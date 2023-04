La gemma nascosta del Galles, tra le spiagge più belle al mondo

Quando si parla di spiagge, il pensiero vola subito alle principali mete turistiche del sud, come la Grecia, la Spagna e l’Italia. Ma anche il nord Europa ha delle destinazioni balneari di tutto rispetto, seppur solitamente un po’ più fredde per chi è abituato al clima mediterraneo. In Gran Bretagna, ad esempio, sono particolarmente popolari le spiagge della Cornovaglia, che attirano ogni anno moltissimi turisti. Eppure, la vera gemma del Paese si trova da tutt’altra parte. Scopriamola insieme.

Traeth Llanddwyn, un vero paradiso

Dune sabbiose ricoperte di bassa vegetazione, una lingua dorata lambita da acque cristalline e il profilo di una piccola isola ricca di sorprese tutte da scoprire: siamo a Traeth Llanddwyn, che gli inglesi stessi considerano una delle spiagge più belle del Regno Unito, ma anche una delle meno conosciute. Questa “gemma nascosta” si trova nel Galles, e più precisamente sull’isola di Anglesey, immersa nel mare d’Irlanda. È un luogo molto particolare, caratterizzato da paesaggi magnifici: uno dei più affascinanti è proprio quello della baia, che in estate accoglie numerosi bagnanti.

La spiaggia vanta il prestigioso titolo di Bandiera Blu, per la qualità delle sue acque e la tutela dell’ambiente. Non è mai stata occupata da stabilimenti, sebbene non manchino alcuni servizi essenziali, tra cui toilette gratuite, tavolini da picnic e qualche furgoncino di cibo take away per chi non ha voglia di darsi al barbecue (sì, vi sono anche aree attrezzate per fare qualche grigliata estiva). Dal comodo parcheggio nelle vicinanze, si percorre un breve sentiero attraverso le colline erbose, per poi spuntare direttamente sulla spiaggia.

Qui è ancora la natura a farla da padrone, con i suoi paesaggi incantevoli. Alle spalle della lingua di sabbia, oltrepassando le dune, ci sono rigogliose foreste dove perdersi tra sentieri immersi nella vegetazione, per una camminata all’ombra dopo tante ore trascorse al sole. Mentre gli amanti degli sport d’acqua hanno solo l’imbarazzo della scelta: da una semplice nuotata al windsurf, ci sono tantissime attività da praticare per tenersi in forma e occupare le lunghe giornate estive. E, grazie al fondale sabbioso che digrada dolcemente, anche i più piccini possono giocare in tutta sicurezza assieme a mamma e papà.

Ynys Llanddwyn, l’isola degli innamorati

All’estremità settentrionale della spiaggia, c’è una sottile lingua di terra che si apre su un’isola meravigliosa: si tratta di Ynys Llanddwyn, raggiungibile a piedi per la maggior parte del tempo, fin quando l’istmo che la collega alla terraferma non viene sommerso dall’alta marea. L’isolotto è legato alla figura di Dwynwen, la patrona gallese degli innamorati (proprio come San Valentino per noi): per questo il suo fascino incredibile sembra assumere connotati ancora più romantici. Da qui, in effetti, si gode di un panorama meraviglioso, con lo sguardo che si spinge verso la penisola di Llyn e la natura rigogliosa della Snowdonia.

Sull’isola non ci sono soltanto alcune bellissime spiaggette dove stendersi al sole e concedersi un tuffo rinfrescante. Meritano una visita le rovine della chiesa di St. Dwynwen, ma anche il pittoresco faro di Twr Mawr, che veglia sull’ingresso dello stretto di Menai. Quest’ultimo si erge su un promontorio roccioso ed è raggiungibile mediante una breve scalinata: la sua struttura si staglia imponente contro l’azzurro del mare, ed è uno spettacolo davvero affascinante.