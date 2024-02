Tutti i rincari previsti a Parigi per via delle Olimpiadi 2024

È la città più romantica del mondo, ma a quanto pare in questo 2024 sarà anche la città più cara d’Europa: Parigi. Ad onor del vero, la Capitale francese non è mai stata una località economica, ma quest’anno i prezzi sembrerebbero dover subire un picco incredibile, merito (o per colpa) dell’evento sportivo più atteso dell’anno: le Olimpiadi del 2024.

Quanto costerà Parigi

A rivelare quanto costerà visitare Parigi nel 2024 è un’analisi effettuata dalla società di data analysis The Data Appeal Company, sfruttando la piattaforma proprietaria D/AI Destinations per condurre un’indagine su presenze e costi. Al contempo, il partner PredictHq ha fornito una previsione della spesa e dei partecipanti a ogni evento che prenderà vita durante la manifestazione.

Mancano poco più di cento giorni alle Olimpiadi di Parigi, ma secondo le previsioni è già certo che in città ci sarà un giro d’affari che si aggirerà sui 537 milioni di dollari, di cui 132 milioni solo nel settore alberghiero.

Ma non è finita qui, perché secondo questo studio l’offerta turistica della città della Tour Eiffel sarà la più costosa di sempre. Per questo bellissimo evento sono previsti oltre 16 milioni di visitatori da tutto il mondo, che dovranno avere a che fare con tariffe medie di hotel e affitti brevi aumentate del 200% rispetto al 2023.

Il giorno della cerimonia di apertura, che avrà luogo il 26 luglio, sono attese circa 600.000 persone che per una camera doppia potranno arrivare a dover pagare (in media) quasi 1.000 euro a notte. Senza parlare del fatto che a partire dall’1 gennaio la tassa di soggiorno è più che raddoppiata.

Gli altri rincari

Ad aumentare notevolmente i prezzi sono anche le attrazioni cittadine, come l’unico e inimitabile Louvre: per il biglietto d’ingresso è previsto un costo del 29% in più. Anche spostarsi per la città non sarà molto economico, perché i prezzi della metropolitana sono già raddoppiati. Ancora non si conoscere, invece, il costo dei collegamenti ferroviari poiché i lavori sono attualmente in ritardo sulla tabella di marca.

Come riporta l’Agenzia di Viaggi magazine, il vicesindaco di Parigi, Frederic Hocquard, si è mostrato decisamente preoccupato per via di questi vertiginosi aumenti: “Vogliamo che i Giochi Olimpici siano popolari, ma non possono esserlo a 700 euro a notte”.

La notevole impennata dei prezzi, tuttavia, non frena il Sentiment Score, vale a dire l’indice che misura il livello di apprezzamento globale espresso online su tutte le attività di Parigi – compresi hotel, affitti brevi e attrazioni – che risulta in netta crescita, di ben 1,5 punti, rispetto allo scorso anno.

Il dato ancor più sorprendete è che i costi proibitivi non allontano assolutamente i turisti: il picco delle prenotazioni di voli verso la Capitale della Francia è previsto durante la cerimonia di apertura. In netta maggioranza saranno i visitatori americani (21%) che arriveranno persino a raddoppiare rispetto alla settimana precedente, seguono i giapponesi (6%), canadesi (4%) e brasiliani (3%): sono persone che hanno prenotato in media con 250 giorni di anticipo, ossia più di otto mesi prima.

Insomma, Parigi sarà ben più cara del suo solito, ma questo aumento drammatico dei prezzi non fermerà in alcun modo i viaggiatori che, oltre a godere di questo emozionante evento sportivo, approfitteranno di quelle giornate per scoprire una delle città più amate del mondo.