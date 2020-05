L’Irlanda è il Paese dove le distanze sociali sono naturali

editato in: da

Se mantenere il distanziamento sociale può risultare un problema, in Irlanda non lo è affatto. Qui le distanze tra le persone si tengono già, naturalmente. Sull’isola non mancano ampie distese di prati e di pascoli, di sentieri dove non si incontra nessuno, di luoghi isolati e di strade poco battute.

Per tenersi lontani dagli itinerari più battuti, in Irlanda ci sono tantissimi itinerari in ogni contea dove la natura è protagonista.

Per chi cerca un tipo di vacanza isolata, tappa imperdibile è di un viaggio nell’isola verde è la penisola di Inishowen, nell’Irlanda del Nord, che regala paesaggi d’incanto. Per quanto selvaggia e battuta dal vento, Inishowen è avvolta da un silenzio che rimette in pace con il mondo. Sull’estremità della penisola si trova Malin Head, il punto più a Nord di tutta l’isola. Qui c’è solo natura.

A Sud di Belfast, nella contea di Antrim, si trova uno dei luoghi più incantevoli dell’isola d’Irlanda: Strangford Lough. Circondata da dolci colline, questa zona, riconosciuta come “Area di straodinaria bellezza naturalistica” è una delle regioni d’Europa più ricche di biodiversità, con oltre 2.000 specie marine diffuse per oltre 150 km quadrati. Eppure, nonostante la presenza di uccelli, tassi, foche e storni, questo è un luogo di incredibile calma, dove tenersi lontani dalla folla.

Nell’intero dell’Irlanda, c’è anche la contea di Fermanagh, famosa per essere ricchissima di fiumi, laghi e isole lacustri. Un angolo bellissimo di questo Paese ancora poco conosciuto. È anche una zona ricca di storia e cultura. Nel Lough Erne, per esempio, si trova Devenish Island, che ospita uno dei siti monastici più importanti dell’Irlanda del Nord. Fondato da San Molaise nel VI secolo, comprende le rovine dell’abbazia, una torre circolare e le mura dell’oratorio. L’isola si può raggiungere in barca, un modo unico per godere la bellezza incontaminata di questo luogo idilliaco fuori dal tempo.

Nella contea di Clare, a Ovest dell’Irlanda, c’è un vasto altopiano calcareo dall’aspetto lunare che si estende fino all’oceano e ospita sia piante alpine sia orchidee e ampie distese di prati. È il Burren. Sotto la sue superficie si nasconde un ricco mondo sotterraneo, quello delle Ailwee Caves, un labirintico sistema con laghi, cascate sotterranee e abissi carsici. Sono anche uno dei pochi sistemi di caverne dell’isola che è possibile esplorare senza attrezzature speciali. Lo avreste mai detto?

Nella contea di Galway belissimo è il Connemara National Park che da un lato si affaccia sull’Atlantico e dall’altro confina con le famose cime dei Monti Twelve Bens. Per chi ama camminare, si può percorrere il semtiero Diamond Hill Loop Walk nel bel mezzo del parco, un luogo racchiude l’essenza dell’Irland e perfetto per lasciarsi alle spalle il caos dei turisti che visitano le attrazioni più famose.

Per chi non può fare a ameno di mare e spiagge, anche qui c’è un posto dove, nelle belle giornate calde, si può prendere la tinarella senza troppa gente intorno. Stiamo parlando di Achill Island, nella contea di Mayo, anch’essa nell’Irlanda occidentale. Quest’isola vanta, da sola, ben cinque spiagge riconosciute Bandiera Blu. Una di queste è Keem Strand, considerata tra le migliori spiagge nel mondo. La spiaggia si trova nella Keem Bay, una baia a forma di cavallo, circondata dalle scogliere di Benmore su cui si estende una bellissima passeggiata di 1,5 km verso Achill Head, la punta più occidentale dell’isola.