Torno (e le sue streghe): un borgo da scoprire sul lago di Como

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Vista su Torno, lago di Como

Torno è un piccolo e pittoresco villaggio situato sulla sponda orientale del lago di Como, non troppo distante da Como città. Con le sue case color pastello, i vicoli stretti e le chiese antiche, Torno è una meta molto piacevole per un fine settimana di relax sul lago. La sua storia risale ai tempi dei Romani, e il centro storico conserva ancora l’atmosfera di un tempo, con edifici storici e scorci suggestivi. Ma sono i boschi nei dintorni di Torno ad essere da sempre al centro di leggende e racconti popolari affascinanti e misteriosi.

Cosa Vedere a Torno

In una delle zone più esclusive e turistiche del Nord d’Italia, Torno è un antico e caratteristico borgo che si affaccia sul lago di Como. Meno conosciuto di Bellagio e Tremezzo, qui l’atmosfera è rilassante e autentica, frutto di una magica commistione di architettura lombarda, chiesette storiche, ristoranti tipici e di un panorama fatato sul lago. Ogni angolo del borgo racconta una storia, con antichi portali, fontane e case che sembrano uscite da un dipinto. Il consiglio è quello di passeggiare senza fretta, alla scoperta di scorci romantici e tranquilli.

Il porticciolo

Il porticciolo di Torno è molto vivace e da qui partono quotidianamente battelli, aliscafi, e traghetti turistici, per raggiungere altre località sul lago. È il luogo ideale per un cocktail alle luci del tramonto.

Le chiese

La Chiesa di Santa Tecla, di origine romanica, è quella che affaccia sul porto vecchio: senza dubbi la cartolina da Torno. L’interno è decorato da affreschi di Bartolomeo De Benzi e Andrea de Passeris, originari di qui e le cui opere sono esposte alla Pinacoteca di Brera di Milano. La Chiesa di San Giovanni Battista, del XIV secolo, è un gioiello dell’architettura gotica lombarda. All’interno, si possono ammirare affreschi e opere d’arte di grande valore.

Villa Pliniana

Situata poco fuori dal centro di Torno, Villa Pliniana è una villa storica del XVI secolo, immersa in una cornice naturale straordinaria. La villa è famosa per la sua fonte intermittente, celebrata anche da Leonardo da Vinci. Oggi, Villa Pliniana è un luogo esclusivo per eventi e matrimoni, ma può essere visitata su prenotazione e durante le giornate di apertura e visita.

La leggenda dei Massi delle Streghe

Ma Torno, oltre che meta di vacanza e relax, è avvolta dal mistero e dalla magia per la leggenda dei Massi delle Streghe. Secondo i racconti popolari, questi grandi massi erratici, situati nei boschi circostanti il borgo, ospitavano durante le notti di luna piena le streghe della zona, che si riunivano qui per celebrare i loro riti magici. Le streghe avrebbero utilizzato queste pietre come altari per i loro incantesimi e danze notturne, conferendo al luogo un’aura di mistero e sacralità. Si dice che i massi emanino un’energia particolare, tanto che ancora oggi molti visitatori li considerano luoghi di potere e cercano di percepire, tra i boschi, la magia che avvolge questi antichi massi.

Cosa Fare a Torno

Oltre al relax senza tempo, ci sono diverse attività da fare a Torno e dintorni.

Passeggiate e Trekking

Torno è il punto di partenza ideale per passeggiate panoramiche e trekking. Tra i vari sentieri, l’anello Torno- Montepiatto è una piacevole passeggiata sul Lago di Como che non presenta particolari difficoltà. Si parte dal centro di Torno e in poco più di un’ora si arriva a Montepiatto, attraversando il bosco. Si consiglia di raggiungere la piccola chiesetta panoramica sul lago di Como e poi la “pietra pendula”, un grande masso di granito a forma di fungo che piace molto specialmente ai bambini.

Gite in Barca

Dal piccolo porto di Torno, partono escursioni in barca che permettono di esplorare il lago di Como da una prospettiva unica: dal lago! È possibile noleggiare una barca privata oppure partecipare a una crociera organizzata per scoprire le ville storiche e i borghi affacciati sulle rive del lago.

Relax sulle Spiagge

Per chi preferisce rilassarsi e godersi il sole, Torno offre alcune piccole spiagge e punti di accesso al lago. La spiaggia di Faggeto Lario, poco distante, è una delle più belle della zona e offre acque limpide (balneabili) e uno scenario incantevole, confortevole per tutte le età.

Enogastronomia e piatti tipici

Ma una vacanza di relax non può prescindere dal buon cibo. Ecco alcune specialità da assaggiare sul lago di Como.

Risotto al Pesce Persico

Uno dei piatti simbolo della cucina lariana è il risotto al pesce persico. Preparato con filetti di pesce freschissimo pescato nel lago, è un piatto dal sapore delicato e raffinato, da gustare nei ristoranti locali.

Missoltini

I missoltini sono delle alborelle essiccate e conservate sotto sale, tipiche del lago di Como. Solitamente vengono serviti grigliati e accompagnati da polenta, rappresentando un piatto semplice ma ricco di sapore.

Polenta Uncia

Questo piatto tradizionale della cucina contadina è preparato con farina di mais, burro, formaggio e aglio. È un piatto sostanzioso e gustoso, perfetto per le giornate più fresche.

Info pratiche

Come Arrivare

Torno è facilmente raggiungibile in auto, comoda anche per le escursioni della zona. Per chi preferisce i mezzi pubblici, è possibile prendere un treno fino a Como e poi proseguire con un autobus locale o un taxi. Un’alternativa suggestiva è arrivare al borgo in battello, con servizi regolari da Como e dalle principali località del lago.

Quando Andare

Il periodo migliore per visitare Torno è da aprile a ottobre, quando il clima è mite e le giornate sono lunghe e soleggiate. La primavera e l’autunno sono ideali per chi cerca tranquillità e vuole evitare la folla estiva, mentre l’estate è perfetta per godersi il lago e le attività all’aperto ma potrebbe esserci più caos. Anche l’inverno ha il suo fascino, con l’atmosfera tranquilla e le montagne innevate che fanno da sfondo al lago.