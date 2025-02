Fonte: 123RF Alla BIT 2025 il Villaggio Thermalia e il Villaggio ASTOI

Una fiera nella fiera. Anzi due. Sì, perché BIT 2025 ospiterà anche due villaggi tematici: uno, Thermalia, dedicato al mondo del wellness, delle spa e del benessere, e l’altro, il villaggio ASTOI, al cui interno si possono trovare tutti i più grandi e importanti tour operator italiani.

Villaggio Thermalia by Federterme

In questo villaggio del benessere si raggruppano le più importanti e famose strutture termali. Protagoniste saranno le strutture del gruppo Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano e Monticello SPA e la grande novità De Montel – Terme Milano, in apertura il prossimo aprile nella zona di San Siro: saranno le terme urbane più grandi d’Europa.

Nei tre giorni di fiera vengono proposti alcuni momenti esperienziali aperti a tutti i visitatori.

● Wellness Stop&Go: da domenica 9 a martedì 11 febbraio, i professionisti di Take MI Home, la start-up milanese che porta il benessere prêt-à-porter, eseguiranno a titolo gratuito brevi massaggi testa collo e/o mani usando i protocolli di Terme di Saturnia Method, pensati per rilassare e sciogliere le tensioni, regalando una pausa di benessere immediato.

● Aufguss FreeStyle Show: da domenica 9 a martedì 11 febbraio si svolgeranno esibizioni artistiche e coreografiche di circa 10 minuti, che regaleranno uno spettacolo sensoriale unico, combinando tecniche di sventolamento con l’uso di essenze aromatiche, musica e luci. Questi rituali immergeranno i partecipanti in un’esperienza coinvolgente e rigenerante.

● Beauty Visage: lunedì 10 e martedì 11, Terme&SPA Italia propone 20 minuti di pura rigenerazione per il viso grazie a un profondo e intenso massaggio offerto da una beauty expert ai visitatori, basato sui principi del Terme di Saturnia Method, per un viso tonico, luminoso e visibilmente rilassato.

Il villaggio Thermalia si trova al Padiglione 9, Stand P01 – P11 – T02 – T12.

Villaggio ASTOI

L’ASTOI Confindustria Viaggi è l’Associazione dei tour operator italiani e, alla BIT, organizza, già da qualche anno ormai, in un vero e proprio villaggio, uno spazio espositivo collettivo che unisce in un’unica area i principali tour operator associati, facilitando l’incontro con le agenzie di viaggio, i partner commerciali e il pubblico. Gli operatori presenti quest’anno sono: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Costa Crociere, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Imperatore Travel World, Isola Azzurra, Kel12, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Nicolaus/Valtur, OTA Viaggi, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo. La giornata di domenica 9 febbraio è dedicata ai viaggiatori, mentre lunedì 10 e martedì 11 febbraio saranno giorni riservati agli operatori del settore.

Il villaggio ASTOI si trova presso il Padiglione 9, stand S16.