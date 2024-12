7 sfizi in vacanza che rendono il viaggio indimenticabile

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Ci sono alcuni comfort considerati “extra” che riescono ad alzare la qualità della vacanza senza impattare eccessivamente sul budget. Proprio su questo si basa la ricerca di Huffpost che, con l’aiuto di alcuni consulenti di viaggio, ha selezionato 7 “sfizi” in vacanza che sono capaci di rendere memorabile il viaggio. Sogni una vacanza indimenticabile? Prova a valutare di aggiungere almeno 1 di questi servizi aggiuntivi: non te ne pentirai! La ricerca ha mostrato in primis il ruolo considerevole dei consulenti di viaggio: questi professionisti, rimasti un po’ alla porta per i primi anni di boom delle prenotazioni online, sono tornati con una veste nuova. I più talentosi hanno saputo reinventarsi dando un servizio esclusivo e aggiuntivo a chi viaggia che sceglie quindi di affidarsi a loro per un viaggio effetto wow.

Servizi a misura di bambino

Si parla spesso di family hotel e family resort: tra i target più esigenti da accontentare ci sono proprio le famiglie. I bambini hanno bisogno di comfort, intrattenimento e programmi adatti a loro. Risparmiare sulla scelta dell’albergo può comportare poi spese più alte per attività dedicate ai piccoli, oppure baby sitting mentre i genitori fanno visite che annoierebbero i bimbi. Scegliere invece una struttura family friendly con servizi ad hoc sarà un ottimo investimento in termini di risparmio tempo e serenità emotiva. Con un family hotel specializzato si troveranno laboratori creativi, miniclub, animatori e piscine per soddisfare ogni piccolo viaggiatore. Alcune strutture hanno persino camere spaziose e attrezzate per alleggerire gli spostamenti fornendo giochi, culle, lettini e altri accessori.

Destinazioni remote ed esperienze uniche

Il secondo trend è quello di provare a uscire dalle mete più battute provando a schivare l’overtourism per spostarsi invece verso mete remote dove si possono vivere esperienze uniche. Dalla crociera sull’Artico ad una gita in barca nel Borneo fin oad un soggiorno ad Amanjiwo: sono tante le opportunità da non sottovalutare. Un’altra opportunità effetto wow? La Cambogia: dormire sotto il suono di una cascata o praticare lo zip-lining nella foresta permetterà di costruire ricordi preziosi. Spostandosi dalle mete più battute e provando ad esplorare le nuove destinazioni emergenti si potranno scoprire gemme nascoste, persino in alta stagione senza temere code e stress o affollamenti che inevitabilmente rovinano un po’ il mood vacanziero.

Il comfort dei voli in prima classe

In pochi li guardano davvero ma siamo sicuri che sia così impossibile viaggiare comodi in aereo? L’alternativa alle low cost è investire un po’ di più nei voli di lunga durata puntando su classe business o first class. Utilizzando punti e miglia si può risparmiare considerevolmente e tenendo d’occhio le promozioni durante l’anno i costi possono diventare accessibili. Arrivare riposati e senza dolori a gambe e schiena è un plus che migliora l’inizio della vacanza. L’esperienza esclusiva con accesso a lounge esclusive, check-in con imbarco prioritario e pasti gourmet dà l’inizio alla vacanza con qualche coccola in più meritata.

Early check-in in hotel

Quando prenotiamo gli alberghi sappiamo bene che gli orari di check-in e check-out non sono sempre comodissimi. Seppur molte strutture offrano un deposito bagagli custodito, la mancanza di un bagno e uno spazio in cui rilassarsi si sente. Chi non vuole attendere fino al pomeriggio e avere la certezza di poter accedere alla propria camera può mettere in pratica una mossa furba: pagare una notte in più, prenotando anche quella antecedente all’arrivo. Alcuni luxury hotel offrono invece il servizio di early check-in: non si pagherà l’intera notte ma solo una piccola differenza concordando l’orario d’arrivo.

Resort all inclusive

Un altro trend interessante che rientra tra i 7 sfizi irrinunciabili sono i resort tutto incluso. Nonostante molti li ritengano limitanti poiché come villaggi con ogni servizio bloccano un po’ l’esplorazione local tra piatti tipici e altre attività, si può dire con certezza che è un buon modo per chi vuole staccare la spina, ricaricarsi e avere sotto controllo il budget. Nessuna preoccupazione su cosa fare, dove mangiare o dove andare: c’è già un planning con tante attività pronte e diversi ristoranti e buffet offrono piatti di cucina locale e internazionale per accontentare ogni viaggiatore.

Sceglilo se vuoi una vacanza “senza pensieri”: i pacchetti includono non solo cibo, bibite, camera e attività ma spesso esperienze aggiuntive tra cui intrattenimento, spa, angoli wellness, escursioni. Chi vuole fare una vacanza indimenticabile ma tenere sotto controllo il budget sa di poter contare su questa tipologia di resort.

Hotel hopping per un momento luxury

Hai mai sentito parlare di hotel hopping? Si tratta di poter vivere un po’ della magia luxury di queste location esclusive senza prenotare una stanza ma ad esempio limitandosi a frequentarli per un aperitivo. Dai rooftop con vista a degli eventi musicali, si riesce così a concedersi una coccola stellata senza spendere troppo. La pratica viene apprezzata dai viaggiatori che desiderano il meglio dell’ospitalità senza però impegnarsi troppo a livello economico: cene gourmet, degustazioni di vini e serate a tema sono solo alcune delle opportunità anche se il momento dell’happy hour resta il più accessibile.

Tour privati e personalizzati

Perché aggregarsi solo a tour organizzati quando si possono scegliere quelli privati? Con il supporto di diverse app oggi si possono prenotare passeggiate con un numero ridotto di partecipanti, oppure escursioni in barca. Il risultato è un piano totalmente personalizzato e su misura, portando a casa ricordi unici e speciali. Che tu abbia scelto una visita culturale in una città d’arte o un’avventura immersa nella natura, l’esperienza diventa molto più memorabile e potrai dettare tu tempi e attività concordandoli con l’organizzatore.

Secondo i travel expert intervistati da Huffpost che si occupano di consulenza di viaggio sono questi i 7 extra da mettere a budget che possono trasformare la tua vacanza in un momento a tutto relax: non pensare però di dover spendere cifre da fortuna, con un po’ di pianificazione potrai coccolare te stesso, la tua famiglia o la tua dolce metà con vacanze luxury a prezzi mini.