotel affacciati sul mare e da una vivace vita notturna, ideale per le coppie che amano divertirsi dopo una giornata trascorsa in spiaggia.

Fonte: iStock

Phuket, Thailandia

Il 2025 è sicuramente l’anno della Thailandia, che compare alla quinta posizione tra le migliori destinazioni dove organizzare il viaggio di nozze. In particolare le coppie amano Phuket, una meta in grado di offrire una tavolozza di panorami spettacolari tra lagune blu, tramonti rosa e tante possibilità per il divertimento, tra bar, ristoranti e locali.

Il punto di forza è da ricercare, però, nelle sue spiagge: da qui potete arrivare facilmente in alcuni dei paradisi che tutti vogliono vedere almeno una volta nella vita. Da Railay Beach, raggiungibile solo via mare con una delle tante barche in partenza da Phuket, all’isola di Koh Phi Phi e alla baia di Phang Nga. Chi al relax vuole aggiungere qualche attività, può dedicarsi alle immersioni subacquee, al windsurf o alla vela.

Hoi An, Vietnam

In quarta posizione troviamo Hoi An, una delle città più affascinanti e suggestive del Vietnam. Le coppie in luna di miele verranno avvolte da un’atmosfera suggestiva in ogni momento della giornata: possono trascorrere le mattinate sulle spiagge incontaminate, i pomeriggi esplorando affascinanti siti storici e le serate alla ricerca dei sapori più deliziosi tra gli stand di street food dei mercati notturni.

Sebbene Hoi An sia stata a lungo una meta prediletta dai viaggiatori low-cost e zaino in spalla, sta diventando sempre più popolare anche tra i turisti più tradizionali. Oltre ai paesaggi, le coppie amano questa destinazione anche per i prezzi più economici rispetto alle mete classiche come le Maldive che, comunque, occupano sempre un posto speciale nel cuore degli innamorati come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fonte: iStock

Le Maldive

Ammettiamolo: tutti sogniamo di andare alle Maldive, ma i costi non sono sempre accessibili. Chi si sposa, infatti, approfitta dei regali, sempre più orientati ai viaggi, per realizzare questo desiderio. Le Maldive continuano a occupare il podio tra le migliori destinazioni per la luna di miele ritrovandosi in terza posizione. Amate soprattutto da chi vuole oziare sulle amache, magari in una villa con vista mare, le Maldive offrono il meglio del lusso e dell’esclusività.

Ogni anno i resort offrono esperienze sempre più romantiche: dalle cene a lume di candela per due su spiagge private alle ampie suite in legno progettate su palafitte in mare aperto, accessibili solo in barca. Se scegliete le Maldive non avrete troppe preoccupazioni: l’unica cosa da fare è scegliere l’isola perfetta per voi, avendo la certezza che, qualsiasi decisione prendiate, il vostro viaggio di nozze sarà davvero indimenticabile.

Bali, Indonesia

In seconda posizione troviamo Bali, in Indonesia, che con i suoi tanti hotel da sogno a prezzi non sempre proibitivi offre la location perfetta ai novelli sposi in cerca di bellezza e relax. Molte di queste sistemazioni conquistano con le loro piscine a sfioro, immerse nella giungla, dove godersi le classiche colazioni galleggianti prima di cominciare una giornata avventurosa alla scoperta del territorio.

Bali è una vera e propria cartolina vivente, con le sue spiagge incontaminate e i paesaggi tropicali. Le coppie potranno trascorrere le giornate distesi sulla sabbia bianca, immergendosi nei fondali marini alla scoperta di pesci e relitti di navi da guerra, oppure visitare i templi nascosti nella giungla, abitati da simpatiche scimmie. Per chi ricerca un’esperienza completa, è possibile arricchire il proprio viaggio di nozze con lezioni di yoga e altri workshop creativi.

Fonte: iStock

Le isole Mauritius

Al primo posto non potevano che esserci loro: le meravigliose isole Mauritius. Questo paradiso tropicale offre alle coppie tante cose da fare e da vedere, oltre che scenari perfetti in cui dedicarsi semplicemente al relax. Da Port Louis, la moderna capitale con un porto vivace e un lungomare rinnovato e brulicante di vita, alle zone più turistiche come Mont Choisy, la tranquilla Trou-aux-Biches e la più animata Flic en Flac, molto apprezzata dagli amanti delle immersioni subacquee.

Non mancano gli splendidi parchi nazionali dove si innalzano maestose catene montuose e dove le foreste tropicali ospitano una fauna straordinaria, da scoprire insieme a una guida locale. La costa, invece, è semplicemente mozzafiato, con tanti parchi marini da esplorare in barca o sott’acqua.