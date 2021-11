Oltre Londra: suggestivi villaggi inglesi da raggiungere in treno

Paese di Shakespeare e dei Beatles, l’Inghilterra è un territorio bellissimo e affascinante, meta prediletta diei viaggiatori di tutto il mondo che, ogni anno, prendono treni e aerei per raggiungere la meravigliosa capitale, salire a bordo della ruota panoramica London Eye e scoprire tutte le perle del Tamigi.

Non solo Londra, però, perché l’Inghilterra vanta anche villaggi bellissimi, suggestivi e affascinanti che hanno fatto da sfondo a commedie romantiche e suggestive, e che ci hanno fatto venire voglia di organizzare un viaggio proprio lì, tra le campagne inglesi e le atmosfere bucoliche e senza tempo che caratterizzano in maniera univoca questi luoghi.

Villaggi che si trovano a poche ore da Londra è che possono essere raggiunti in treno per una fuga romantica per due, un weekend fuori dall’ordinario o un’esperienza rigenerante e rilassante. Pronti a scoprire i più belli?

Lower Slaughter, il villaggio romantico a poche ore da Londra

Costruito su entrambe le rive del River Eye, il Lower Slaughter è un villaggio nel distretto di Cotswold nel Gloucestershire. È caratterizzato da case e cottage in pietra calcarea e ed è considerato all’unanimità uno dei luoghi più romantici e suggestivi di tutto il Regno Unito. Qui la vita scorre lenta tra paesaggi che sembrano essere usciti da un dipinto impressionista.

Ombersley, dove il tempo si è fermato

Le case a graticcio restituiscono un’atmosfera incantata, a Ombersley, nel Worcestershire, sembra che il tempo non sia mai passato. A solo due ore in treno da Londra, è possibile immergersi in un villaggio di piccole dimensioni per scoprire e riscoprire le tradizioni più autentiche della cultura inglese.

Broadway, il Gioiello delle Cotswolds

Fonte di ispirazione per artisti, scrittori e compositori, Broadway è un villaggio straordinario caratterizzato da fascino e suggestione. Appartenente alla contea del Worcestershire è conosciuto anche come Gioiello dei Cotswolds. Tutto merito di quelle case pittoresche, dei pub e dei negozietti che si affacciano sulle strade creando un’atmosfera magica e fiabesca.

Kingham, il villaggio preferito d’Inghilterra

Votato come “il villaggio preferito d’Inghilterra” Kingham è un paese straordinario situato nella bucolica Evenlode Valley. Sulle strade si affacciano le case in pietra calcarea costruite tra il XVII e il XVIII secolo. Da visitare, assolutamente, la splendida chiesta di Sant’Andrea con una torre gotica risalente al XIV secolo.

Il villaggio sospeso di Castle Combe

Nel Wiltshire si trova un paesino dove il tempo si è fermato al 1600, da quel momento, infatti, non sono più state costruite nuove case. Tutti gli edifici della medievale Castle Combe sono protetti e trattati come monumenti, perché la loro importanza storica è riconosciuta all’unanimità. L’atmosfera qui è meravigliosa: passeggiare tra le strade del villaggio è un’esperienza incredibile paragonabile a un viaggio nel passato.