Spiaggia di Scivu, perla incontaminata della Sardegna

Si estende per tre chilometri con una distesa di sabbia finissima e soffice, tanto delicata da essere chiamata 'parlante' per il suono melodioso

Paradiso incontaminato, Scivu è una tappa imperdibile per chiunque visiti la Sardegna: questa straordinaria spiaggia si estende per tre chilometri con una distesa di sabbia finissima e soffice, tanto delicata da essere chiamata ‘parlante‘ per il suono melodioso che produce sotto i passi. Solo una piccola scogliera interrompe la striscia dorata, che appare infinita.

Alle sue spalle, le dune si alzano dolcemente, punteggiate da ginepri, lentischi, ginestre e gigli di mare, un mosaico naturale che incanta i sensi. Tutt’intorno, rocce rossastre coperte da una fragrante coltre di macchia mediterranea che si estende dalle montagne fino al mare.

Scivu è uno dei tratti più incantevoli della Costa Verde, nel territorio di Arbus, Medio Campidano. Un luogo isolato (seppur molto frequentato in estate), lontano dai centri abitati e immerso nella natura incontaminata, difficile da raggiungere, ma proprio per questo ancor più affascinante. Qui, la bellezza selvaggia e la tranquillità danno vita un’esperienza unica, un vero rifugio per chi è alla ricerca della pace assoluta.

Spiaggia di Scivu, uno scenario di rara suggestione

Scivu deve il suo nome allo scivolo naturale che conduce al mare, una gigantesca duna che dalla parete rocciosa attraversa la spiaggia. Le acque cristalline, in un incantevole mix di verde smeraldo, azzurro e blu, riflettono la purezza di tale angolo incontaminato mentre il fondale sabbioso vicino alla riva si trasforma in un paesaggio variegato più al largo, con canaloni, banchi di sabbia e rocce sparse, assolute meraviglie per gli appassionati di snorkeling e diving, popolate da una ricca fauna marina, tra cui mormore, orate, spigole, ombrine e ricciole.

Inoltre, quando il vento soffia costante, Scivu diventa il paradiso per il surf da onda, il windsurf e il kitesurf, attirando surfisti anche durante l’inverno. Tuttavia, il mare della Costa Verde, spettacolare e selvaggio, è raramente calmo e va affrontato con rispetto e cautela.

L’atmosfera è suggestiva tutto l’anno e in ogni momento della giornata, ma è al tramonto che rivela il suo lato più seducente: il sole calante tinge la sabbia e le pareti rocciose di un rosso intenso, creando un quadro naturale mozzafiato.

Il litorale è altresì parte di un’oasi WWF, che rientra nel Parco geominerario della Sardegna e nei siti di interesse comunitario di Capo Pecora e del sistema dunale Scivu-Piscinas, un’area di 600 ettari in totale dove potreste avere la fortuna di avvistare il cervo sardo che si aggira tra la vegetazione. L’oasi comprende una sughereta di 150 ettari, sorvolata da falchi pellegrini, gheppi e poiane.

A nord, Scivu è delimitata dalle dune di Piscinas, un abbagliante deserto giallo-ocra modellato dal vento, di cui rappresenta la naturale prosecuzione verso sud. Lo scenario è simile, sebbene a Piscinas le dune si spingano fino all’entroterra. Insieme, Scivu e Piscinas condividono il primato di essere i tratti più belli della Costa Verde, due gemme naturali che emozionano e ispirano.

I servizi e come arrivare

La spiaggia è raggiungibile percorrendo la SS 126 in direzione di Guspini. Una volta arrivati ad Arbus, si prende la strada per Fluminimaggiore, seguendo le indicazioni per Scivu. Il percorso si snoda attraverso un tratto montagnoso tra panorami incredibili, prima di scendere verso la costa.

Nonostante sia selvaggia e incontaminata, Scivu offre una serie di servizi che rendono la visita confortevole. Troverete un ampio parcheggio a pagamento, adatto anche per i camper, che permette di lasciare il veicolo in sicurezza. Un bar e punto di ristoro sono a disposizione per rinfrescarsi e gustare uno spuntino, mentre il noleggio di ombrelloni, sdraio e patini garantisce un relax totale sotto il sole sardo.

Si tratta della meta perfetta per una giornata a stretto contatto con la natura, laddove le onde del mare, il vento tra le dune e il profumo della macchia mediterranea creano un’esperienza indimenticabile.