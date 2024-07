È (di nuovo) italiano il miglior aeroporto d’Europa per il 2024

L’Italia continua a fare grandi numeri nel settore dei trasporti , e si aggiudica nuovi primati nella classifica dei migliori aeroporti d’Europa per il 2024. Nelle ore scorse, durante l’Assemblea generale convocata annualmente dall’ Airport Council International (ACI), sono stati premiati gli scali più virtuosi a livello continentale. E ci sono molte sorprese per il nostro Paese, nonché un’ennesima conferma: quella che riguarda l’aeroporto di Fiumicino.

Fiumicino, miglior aeroporto d'Europa

L'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma-Fiumicino si aggiudica un nuovo, importantissimo traguardo: è infatti il miglior aeroporto d'Europa per il 2024, secondo l'ACI. La premiazione è avvenuta poche ore fa a Istanbul, dove si è tenuta la cena di gala del 34esimo Congresso annuale e Assemblea generale dell'Airport Council International EUROPE. Si tratta del Best Airport Award, un prestigioso riconoscimento che viene assegnato a quegli scali che hanno dimostrato di saper implementare strategie in grado di migliorare il business aeroportuale.

Lo scalo di Fiumicino, in particolare, ha vinto nella categoria degli aeroporti con più di 40 milioni di passeggeri l'anno (un primo posto condiviso, ad onor del vero, con lo scalo di Istanbul). È un successo incredibile, soprattutto perché arriva per il sesto anno nelle ultime sette edizioni complessive. Il merito è di una "forte ripresa del traffico nel 2023, con sviluppi aziendali innovativi, multimodalità senza soluzione di continuità e iniziative pionieristiche di mobilità aerea urbana" - si legge sul sito ufficiale dell'ACI.

Il successo dell'aeroporto romano rappresenta anche una notevole spinta per il turismo in generale, come afferma il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli: "L'assegnazione del Best Airport Award al Leonardo da Vinci per la sesta volta negli ultimi sette anni certifica definitivamente l'assoluta eccellenza del nostro scalo e rende merito al grande lavoro e all'eccezionale visione progettuale di Aeroporti di Roma. Principale porta di ingresso in Italia per il mondo, il nostro aeroporto rappresenta il primo biglietto da visita della Capitale d'Italia e come tale un asset primario per lo sviluppo del nostro turismo anche a livello nazionale".

Gli altri aeroporti italiani in classifica

Per l'aeroporto di Fiumicino, tuttavia, quello di miglior scalo europeo non è l'unico riconoscimento ottenuto: si è aggiudicato anche il Digital Transformation Award, che premia le infrastrutture maggiormente in grado di adottare tecnologie e procedure innovative per migliorare la sicurezza, la capacità, l'efficienza e l'impatto ambientale delle loro operazioni. Il Leonardo Da Vinci, che proprio di recente ha introdotto nuove funzionalità digitali per i suoi passeggeri, ha una "solida strategia di innovazione con un incubatore che supporta 50 start-up ed è un pioniere nella mobilità aerea urbana".

Infine, l'ACI ha premiato anche lo scalo di Torino-Caselle come miglior aeroporto con meno di 5 milioni di passeggeri l'anno: anche in questo caso, gran parte del merito va alla ripresa che ha vissuto nel 2023, dopo la pandemia globale. Il traffico è notevolmente aumentato, toccando il record proprio lo scorso anno. Tra le motivazioni per l'assegnazione del premio, si parla inoltre di "passi tangibili nell'affrontare le sfide della sostenibilità dell'aviazione, tra cui l'inaugurazione di un nuovo impianto fotovoltaico la scorsa estate, che soddisfa una parte sostanziale del suo fabbisogno annuale di elettricità".