Perù, la tribù indigena dei Mashco Piro che vive isolata nella Foresta Amazzonica

In una delle regioni più remote della Foresta Amazzonica vive una tribù indigena che non ha mai avuto contatti con il mondo: i Mashco Piro

La Foresta Amazzonica è una delle ultime regioni davvero incontaminate al mondo, seppure l’ingombrante presenza umana stia pian piano raggiungendo anch’essa. È qui che vivono alcune tribù indigene che hanno sempre cercato di evitare contatti con il resto del mondo, scegliendo un isolamento che ha permesso loro di mantenere intatti usi, costumi e tradizioni a noi spesso ignoti. Come la tribù dei Mashco Piro, di cui abbiamo pochissime informazioni – molte delle quali dovute ai rarissimi avvistamenti degli ultimi anni. La sua popolazione potrebbe ora essere a rischio, come rivela l’associazione Survival International, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni. Ecco la sua soria.

I Mashco Piro, la tribù indigena del Perù

Il Perù è un Paese meraviglioso, ricco di testimonianze archeologiche e di natura incontaminata: è qui, nel cuore più remoto della Foresta Amazzonica, quasi al confine con il Brasile, che vive la tribù indigena dei Mashco Piro. Si tratta di un luogo selvaggio, dove l’uomo raramente ha messo piede, ed è quindi un paradiso veramente isolato – come ci rivela la mostra fotografica di Sebastião Salgado, che mostra i suoi meravigliosi reportage dell’Amazzonia. Sui Mashco Piro si hanno davvero pochissime informazioni, proprio perché vivono in costante isolamento dal resto del mondo.

Una rarissima testimonianza fotografica risale al 2007, quando un gruppo di ecologisti è riuscito a catturare le immagini di alcuni membri della tribù da un elicottero sopra il Parco Nazionale dell’Alto Purús. Non meno affascinante è il video pubblicato invece, solamente negli scorsi giorni, dall’associazione Survival International, in prima linea nella difesa dei diritti delle popolazioni indigene. Il filmato mostra decine di Mashco Piro sulle rive di un fiume, nei pressi di quello che dovrebbe essere il loro insediamento principale.

Secondo alcune stime, la tribù indigena dovrebbe contare circa 750 membri: vivono prevalentemente vicino al fiume Las Piedras, a poca distanza dal confine con il Brasile. Sulle loro abitudini, si possono solamente fare ipotesi più o meno attendibili. È possibile, ad esempio, che abbiano un insediamento costituito da capanne di foglie di palma dove vivono durante la stagione secca – nei pressi del fiume, per poter comodamente pescare – e poi trovino rifugio nella foresta quando iniziano le forti piogge. La caratteristica principale rimane comunque l’isolamento: a quanto pare, la popolazione non ha contatti neanche con le altre tribù della zona.

Perché i Mashco Piro sono in pericolo

Quest’affascinante popolazione indigena, che abita le regioni più remote della Foresta Amazzonica, potrebbe essere ora in pericolo. Per tantissimo tempo ha vissuto lontano dal resto del mondo, sfruttando solamente le risorse naturali del territorio per la propria sussistenza. Ma l’uomo si sta avvicinando sempre di più, mettendo a rischio l’incolumità dei Mashco Piro. Il video diffuso da Survival International, infatti, vuole proprio puntare l’attenzione su questo: i membri della tribù ripresi lungo le sponde del fiume si trovano ad un passo dai territori su cui alcune compagnie di legname hanno ottenuto la concessione per l’abbattimento degli alberi.

I Mashco Piro vedono dunque il loro insediamento minacciato: uno dei pericoli più grandi è sicuramente la deforestazione, che li sta privando delle loro risorse naturali e li costringe ad uscire allo scoperto alla ricerca di provviste. Inoltre, gli uomini possono portare loro malattie con cui non sono mai stati in contatto, decimando rapidamente la loro popolazione. È per questo che Survival International si batte, nella speranza di allontanare le compagnie di legname e restituire così la foresta ai suoi legittimi “proprietari”.