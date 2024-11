Le offerte aeree per il Single’s Day, da prenotare in giornata

Fonte: 123RF L'offerta voli di WizzAir per il Giorno dei single

La compagnia aerea low cost WizzAir ha lanciato una promozione in occasione del Giorno dei single – Single’s Day – che cade l’11 novembre, con voli a partire da 17,99 euro. La tariffa super scontata è valida solamente per oggi, ma consente di viaggiare entro il 31 gennaio 2025. Che sia l’esplorazione di una nuova città in solitaria o un weekend di relax da godersi da soli, il momento di prenotare è adesso. naturalmente, nessuno vi chiederà un documento di singletudine al momento della prenotazione, pertanto potete mettervi d’accordo con il vostro/la vostra compagna o con i vostri amici e approfittare della promo.

L’offerta è valida su alcune tratte selezionate dalla compagnia, ma ce ne sono davvero tantissime in base all’aeroporto di partenza. Da Milano Malpensa, Roma Ciampino, Bologna, Napoli ecc si possono prenotare voli per diverse Capitali europee, per il Nord Africa e per molte città italiane. Se state cercando qualche spunto, ecco quali mete visitare anche da soli, durante le festività.

Visitare Budapest da single

Una della Capitali più belle e facili da girare anche in un viaggio in solitaria è sicuramente Budapest. Innanzitutto, è una destinazione low cost, ma soprattutto è una città bellissima, con tantissime attrattive e, se non l’avete mai visitata, è il momento giusto di prenotare un viaggio. Per chi ha poco tempo, il nostro consiglio è di dedicare una giornata alla visita di Buda e una a Pest, le due metà della città divise dal Danubio. Vale la pena trovare anche il tempo per una minicrociera di un’ora lungo il fiume per ammirare i meravigliosi palazzi dall’acqua e i numerosi ponti.

Le due parti di Budapest sono ben riconoscibili in quanto molto diverse tra loro: Buda è la parte collinare, mentre Pest è quella più pianeggiante. Inoltre, Buda è la zona più storica con edifici che consigliamo di visitare di giorno perché hanno orari d’ingresso stabiliti, come il Palazzo Reale e il Bastione dei Pescatori, un belvedere sulla collina dall’architettura inconfondibile, mentre Pest è perfetta per il tardo pomeriggio-sera perché ci sono più luoghi all’aperto da vedere senza vincoli di orari. Il Parlamento, uno dei simboli della città, è ben riconoscibile dalla sua enorme cupola, la terza più grande del mondo. Questa parte della città offre ampi viali e piazze. Tra le più famose c’è la piazza degli Eroi, inconfondibile con le sue statue che rappresentano i fondatori del Paese. Insieme all’arteria più importante di Budapest, Andrassy ut, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Se ci andate d’inverno, magari durante le festività natalizie, da non perdere sono i mercatini di Natale e i famosi Bagni Gellért. Edificati nel 1918, sfruttano una fonte nota fin dal Medioevo per le sue acque benefiche. Le terme, un vero capolavoro Art Nouveau, hanno dieci piscine inserite in un meraviglioso ambiente decorato con mosaici e maioliche d’epoca e sono un toccasana nelle gelide giornate invernali.

Atene, la città perfetta per i single

C’è un’altra Capitale che è bellissima da visitare anche da soli ed è Atene. Se ci siete già stati e avete già visto più e più volte l’Acropoli, sappiate che è possibile organizzare un tour individuale per scoprire ogni suo segreto, anche quello che nessuna guida vi ha mai raccontato prima. Altrimenti ci sono zone della Capitale greca meno note ai turisti. Tra queste c’è Exarchia, una zona che è stata riqualificata negli ultimi anni e trasformata in un vero museo a cielo aperto, ricoperto di graffiti e popolato da studi di design e gallerie d’arte. Questo quartiere di notte si anima e le tipiche kafeteries diventano veri e propri centri di musica e vivacità dove vale la pena fermarsi per trascorrere una serata insolita in compagnia degli ateniesi.

Da vedere è anche il quartiere di Kolonaki, un tempo famoso per essere l’area residenziale più altolocata della Capitale della Grecia, ma che, nel corso degli anni, si è progressivamente spopolato lasciando dietro di sé un’aura mista di eleganza e decadenza. Vale la pena esplorare questo particolare luogo della città dove si possono osservare gli eleganti edifici residenziali, le numerose ambasciate straniere, ma soprattutto entrare nelle migliori pasticcerie di tutta Atene, dove si producono i gustosi dolci al miele della tradizione greca.

Capodanno da soli a Vienna

Se avete sempre sognato di assistere di persona al famoso Concerto di Capodanno trasmesso da Vienna che guardate sempre il Tv il primo giorno dell’anno nuovo, ora avete la possibilità di assistervi di persona. Se siete soli, poi, si hanno più possibilità di trovare un biglietto last minute. Ma la Capitale austriaca nel peridodo delle festività Natalizie è un vero gioiello da visitare, anche in solitaria. Molti dei pittoreschi mercatini natalizi sono ancora aperti il 31 dicembre e il 1° gennaio, contribuendo a rendere le feste ancora più fiabesche. Inoltre, a incantare è anche il Silvesterpfad, il Capodanno in piazza, da festeggiare camminando con soste lungo il percorso di San Silvestro, con palchetti dove ascoltare vari generi musicali, stand gastronomici e scuole di danza che propongono corsi di walzer in strada.

Vienna è famosa per la sua tradizione musicale e soprattutto durante il periodo natalizio è molto facile assistere a diversi cori in giro per la città, ma anche concerti che rendono omaggio ai grandi compositori viennesi, come Mozart o Strauss, che viene celebrato proprio nel 2025. Famosi sono i concerti nella Cattedrale di Santo Stefano, che consentono di vivere un’atmosfera alquanto suggestiva. Si può assistere a concerti anche al Kursalon Hübner, una grande music hall nel parco cittadino, oltre all’elegante sala concerti del Musikverein. E poi, si possono provare esperienza magiche, come un romantico giro in carrozza nel centro storico, attraversando le vie illuminate oppure pattinare sulla pista di ghiaccio a Rathausplatz, la piazza del Municipio.