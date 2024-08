5 spiagge segrete nelle Marche

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Le Marche sono una regione del Centro Italia poco nota al turismo di massa, eppure il territorio marchigiano offre – soprattutto durante la bella stagione – diverse possibilità per trascorrere una vacanza all’insegna del relax, soprattutto per gli amanti del mare e della natura.

Infatti, sono diverse le spiagge da scoprire nella terra marchigiana: in questo articolo vi parleremo in particolare di 5 delle spiagge più segrete delle Marche, da esplorare e rivalutare assolutamente.

Le spiagge da scoprire nelle Marche

Le spiagge segrete delle Marche sono al più dei luoghi di solitudine e tranquillità. Lontano dagli impegni della vita quotidiana e dagli stabilimenti balneari sempre pieni di turisti, sui litorali della regione centro-nord d’Italia ci si può rifocillare di energie e restare soli nel relax assoluto. Le più belle spiagge segrete si trovano sulla Riviera del Conero: infatti, non a caso tutta la zona è considerata essere tra le meno inquinate in assoluto. La sabbia qui è di un colore molto puro, mentre entrando nell’acqua i turisti potranno vedere il fondale marino anche a diverse decine di metri dalla costa.

La Spiaggia di Mezzavalle

La Spiaggia di Mezzavalle, situata nel Parco del Conero, è una gemma nascosta lungo la costa adriatica delle Marche. Raggiungibile solamente con un po’ di trekking a piedi o in alternativa in barca, questa spiaggia offre un ambiente naturale incontaminato, caratterizzato da sabbia bianca e acque cristalline che invitano i visitatori a fare un tuffo per un bagno rinfrescante. Circondata da maestose falesie calcaree e da una rigogliosa vegetazione mediterranea, Mezzavalle è il luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezza selvaggia lontano dal trambusto turistico. Non essendoci molte strutture turistiche, è però consigliabile portare con sé tutto il necessario per trascorrere una giornata al mare.

La Spiaggia del Frate

La Spiaggia del Frate si trova a Numana, ed è nota per il suo fascino pittoresco e le sue spettacolari acque turchesi. Questa piccola baia di sabbia e ciottoli è incastonata tra le falesie del Conero e offre ai turisti un’atmosfera intima e rilassante. La spiaggia è ben attrezzata con servizi e punti ristoro, rendendola una meta perfetta per famiglie e coppie in cerca di una giornata di relax al mare. Dal Frate si può ammirare un panorama mozzafiato che spazia dal Monte Conero fino alla costa.

La Spiaggia di San Michele e dei Sassi Neri

La Spiaggia di San Michele e dei Sassi Neri è un’incantevole distesa di sabbia e ciottoli situata a Sirolo, nel cuore del Parco del Conero. San Michele, con la sua sabbia dorata e i servizi per i bagnanti, è perfetta per chi cerca comfort e bellezza naturale. La parte dei Sassi Neri, invece, deve il suo nome ai caratteristici ciottoli scuri che ne coprono il litorale, offrendo un ambiente più selvaggio del solito. Entrambe le spiagge sono immerse in un contesto paesaggistico di grande fascino, con acque limpide e una ricca vegetazione circostante.

La Spiaggia dei Gabbiani

La Spiaggia dei Gabbiani è un angolo di paradiso situato nelle vicinanze di Numana, caratterizzata da un litorale roccioso e acque incredibilmente trasparenti. Questa piccola cala è meno frequentata rispetto ad altre spiagge della zona, il che la rende perfetta per chi desidera godere di pace e tranquillità in un ambiente wild. La presenza di scogli e fondali ricchi di fauna marina la rende anche una meta ideale per gli appassionati di snorkeling e immersioni.

La Spiaggia del Trave

La Spiaggia del Trave prende il nome dal lungo scoglio naturale che si estende nel mare per circa un chilometro, creando una sorta di barriera protettiva. Posta nella natura straordinaria del Parco del Conero, questa spiaggia di sabbia e ghiaia offre un paesaggio unico e suggestivo. Il Trave è famoso non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua importanza geologica, ed è meta prediletta per escursionisti e appassionati di natura. Le acque cristalline e i fondali ricchi di vita marina la rendono ideale per nuotare e fare snorkeling.

Come raggiungere la Riviera del Conero

Per raggiungere la Riviera del Conero, all’interno della bellissima regione delle Marche, ci sono diverse opzioni a disposizione.

In auto, si può percorrere l’autostrada A14 e uscire ad Ancona Sud-Osimo, seguendo poi le indicazioni per la Riviera del Conero. Se si preferisce viaggiare in treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Ancona, ben collegata alle principali città italiane e inoltre da lì è possibile prendere un autobus locale o noleggiare un’auto per raggiungere le località costiere come Numana, Sirolo e Portonovo.

Per chi arriva da più lontano, invece, l’ideale è prendere un volo diretto all’aeroporto di Ancona-Falconara che offre voli nazionali e internazionali e si trova a circa 30 minuti di auto di distanza dalla Riviera del Conero. Infine, per chi ama la bicicletta, esistono percorsi ciclabili panoramici che collegano i vari paesi della zona, permettendo di godere appieno delle bellezze naturali del Conero.