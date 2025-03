Fonte: Ufficio Stampa Piscina interna con vetrata alle Terme di Monticelli

Non sempre è necessario andare lontano per concedersi un momento di relax all’insegna della salute e del benessere, a volte quello che cerchiamo si trova a pochi passi dalla nostra città. Alle porte di Parma, per esempio, si trovano le Terme di Monticelli, una struttura immersa in un parco secolare, tra campagna e colline, che invita a rallentare e godersi i piaceri della vita come buon cibo e acque termali rigeneranti.

La storia delle Terme di Monticelli

Le Terme di Monticelli nascono nel 1924 per l’unione di due fattori: intraprendenza e un pizzico di fortuna. Italo Borrini, uomo di terra con un fiuto per l’imprenditoria, perforando un pozzo alla ricerca di acqua per bagnare il suo raccolto scoprì una fonte salsobromoiodica sgorgata da 64 metri di profondità.

Dopo aver ottenuto la concessione per l’utilizzo della fonte, Italo Borrini fece costruire un piccolo stabilimento per testarne le possibilità: dopo aver messo a punto nuovi studi e un progetto di ampliamento, le Terme di Monticelli inaugurano ufficialmente il 15 maggio del 1927, gioiello liberty all’interno di un grande parco secolare.

I trattamenti e servizi offerti dalle Terme di Monticelli

Dopo quattro generazioni, la famiglia Borrini offre un’esperienza di benessere e salute completa, garantita non solo dai servizi del centro termale, ma anche dai benefici racchiusi nelle sue acque. Le Terme di Monticelli sfruttano le acque sulfuree e salsobromoiodiche, ricche di preziosi elementi che stimolano il buon funzionamento dell’organismo e sono particolarmente efficaci per la cura, la prevenzione e la riabilitazione.

Le proposte curative e i trattamenti benessere proposti dalla struttura sono diversi. Qui è possibile fare balneoterapia; aerosol, humage e polverizzazione per dare beneficio alle vie respiratorie; irrigazioni e doccia nasale micronizzata; insufflazione endotimpanica; fisiokinesiterapia e kinesiterapia in acqua.

All’interno delle Terme di Monticelli è presente anche un centro per la medicina rigenerativa e anti-aging chiamato BioAge Med, un progetto all’avanguardia che unisce tradizione termale e innovazione scientifica per offrire percorsi personalizzati, per migliorare il benessere psicofisico e rallentare i processi di invecchiamento.

Quelle di Monticelli sono un riferimento tra le terme dell’Emilia-Romagna anche per i servizi benessere offerti. Ci sono quattro piscine termali a temperature differenziate dov’è un vero piacere rilassarsi grazie alla presenza di grandi vetrate, luce naturale e tanto verde intorno. Non manca un’area con i bagni di calore e di vapore, con sauna e tepidarium, utili per purificare l’organismo e rinvigorire il corpo, offrendo un rilassamento profondo e rigenerante.

Fonte: Ufficio Stampa

Prezzi delle Terme di Monticelli

Se acquistate i percorsi giornalieri, potrete accedere a un’area benessere di 4000 metri quadrati dove, in base al pacchetto, verranno messi a vostra disposizione diversi servizi.

Il Percorso Acqua comprende l’ingresso giornaliero (dalle 10:00 alle 19:00) alle piscine termali a temperature differenziate (da 30° a 34°) con idromassaggi, hydrobike e cascate d’acqua e solarium con idromassaggio all’aperto (nei periodi caldi). Avrete accesso anche all’area con saune, bagni turchi, tepidarium alle essenze e palestra attrezzata Technogym, oltre che a tre routine a effetto drenante, purificante e rilassante da svolgere seguendo le indicazioni presenti nell’area benessere. Il costo per questo percorso è di 22 euro per gli adulti (giorni feriali) e 33 euro (giorni festivi).

Con il Percorso Armonia, invece, potrete usufruire degli stessi servizi offerti nel Percorso Acqua, ma con l’aggiunta di un pranzo light al ristorante “La Veranda”. Per questo percorso è consigliata la prenotazione e il costo è di 45 euro (giorni feriali) e 55 euro (giorni festivi).

Informazioni utili sulle Terme di Monticelli

Per accedere alle piscine termali è necessario avere con sé degli accessori quali cuffia, accappatoio o il telo, disponibili anche a noleggio presso il centro termale. Se volete usufruire degli armadietti dovrete portare con voi un lucchetto personale, acquistabile anche in reception.

All’interno del parco termale è presente anche l’Hotel delle Rose, dove potrete soggiornare per regalarvi un’esperienza di relax completa a pochi passi dalla città. Parma, infatti, dista solamente 6 chilometri e può essere raggiunta anche senza utilizzare l’auto, ma usufruendo dei bus di linea in partenza dalla fermata accanto all’hotel.

Fonte: Ufficio Stampa

Come raggiungere il centro termale

Le Terme di Monticelli possono essere raggiunte facilmente sia in auto che con il treno. Se partite da Bologna o da Milano con la vostra auto, potete prendere l’autostrada A1 con uscita Parma, percorrere la tangenziale Nord in direzione Reggio Emilia e seguire le indicazioni per Monticelli Terme.

Se invece volete arrivare con il treno, vi basterà scendere alla stazione ferroviaria di Parma: da qui potrete raggiungere le terme con il bus di linea o con il taxi.

Una volta arrivati verrete accolti da uno splendido parco, tra i polmoni verdi più grandi del territorio parmense. Si tratta di un’isola verde dove cercare la giusta dimensione per fare bagni di bosco, praticare nordic walking, yoga e tecniche di rebirthing, il luogo ideale dove cominciare la vostra giornata di benessere.