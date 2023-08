Questi 5 viaggi svelano i paesaggi più spettacolari d’Irlanda

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Tutta l’isola d’Irlanda gode di tratti panoramici a dir poco spettacolari, di cui godere appieno sia che percorriate le parti più interne, sia che desideriate seguirne le coste. Affilate scogliere, immense praterie erbose, torbiere punteggiate di specchi d’acqua, isole all’orizzonte, morbide colline e aspre cime sospese tra l’azzurro del cielo e il blu intenso dell’Atlantico, sono i tesori della natura che catturano lo sguardo di chi viaggia in auto.

E poi ci sono le città vivaci, i nobili castelli, le rovine di antiche e misteriose fortezze, i borghi marinari e i fari che sfidano la forza delle onde e del vento. Un’eredità del passato che convive in armonia con la vitalità del presente, a cui non è proprio possibile resistere: fermarsi è d’obbligo. Queste meraviglie valgono una visita in ogni stagione, ma nei periodi meno frequentati, in alcuni tratti, possono dare la piacevole illusione di essere gli unici a percorrerle. Tra i viaggi più belli, 5 sono davvero imperdibili. Scopriamoli.

Wild Atlantic Way

Questi luoghi hanno ispirato sognatori e girovaghi, poeti e pittori con un paesaggio impreziosito da muretti a secco, cottage dal tetto di paglia, montagne imperiose e spiagge deserte. Lungo oltre 2.500 km di itinerario segnalato, da Malin Head, nella contea di Donegal, a Kinsale, nella contea di Cork, lo spettacolare percorso della Wild Atlantic Way costeggia la costa atlantica dell’Irlanda e regala panorami mozzafiato a ogni curva.

Fortemente consigliato, sedersi sul bordo di una scogliera per sentire gli spruzzi di acqua di mare sul viso, camminare per un po’ a piedi nudi su una spiaggia dorata, andare al largo saltando da un’isola all’altra, gustare i migliori frutti di mare del Paese, magari mentre va in scena il Festival delle Ostriche a Galway. E ancora, immergersi nella bellezza selvaggia, da cui lasciarsi guidare, per poi abbandonare l’auto e goderne appieno.

The Causeway Coastal Route

Conosciuta come “uno dei grandiosi viaggi su strada del mondo”, la Causeway Coastal Route si snoda da Belfast alla storica città fortificata di Derry~Londonderry (o viceversa), svelando un paesaggio davvero stupefacente. L’itinerario tocca alcune delle attrazioni più iconiche dell’Irlanda del Nord, tra cui la Giant’s Causeway, patrimonio dell’UNESCO, il ponte di corda di Carrick-a-Rede e la distilleria Bushmills, risalente a 400 anni fa, attraversando villaggi che sono un incanto e passando per castelli e antiche rovine, come quelle spettacolari del Dunluce Castle, lungo il tratto di costa di Portrush.

In fatto di attività entusiasmanti, non c’è un posto migliore. Qui potete andare alla scoperta dei luoghi scelti come location per “Il Trono di Spade”, fare una passeggiata nella natura selvaggia al Gobbins Cliff Path, o cavalcare le onde fino alla bellissima e selvaggia isola di Rathlin.

Il Ring of Kerry e le Isole Skellig

Questo tesoro nella costa sudoccidentale dell’Irlanda ha tutto ciò che serve per un viaggio indimenticabile, ed è per questo che le persone arrivano da lontano per vedere il Ring of Kerry. Come suggerisce il nome, si tratta di un itinerario ad anello che circumnaviga la penisola di Iveragh, permettendo di avvistare alcuni dei paesaggi più sorprendenti dell’isola.

Il percorso mozzafiato parte e termina a Killarney e porta i viaggiatori ad ammirare i luoghi d’interesse più gettonati tra cui il Moll’s Gap, la Torc Waterfall e il Gap of Dunloe. Ma l’intero itinerario vale persino di più delle singole tappe. Durante questa strada lunga 179 km, scoprirete che ogni curva porta a una nuova spettacolare vista, da laghi, fiumi e cascate, a dimore maestose e castelli. Tra i punti più belli, i laghi di Killarney e le montagne di MacGillycuddy’s Reeks, senza dimenticare le cittadine e i borghi pieni di vita e fieramente atlantici. Da non perdere Sneem, Kenmare e Waterville. Al largo si può scorgere l’appuntito profilo dell’isola-monastero di Skellig Michael, risalente al VI secolo, famosa in tutto il mondo come location di “Star Wars”.

Se avete spirito di avventura, potete percorrere in bicicletta la Ring of Kerry Cycling Route, una delle più famose d’Irlanda. Non c’è niente di meglio che respirare un po’ di aria fresca mentre si esplorano gli incredibili panorami che vi circondano. Questa regione della contea di Kerry è nota, inoltre, per le sue immacolate spiagge di sabbia bianca. Derrynane, Rossbeigh e St Finian’s Bay sono tra le più belle, e ognuna di esse rappresenta il confine tra lo scintillante oceano e le verdeggianti montagne della penisola di Iveragh.

Sperrin Mountains

Ed eccoci sulla più grande catena montuosa dell’Irlanda del Nord, che è anche una delle meno esplorate dell’Isola di Smeraldo. Pur essendo una delle regioni montane più vaste del Paese, le Sperrin sono una perla ancora sconosciuta, selvaggia, incontaminata e talmente bella da essere stata dichiarata area di eccezionale bellezza naturalistica. Un tour attraverso questo paesaggio da montagne russe è d’obbligo.

Quattro i percorsi spettacolari nella contea di Tyrone e nella contea di Londonderry che offrono scenari mozzafiato e la possibilità di scoprire numerosi antichi monumenti. La diversità dei paesaggi è un’eredità dell’era glaciale. Barnes Gap, Gortin Glen e le belle vallate di Owenkillew e Glenelly, per esempio, sono state scolpite dai ghiacci, definendo panorami davvero spettacolari. Quando le giornate sono particolarmente terse, la vista riesce a spaziare per chilometri e chilometri arrivando addirittura fino ai massicci montuosi di Muckish ed Errigal, nella contea di Donegal. Pensate che il National Geographic ha apprezzato talmente le strade tortuose e, in alcuni tratti, adrenaliniche delle Sperrin da includerle nella sua prestigiosa classifica delle 101 strade panoramiche migliori del mondo.

Ireland’s Ancient East

A prima vista, l‘Ireland’s Ancient East è una terra tranquilla e bellissima, ricca di morbide colline verdi, cittadine affascinanti e acque placide, incorniciata dal fiume Shannon e dal Mare d’Irlanda. Ma andando più in profondità scoprirete una regione segnata da oltre 5.000 anni di storia, da rivivere sullo sfondo di paesaggi indimenticabili.

Le sontuose case signorili del XVIII secolo, i tesori degli insediamenti vichinghi e i resti del primo insediamento cristiano in Irlanda sono solo alcune delle attrattive che si possono trovare lungo il tratto di litorale a est dell’isola, chiamato “Costa Celtica”. Tra le tappe imperdibili dell’itinerario figurano la magnifica Powerscourt House and Gardens, la suggestiva Glendalough e la città vichinga di Waterford.