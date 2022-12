Quest’inverno sarà ricco di viaggi in treno: sconti e programmi di Trenitalia

Quello che sta per arrivare sarà un inverno ricco di viaggi in treno e con sconti imperdibili. Trenitalia, infatti, ha preparato un programma per la stagione fredda pregno di collegamenti in tutta Italia e con la possibilità di usufruire di una serie di promozioni che sono una più appetitosa dell’altra.

La principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, infatti, ha lanciato la sua Winter Experience che prevede una sempre maggiore integrazione tra ferro e gomma. Il tutto con lo scopo di favorire la mobilità collettiva e condivisa.

In poche parole, l’offerta invernale di quest’anno è più efficace, competitiva e sostenibile che mai, rendendo, allo stesso tempo, concreta e reale la sinergia tra treno, autobus, sharing mobility, gomma e altre modalità cosiddette “dolci”, come ad esempio la bicicletta.

La Winter Experience di Trenitalia

Grazie a Trenitalia, sarà possibile raggiungere mete di montagna dall’aspetto fiabesco e andare a fare acquisti nei numerosi mercatini di Natale che impreziosiscono il nostro Paese.

Sono previsti, infatti, oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra Italia ed Europa, una nuova offerta invernale che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

Nel dettaglio: Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e Regionale assicureranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus, con tante connessioni anche in Europa.

In totale sulla rete ferroviaria italiana circoleranno ben 250 Frecce al giorno. Quest’inverno, inoltre, aumenteranno e miglioreranno i collegamenti anche verso il Sud e le soluzioni dirette e integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia grazie agli oltre 140 servizi disponibili del Regionale.

Saranno 124, invece, gli Intercity fruibili per i passeggeri, di cui 24 Intercity Notte, per le medie località e i capoluoghi di provincia. Tante novità anche per l’offerta Euronight Italia-Austria/Germania: da dicembre anche dalla Liguria sarà possibile raggiungere questi due spettacolari Paesi grazie alle fermate di Genova e La Spezia.

Infine, tra gli oltre 6.000 treni al giorno del Regionale si evidenziano più servizi in Piemonte, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio e Abruzzo​, Campania e Puglia che permetteranno di raggiungere ancor più facilmente i mercatini di Natale in treno.

Per le famiglie sono previsti anche numerosi servizi dedicati ai più piccoli che, grazie ad essi, saranno ben felici di viaggiare in treno.

E se a spaventarvi sono i costi, niente paura: sono state annunciate diverse promozioni a cui è davvero impossibile resistere.

Per esempio, con Bimbi Gratis i bambini al di sotto dei 15 anni non pagano e gli adulti hanno diritto a uno sconto del 50%; con la Promo “Speciale Frecce” potrete viaggiare con sconti fino al -70%; fino all’8 gennaio gli amici a quattro zampe viaggiano gratis tutti i giorni su Frecce e Intercity, mentre sui Regionali il cane al guinzaglio paga un biglietto ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Diversa la situazione per i cani di piccola taglia: viaggiano gratis nel trasportino a bordo di qualsiasi treno di Trenitalia.

Insomma, questo è l’inverno giusto per scoprire incredibili angoli del nostro Paese o d’Europa a bordo dei treni di Trenitalia.