Autunno 2025, easyJet apre le prenotazioni per mete da sogno

Un'offerta di ben 220 rotte in partenza da 20 aeroporti tra cui scegliere per entusiasmanti city break e vacanze al sole fuori stagione.

Fonte: iStock Minareto Koutoubia, Marrakech, Marocco

easyJet ha aperto le prenotazioni per l’autunno 2025, con un’offerta di oltre 19 milioni di posti su circa 105.000 voli in tutto il continente. Di questi, 3 milioni di posti sono destinati ai viaggiatori italiani, che potranno approfittare di oltre 19.000 voli per viaggi da e per l’Italia tra il 1° ottobre e il 14 dicembre 2025. Con ben 220 rotte in partenza da 20 aeroporti italiani, si può scegliere tra una vasta gamma di destinazioni, dalle città ricche di storia alle località esotiche per una fuga rilassante o avventurosa.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per programmare con largo anticipo una pausa autunnale, approfittando di tariffe competitive verso mete affascinanti in tutta Europa e non solo, perfette per chi vuole godersi un clima mite, meno affollamento e molte occasioni di scoperta. Un ottimo pretesto anche per pianificare un viaggio durante il ponte dell’Immacolata, per chi desidera concedersi un lungo weekend di relax prima delle festività natalizie.

Che sia per una pausa culturale, un’avventura nella natura o una vacanza di relax al mare, c’è solo l’imbarazzo della scelta, con opzioni per ogni tipo di viaggiatore. Gli amanti della cultura e della storia, per esempio, possono partire da Napoli o Milano Malpensa con destinazione Atene o Marrakech.

Chi invece desidera prolungare l’estate può scegliere tra le splendide Isole Canarie, come Lanzarote e Fuerteventura, con voli da Milano Malpensa, o Gran Canaria da Milano Malpensa e Napoli. Oppure farsi tentare dal sole e dalla famosa barriera corallina del Mar Rosso a Sharm El-Sheikh e Marsa Alam, raggiungibili con comodi voli diretti da Napoli e da Milano Malpensa.

Ecco una panoramica di alcune delle mete più suggestive da prenotare al volo per la stagione autunnale 2025.

Marrakech, city break tra cultura e tradizione

L’autunno è un periodo particolarmente suggestivo per visitare Marrakech, grazie alle temperature gradevoli che rendono piacevoli le passeggiate all’aperto e l’esplorazione della città. Mentre l’estate può risultare troppo calda, i mesi autunnali permettono di godere appieno dei monumenti storici e dei colorati mercati, senza l’assalto dei turisti tipico dell’alta stagione. Inoltre, in questa stagione si svolgono diverse celebrazioni tradizionali, dando la possibilità ai visitatori di immergersi nella cultura marocchina.

Dalla maestosa moschea Koutoubia alla Madrasa Ben Youssef, passando per i famosi souk e i giardini Majorelle, la città è un mix di architettura affascinante e atmosfere uniche. I souk di Marrakech offrono un’immersione nei profumi e nei colori tipici del Marocco, mentre la vivace piazza Jemaa el-Fna, animata da artisti di strada e venditori, è il caleidoscopico cuore della città. Ma per chi desidera un’avventura più emozionante, è anche possibile organizzare un’escursione nel vicino deserto del Sahara, tra paesaggi suggestivi e notti stellate.

Fuerteventura, il fascino selvaggio delle Canarie

Fuerteventura è una delle mete più suggestive delle Isole Canarie e in autunno diventa una destinazione ideale per chi ama la natura incontaminata e le spiagge infinite. La seconda isola più grande dell’arcipelago accoglie i visitatori con il suo clima mite, perfetto per le attività all’aperto. Dalle dorate Playa de Sotavento alle selvagge spiagge di Cofete, Fuerteventura è un paradiso per gli appassionati di windsurf, kitesurf e snorkeling.

Nell’entroterra l’isola offre numerosi sentieri che permettono di scoprire i paesaggi vulcanici e le spettacolari dune del Parco Naturale di Corralejo. In particolare, il trekking al Pico de la Zarza, la vetta più alta, è un’esperienza imperdibile. Mentre il Festival Internazionale degli Aquiloni, che si tiene a Corralejo, regala uno spettacolo indimenticabile con aquiloni colorati che riempiono il cielo di novembre.

Durante un soggiorno a Fuerteventura, non può mancare anche una visita ai villaggi di pescatori come El Cotillo o Ajuy, dove gustare specialità come le papas arrugadas con mojo, gustosissimi piatti tipici canari.

Marsa Alam, relax e avventura sul Mar Rosso

Per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e della natura, Marsa Alam, sul Mar Rosso, è una destinazione perfetta in autunno, quando le temperature si abbassano. Rinomata per la sua straordinaria barriera corallina, habitat di una ricca biodiversità marina, in questa stagione le acque sono calme e limpide, permettendo di ammirare pesci tropicali e coralli dai colori vivaci. Ma è anche il momento migliore per chi desidera rilassarsi al sole lontano dalla folla sulle sue spiagge di sabbia bianca. Per un pizzico di avventura, il Parco Nazionale Wadi Gimal offre paesaggi montani, flora e fauna uniche e antiche incisioni rupestri. Escursioni in jeep o a dorso di cammello permettono di esplorare il deserto circostante e raggiungere i villaggi beduini dove immergersi nella cultura egiziana, gustando specialità locali e condividendo momenti autentici con la comunità.