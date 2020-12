Girare il mondo con un generatore casuale di destinazioni

editato in: da

Partire per un viaggio è sempre un’avventura davvero elettrizzante e se poi la destinazione è una sorpresa “generata casualmente” l’emozione diventa ancora più grande.

Ricordate il classico gioco dell’infanzia di far ruotare un mappamondo, chiudere gli occhi e puntare il dito in un punto qualsiasi per scoprire, con stupore, magari una meta esotica a centinaia di chilometri di distanza dalla città natale?

Oggi è possibile riproporre questa “magia” con Random Street View, un generatore casuale di destinazioni online semplice e gratuito che, con un click, saprà teletrasportarci alla scoperta di villaggi remoti, spiagge nascoste e attrazioni uniche e sconosciute.

Il concetto del generatore è semplice. È sufficiente cliccare su un pulsante e, in un battito di ciglia, ecco comparire davanti ai nostri occhi una località di cui, molto probabilmente, ignoravamo l’esistenza, con la possibilità di “esplorare la zona a piedi” girovagando, ad esempio, tra i villaggi della Cambogia o facendo lunghe passeggiate virtuali sulle sabbiose spiagge della Grecia.

Random Street View permette anche di filtrare i risultati per Paese e può quindi rivelarsi molto utile anche per chi è in cerca di ispirazione per un soggiorno in un determinato luogo del cuore.

In più, contribuisce ad abbattere eventuali stereotipi su realtà che non conosciamo a fondo: ad esempio, alcuni potrebbero ignorare che la Lituania offre spiagge ma con il generatore lo scoprirebbero avendo l’opportunità di approfondire poi l’esperienza dal vivo.

Non ci sono limiti alle proposte virtuali del generatore: con un click, potremmo ritrovarci sulla cima di una torre nella campagna tedesca oppure “preparare le valigie” per Nagoro, piccolo villaggio giapponese nella Valle dell’Iya dove centinaia di bambole a grandezza naturale siedono alle fermate degli autobus e lungo le vie superando di molto il numero dei residenti.

Con un semplice click del mouse il mondo diventa “a portata di mano” e ci concede di esplorarlo senza necessità di passaporti, documenti vari e in qualsiasi momento della giornata lo desideriamo.

Random Street View si dimostra una modalità incredibile per viaggiare comodamente dal salotto di casa e lasciarsi sorprendere da nuove destinazioni anche e soprattutto per pianificare, non appena si potrà, una vera vacanza “inaspettata”.