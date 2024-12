Fontana di Trevi e non solo: i luoghi in cui esprimere desideri nel mondo

I posti legati a riti propiziatori non mancano: ce ne sono in Italia e anche all'estero.: le mete per provare a far avverare un sogno

Ci sono luoghi del mondo che, oltre a essere bellissimi, sono anche speciali, ammantati dal fascino della magia. Posti davvero unici che fanno venire voglia di fare le valigie e partire perché sono particolarissimi, ma anche perché si ritiene che un semplice gesto compioto lì possa cambiare le sorti.

È così, ad esempio, la Fontana di Trevi a Roma dove il rito vuole che si lanci una monetina per ottenere ciò che si desidera. Ma non è il solo posto nel mondo in cui la meraviglia del luogo si mescola alla tradizione e alla fortuna. Destinazioni davvero speciali, da raggiungere per colmare lo sguardo di bellezza e per provare un rito speciale.

Alcuni dei più celebri luoghi del mondo che bisogna conoscere per esprimere un desiderio e per fare un viaggio indimenticabile.

La fontana di Trevi a Roma: un grande classico

Maestosa, celebre e profondamente emozionante, è stata realizzata tra il 1732 e il 1759 sulla facciata di Palazzo Poli: stiamo parlando della Fontana di Trevi, a Roma, una delle tappe fondamentali da inserire in un giro alla scoperta della città eterna. Famosa non solo per la sua bellezza, questa fontana è uno dei simboli della Capitale, ma anche dell’Italia intera, più volte protagonista di pellicole celebri, tra le quali è impossibile non citare La dolce vita di Federico Fellini con la scena cult di Anita Ekberg che si tuffa nella sua vasca.

Un’altra ragione per cui è molto amata, deriva dal fatto che è legata a una tradizione: il lancio della monetina. Si dice, infatti, che la si devefar cadere nell’acqua mentre si danno le spalle alla fontana, usando la mano destra e gettandola oltre la spalla sinistra.

Poi ogni lancio ha il suo significato: la prima moneta è per tornare a Roma, la seconda per incontrare il grande amore e la terza per riuscire a sposarsi.

La Fontana del Porcellino nel cuore di Firenze

Ci spostiamo a Firenze e, più precisamente, in piazza del Mercato Nuovo a lato dell’omonima loggia. Un luogo nel cuore di questa città d’arte e storia meravigliosa, infatti a poca distanza si trova un’altra tappa imperdibile e celebre: il Ponte Vecchio.

Qui vi è la Fontana del Porcellino, una statua bronzea che rappresenta un cinghiale ferito: ne esiste una originale in marmo che si può ammirare agli Uffizi e un’altra che è stata realizzata successivamente. Oggi l’originale è dal 2004 al museo Bardini, mentre in loco si trova una copia.

Cosa dice la tradizione? Che toccare il naso del porcellino porti buona fortuna: si devono prima strofinare le narici e poi incastrare una monetina nella sua bocca. Se questa cade nella grata è prevista buona sorte. E anche questa statua è famosa: non solo le è stata dedicata una fiaba da Hans Christian Andersen, ma è visibile anche in due film tratti dalla saga di Harry Potter.

Il Santuario di Covadonga nelle Asturie in Spagna

In Spagna, invece, nelle Asturie c’è il Santuario di Covadonga: un luogo mistico di grande bellezza realizzato dentro una grotta in cui si erge la statua della Vergine. Siamo nel Parco nazionale dei Picos de Europa e si dice che in questo luogo le donne che vogliono sposarsi possano trovare fortuna: basta bere l’acqua della fontana delle sette cannelle per arrivare alle nozze entro l’anno successivo. Si dice anche che, se si butta una moneta nel laghetto sottostante, in cui si getta anche una suggestiva cascata, si possono ottenere fortuna e buona sorte. Un luogo di grande fascino, importante dal punto di vista storico e religioso.

The Petrifying Well e il pozzo dei desideri nello Yorkshire in Inghilterra

Gettandoci all’interno un oggetto questo viene pietrificato: è un pozzo noto con il nome di The Petrifying Well e si trova a Knaresborough nello Yorkshire, in Inghilterra. Un fenomeno che lo ha reso celebre, tanto da diventare un’attrazione turistica già intorno alla metà del Seicento e da dare vita a tante supposizioni diverse, come quella che si tratti di un pozzo maledetto. Ovviamente la ragione, per cui gli oggetti davvero si pietrificano nel giro di qualche mese, è prettamente scientifica e ha a che fare con il contenuto minerario che crea un guscio. Lì vicino si trova un pozzo dei desideri, al cui internovi è la stessa acqua del Petrifying Well.

Portmeirion: gli alberi dei desideri in Galles

Sito celebre che ha fatto da sfondo a tanti spettacoli televisivi, Portmeirion è un villaggio turistico che si trova nel Galles ed è stato realizzato tra il 1925 e il 1975. Al suo interno custodisce anche i resti di un castello che si può datare intorno al XII secolo.

Ed è qui che si trova un posto davvero speciale; infatti, i tronchi sono stati ritrovati con monete da due penny incastrate nella corteccia, perché utilizzati come alberi dei desideri. Nella stessa location si trova anche una fontana che viene utilizzata dalle persone per provare a far avverare un proprio sogno.

Lago di Bled: in Slovenia per un desiderio

Nelle Alpi Giulie, in Slovenia, vi è il Lago di Bled che ha un diametro di circa 2 chilometri: si tratta di un suggestivo specchio d’acqua, con un bellissimo castello che si affaccia sulla sua sponda settentrionale.

Nel centro del lago vi è un’isoletta di piccole dimensioni con diverse costruzioni, tra queste anche la chiesa di Santa Maria Assunta, che custodisce la campana dei desideri. Si racconta che, se fatta suonare tre volte, riesca ad avverare i sogni.

Provare per credere: per raggiungerla basta prendere una barca a remi. Tra l’altro si trova in zona di facile accesso: a soli 35 chilometri dall’aeroporto internazionale di Lubiana e a 55 chilometri dalla Capitale.