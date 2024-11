Inaugurata la passerella per visitare la Fontana di Trevi

Fonte: IPA Agency La passerella temporanea alla Fontana di Trevi

I turisti stranieri (e non solo) che pianificano un viaggio a Roma arrivano con una lista ben precisa di cose da fare. Una di queste è sempre stato il lancio della moneta nell’iconica Fontana di Trevi, una delle attrazioni più amate della Capitale. Chi sta organizzando il suo itinerario in questo periodo e prevede di proseguire con questa tradizione dalle origini antichissime, tuttavia, dovrà rivedere i suoi piani.

Di cambiamenti, negli ultimi mesi, la Fontana di Trevi ne ha visti davvero tanti: dall’introduzione del numero chiuso e del biglietto d’ingresso per i non residenti al restauro stesso del monumento a un mese dall’inizio del Giubileo 2025. Dopo l’installazione della vasca temporanea, posta davanti alla recinzione, ora arriva anche la passerella temporanea che permette ai visitatori di ammirare il celebre monumento da vicino anche durante i lavori di manutenzione straordinaria.

L’inaugurazione della passerella alla Fontana di Trevi

In vista del Giubileo 2025, l’anno santo del cattolicesimo convocato periodicamente dal Papa, la Capitale prevede l’arrivo di milioni e milioni di visitatori che, durante il loro soggiorno in città, si aspettano sicuramente di poter ammirare dal vivo i monumenti più iconici come la Fontana di Trevi. Per risolvere il problema dell’attuale restauro e permettere ai turisti di visitare la fontana, è stata montata una passerella, un percorso sopraelevato inaugurato dallo stesso sindaco Roberto Gualtieri.

L’obiettivo della passerella è permettere ai turisti di ammirare da vicino le statue della fontana senza essere penalizzati dai lavori, che proseguiranno fino a dicembre. L’accesso è gratuito, ma contingentato: alla struttura potranno accedere fino a 130 persone per volta, dalle 9:00 alle 21:00, con orario posticipato dalle 11:00 per i soli lunedì e venerdì.

Sia la vasca che la passerella sono state prese di mira dalle critiche locali e internazionali: da una parte ci sono i commercianti presenti sulla Piazza di Trevi, contrari alla passerella perché rovinerebbe i marmi e i travertini su cui è poggiata, dall’altra la stampa internazionale come il New York Post, che invece ha scritto: “La fontana di Trevi di Roma è stata sostituita da un’orrenda piscina comunale. E l’amministrazione intende far pagare l’ingresso”.

Fonte: IPA Agency

Gestione degli accessi e rischio multe

Considerato l’alto numero di visitatori che arriva ogni anno a Roma e l’importanza del monumento stesso, insieme alla vasca per le monete e alla passerella sono arrivate anche delle regole da seguire. Il Comune ha vietato il lancio delle monetine dalla passerella per evitare di danneggiare la fontana, oltre che il consumo di pasti durante la visita. Chi trasgredisce queste disposizioni rischia una sanzione (una multa di 50 euro) da parte delle autorità presenti in loco per garantire la sicurezza della situazione e il flusso dei visitatori.

La passerella, che sarà smontata prima dell’inizio del Giubileo, la cui data ufficiale è il 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa a San Pietro, seppur criticata dalla stampa, ha trovato l’appoggio dei turisti. C’è chi è molto felice di poter ammirare da vicino i marmi e chi, invece, si emoziona al pensiero di far parte dei primi visitatori a poter camminare sulla passerella e guardare la fontana a distanza ravvicinata.