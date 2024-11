WizzAir, la nuova offerta per viaggiare sotto le feste

Fonte: iStock Plaza de España a Siviglia

Le feste natalizie sono una buona occasione per stare tutti insieme in famiglia. Perché non trascorrerle in modo speciale girovagando tra le strade delle più belle città europee rese ancora più magiche dalla presenza di mercatini, decorazioni, luminarie e tanti eventi? Sappiamo che viaggiare in questo periodo potrebbe essere dispendioso ed è per questo che vi consigliamo di non lasciarvi scappare questa incredibile offerta appena lanciata dalla compagnia aerea WizzAir.

L’offerta è valida su rotte selezionate con tariffe a partire da soli 19,99 euro su viaggi da vivere tra il 26 novembre 2024 al 31 gennaio 2025. Sono molti i voli in partenza da Roma, Milano, Napoli o Bologna: dove andare? Qui vi consigliamo qualche meta ideale da visitare durante le vacanze invernali, ricordandovi che l’offerta WizzAir è valida solo fino a mezzanotte!

Siviglia per cominciare l’anno al caldo

Perché non cominciare l’anno in una città vibrante, dinamica e dalle temperature accoglienti come Siviglia? Sfruttando l’offerta WizzAir dall’aeroporto di Roma Fiumicino, avrete l’opportunità di raggiungere con un volo low-cost la capitale dell’Andalusia, ricca di cose da fare e da vedere. Verrete conquistati subito dall’eleganza delle sue strade e dall’atmosfera intrisa di cultura e musica. Consigliamo di perdervi tra le vie del suo centro storico, caratterizzato da un mix affascinante di edifici arabi e cristiani, e di visitare La Giralda, la cattedrale gotica più grande al mondo.

Tra le altre cose da fare, vi suggeriamo di rilassarvi sulle panche decorate della meravigliosa Plaza de España, progettata dal famoso architetto spagnolo Aníbal González, e di regalarvi uno spettacolo di flamenco, la danza per eccellenza dell’Andalusia.

Tra i mercatini e gli eventi natalizi di Cracovia

Se invece siete alla ricerca di una destinazione unica dove trascorrere il Natale, noi di SiViaggia vi consigliamo Cracovia. Questo è uno dei periodi ideali per visitare questa città della Polonia partendo dalla Piazza del Mercato, la piazza medievale più grande d’Europa, dove troverete tante casette in legno pronte a conquistarvi con prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche deliziose.

In più, non mancano tanti eventi e concerti, come il concorso dei presepi cracoviani, riconosciuti Patrimonio UNESCO. Questa è una delle tradizioni natalizie più famose della città: il 5 dicembre gli artigiani locali costruiscono nella Piazza del Mercato dei meravigliosi presepi che raffigurano sia monumenti storici della città che i classici personaggi di Betlemme. Si tratta di una tradizione antichissima risalente alla metà del XIX secolo!

Verso mete insolite: Chisinau

Da Milano Malpensa potete raggiungere una meta insolita, poco battuta dal turismo di massa: stiamo parlando di Chisinau, la capitale della Moldavia. Qui, il fascino russo racchiuso nei suoi edifici storici incontra un’atmosfera dinamica soprattutto per quanto riguarda la vita notturna e il divertimento, ma non solo. Chisinau è considerata anche una delle città più verdi d’Europa e, visitandola, vi sorprenderà con le sue proposte, soprattutto quelle gastronomiche. Tra i piatti moldavi da provare assolutamente citiamo la mămăliga, una sorta di polenta servita con formaggi di diverso tipo, il sarmale, un involtino di foglie di vite ripieno di riso e carne, e i frigărui, spiedini di carne cotti alla brace.