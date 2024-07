L’offerta Ryanair che ti farà dare alla pazza gioia

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Corfu, Greece

Ryanair ha lanciato un’offerta lampo, con voli a partire da 21,99 € per viaggiare fino al 30 settembre, disponibile da oggi e valida per prenotazioni effettuate entro il 17 luglio. Per chi non ha ancora prenotato le vacanze in attesa dell’offerta irresistibile, questa promozione, che giunge in piena stagione turistica, è l’occasione giusta per decidere di partire per una vacanza last-minute, senza dover però sostenere il costo, spesso elevato, dei biglietti acquistati all’ultimo minuto.

Oppure per aggiungere un ulteriore viaggio ai propri piani estivi, approfittando di tariffe estremamente vantaggiose per esplorare nuove destinazioni, anche dopo i mesi di picco turistico di luglio e agosto. La possibilità di viaggiare fino al 30 settembre offerta da questa promozione, consente infatti di pianificare una vacanza o un week-end con la massima flessibilità, evitando le settimane di punta e trovando i periodi più adatti alle proprie esigenze.

L’importante è prenotare il proprio volo entro il 17 luglio per poter usufruire di quest’offerta lampo valida sulle rotte dell’ampio network di Ryanair, che consente di scegliere tra oltre 240 destinazioni, dalle spiagge assolate del Mediterraneo alle città storiche del continente europeo.

Al sole di Corfù

Tra le opzioni disponibili c’è Corfù, la splendida isola greca nel Mar Ionio, che offre un’ampia gamma di attrazioni e attività perfette per una vacanza tra mare e scoperta. La città di Corfù, con il suo affascinante centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è un labirinto di stradine strette, antichi palazzi veneziani e piazze vivaci, come la famosa Spianada.

Da non perdere le visite del maestoso Palazzo Achilleion, un’elegante residenza estiva costruita dall’imperatrice Sissi d’Austria, e del Monastero di Paleokastritsa, situato su una collina con una vista sensazionale sul mare. Le più famose spiagge dell’isola come Paleokastritsa, Glyfada e Sidari, con le loro acque cristalline ideali per nuotare e fare snorkeling, promettono giornate di svago e relax e una vivace vita notturna. Mentre chi ama la natura può dedicarsi a facili escursioni sui sentieri del Parco Nazionale di Corfù.

Atmosfere marocchine a Tangeri

Per chi cerca una destinazione che offra un mix di mare, glamour ed esotismo, Tangeri, affacciata sullo stretto di Gibilterra, è la soluzione ideale. Raggiungibile con voli diretti Ryanair da Roma, è una città che affascina ogni viaggiatore con una combinazione unica di influenze europee e marocchine.

Durante una vacanza a Tangeri si può esplorare la Kasbah, una fortezza storica con vista panoramica sulla città e sul mare, passeggiare per le stradine tortuose della medina, dove si vendono spezie, tessuti e artigianato locale, e visitare il Museo della Kasbah, che offre una panoramica sulla storia e la cultura della regione. Per gli amanti della letteratura, da non perdere una sosta al Caffè Hafa, in passato frequentato da scrittori e artisti celebri come Paul Bowles e Tennessee Williams. E per un po’ di relax balneare, nei dintorni di Tangeri non mancano certo le spiagge, ampie e lunghe, lambite sull’oceano.

Arte e design a Eindhoven

Se si preferiscono atmosfere e climi nordici, basta puntare verso le mete del Nord Europa, prediligendo quelle che in estate sono meno inflazionate rispetto alle località tipicamente vacanziere. Come per esempio Eindhoven, situata nel sud dei Paesi Bassi, famosa per il design e la tecnologia, che vanta uno dei musei di arte contemporanea più importanti d’Europa, il Museo Van Abbemuseum, e il Philips Museum, che racconta la storia della celebre azienda di elettronica che ha contribuito alla crescita della città.

Gli appassionati di architettura apprezzeranno la visita all’Evoluon, un futuristico edificio a forma di disco volante, ma anche una puntata al quartiere Strijp-S, un’ex area industriale trasformata in un hub creativo, con gallerie d’arte, caffè e negozi di design. Per un’escursione nella natura, la meta giusta è il parco Genneper Parken attraversato da sentieri per passeggiate e piste ciclabili immerse nella natura.