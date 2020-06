Lituania, il meraviglioso Paese da scoprire con un viaggio on the road

editato in: da

Il turismo è ufficialmente ripartito e con esso anche i diversi Paesi del Mondo. È il caso anche della meravigliosa e sorprendente Lituania che dopo aver sperimentato con successo la Baltic Travel Bubble, vale a dire la libera circolazione di persone tra le tre Repubbliche Baltiche, ha riaperto i confini anche agli italiani che potranno tornare a godere di questa vera e propria perla senza dover ricorrere ad alcuna quarantena.

Infatti, nelle maggiori attrazioni all’aperto del Paese, pur nel rispetto del distanziamento sociale e della massima sanificazione, non è più richiesto di indossare la mascherina. Dall‘1 luglio, inoltre, ripartiranno anche i voli diretti. In particolare decolleranno gli aerei di Ryanair da Bergamo e Roma Ciampino per Vilnius e da Milano Malpensa e Napoli per Kaunas, mentre dalla fine di ottobre saranno disponibili da Treviso per Vilnius e da Bologna per Kaunas. In attesa dell’autorizzazione da parte del governo lituano i voli diretti Wizzair saranno attivi da Malpensa per Vilnius.

Ma perché vale la pena fare un viaggio in Lituania? Perché questo gioiello baltico è irriverente, accogliente, rivoluzionario e ricco di meraviglie da ammirare. Un incredibile e potente carattere che è percepibile già dalla capitale Vilnius, il cui centro storico racchiude numerosi monumenti di diversi generi architettonici, musei e attrazioni, diurne e notturne, per ogni gusto. Da non perdere per nessuna ragione al mondo il quartiere stato di Uzupis ed il tramonto con le mongolfiere!

Un’altra perla da visitare assolutamente, e magari con un adrenalinico viaggio on the road, è Trakai. I motivi sono tantissimi, tra cui il suo meraviglioso castello, ma anche le sue casette di legno costruite secondo criteri antichissimi.

Altro luogo da inserire nel vostro itinerario è Kernave, l’unico borgo della Lituania costruito sui colli e che sembra una sorta di Roma del Baltico. Inoltre, questo Paese europeo è anche un posto in cui mare, montagna e laghi regalano delle meraviglie davvero mozzafiato. Ogni spazio di questa Nazione è, infatti, adatto per una vacanza all’insegna della natura, anche grazie alla presenza di ben 35 parchi naturali che coprono una buona percentuale del territorio nazionale.

Insomma, seppur piccola la Lituania è una continua e piacevole scoperta anche per quanto concerne le sue intriganti tradizioni. Non a caso la musica, da quella popolare alla classica e al jazz, occupa uno spazio d’onore nel calendario eventi, come lo occupa il teatro con opere lituane e internazionali.