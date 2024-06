Le città portafortuna dove cercare la Dea Bendata

Fontane e statue “portafortuna”: sono diversi i luoghi nel mondo che in alcune città sembrano propiziare una buona sorte ai viaggiatori. Scopriamo insieme quali sono!

Ci sono alcuni luoghi nel mondo che, per la loro storia, la loro cultura e le loro tradizioni, sono considerati autentici porti della buona sorte. Che si creda o meno negli amuleti, scoprire e visitare queste città può essere un’esperienza affascinante e ricca di significato – anche perché ognuna di queste è comunque una meraviglia e uno scrigno di tesori architettonici, artistici e naturalistici!

Le città portafortuna nel mondo sono numerose in realtà e questo concetto è comunque legato a una determinata credenza o tradizione locale. Da Barcellona a Roma, ecco le città più famose in cui un luogo o un simbolo sembra avere la capacità di attrarre la buona sorte per i viaggiatori che vi si fermano.

Il Parc Güell a Barcellona

Barcellona, con la sua inconfondibile architettura modernista, è celebre per il suo eclettico Parc Güell, disegnato dal genio di Antoni Gaudí. Passeggiando tra i suoi sentieri, le sculture colorate e i pavimenti a mosaico, si dice che si possa assorbire l’energia positiva emanata dal parco, portando fortuna e ispirazione. Un’esperienza sicuramente imperdibile per il viaggiatore di sosta a Barcellona, tra una tapas e l’altra.

Mons e il Grand-Place

La città belga di Mons è conosciuta per il suo Grand-Place, una bellissima piazza circondata da maestosi edifici storici e incoronata dalla grandiosa Hôtel de Ville. Qui, la leggenda narra che sfregando la testa della Gargouille, una statua di bronzo, si possa trovare la propria fortuna, esprimendo un desiderio. Sarà vero o solo una diceria? Chi lo sa, noi consigliamo di tentare la buona sorte, altrimenti ci si potrà comunque consolare con una scorpacciata di delizioso cioccolato locale.

Firenze e la Fontana del Porcellino

Passeggiando per le strade di Firenze, nei pressi del Ponte Vecchio, non si può non fare una sosta presso la Fontana del Porcellino, una celebre fontana di bronzo con un cinghiale al centro. La tradizione vuole che, gettando una moneta nella sua bocca e accarezzando il suo muso, si possa attirare la buona sorte.

Milano e il toro in Galleria

La fastosa Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, con il suo maestoso soffitto a vetri, è un luogo che molti considerano foriero di fortuna. Si dice che girare tre volte sul mosaico del toro nella Galleria porti prosperità e ricchezza. Sarà così? Sicuramente attrarre un po’ di ricchezza non sarebbe male, soprattutto se ci si vuole dare allo shopping nel lussuoso ed esclusivo Quadrilatero della Moda.

Verona e la Casa di Giulietta

La città dell’amore per eccellenza, Verona, è anche sede di uno dei luoghi più romantici e fortunati d’Italia: la Casa di Giulietta Capuleti. Toccare il seno della statua di Giulietta nel cortile è ritenuto un gesto che porta fortuna nell’amore.

Roma e la Fontana di Trevi

Forse la più famosa fontana al mondo, la Fontana di Trevi a Roma – resa celebre anche grazie al regista Federico Fellini ne La Dolce Vita – è anche un celebre portafortuna. Gettare una moneta con la mano destra oltre la spalla sinistra per assicurarsi un ritorno a Roma è ormai un rito consolidato per milioni di visitatori.

Il Taj Mahal ad Agra

Simbolo indiscusso del Paese e persino dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, il Taj Mahal è anche noto per essere una delle 7 Meraviglie del mondo moderno. Non solo: questo capolavoro di architettura indiana è anche legato a una leggenda che suggerisce portare la fortuna e l’eterno amore agli innamorati che scambiano qui una promessa, proprio come il legame che unì l’imperatore Shah Jahan e la moglie Mumtaz Mah.

Santa Sofia a Istanbul

La Basilica di Santa Sofia è forse il simbolo principale e il luogo più noto di Istanbul ai turisti: una tradizione vuole che coloro che inseriscono il pollice nel foro della Colonna piangente, facendo ruotare la mano in senso antiorario attorno a questo, possano trarre beneficio soprattutto in merito allo stato di salute.

New York e il Toro a Wall Street

Se volete sbarcare il lunario e far sì che i vostri affari vadano sempre a gonfie vele, forse vale la pena cercare di attrarre la dea bendata a New York. Qui la statua del toro che spicca sulla piazza davanti a Wall Street è ormai un’icona: vero totem della scaramanzia, la statua di Arturo Di Modica sembra avere il potere di portare fortuna a tutti coloro che sfregano i testicoli dell’animale.

Greenwich e il meridiano zero

Quante volte vi è capitato di pensare “vorrei poter fare un reset, ricominciare da zero”? E allora quale posto migliore se non il Meridiano Zero di Greenwich, dove sembra che ci sia l’opportunità di iniziare l’anno nuovo nel migliore e nel più propizio dei modi. Secondo la tradizione, infatti, il meridiano porta fortuna a tutti coloro che desiderano ricominciare la loro vita da zero, lasciandosi alle spalle problemi e vizi e dedicandosi a tutti i buoni propositi. Affinché la magia si realizzi, il viaggiatore deve sostare sul meridiano facendo sì che una gamba stia nell’emisfero orientale e l’altra gamba posi nell’emisfero occidentale. In alternativa, si può stare con tutti e due i piedi sulla linea principale del meridiano, focalizzandosi sul sogno che si vuole vedere realizzato.