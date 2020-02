WizzAir, le offerte da cogliere al volo per viaggiare in primavera

editato in: da

Il mese di marzo, con le temperature più piacevoli e le maggiori ore di luce, è sicuramente un ottimo periodo per staccare dalla frenetica routine quotidiana e concedersi una paura rigenerante in attesa dell’estate.

Se avete intenzione di organizzare un weekend oppure una fuga alla scoperta di splendide città europee, allora potete approfittare delle offerte che Wizzair propone per volare fino al 31 marzo.

La compagnia area low cost sconta spesso i biglietti per alcune tra le località più belle del suo network in Europa. In questa occasione, sul sito ufficiale trovate interessanti promozioni con prezzi a partire da appena 9,99 euro.

È il caso di un viaggio a Vienna dall’aeroporto di Roma Fiumicino. La capitale austriaca conserva un patrimonio architettonico mozzafiato, basti pensare ai palazzi imperiali come Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo, e al quartiere MuseumsQuartier dove spiccano edifici storici e contemporanei che espongono opere di celebri artisti tra cui Klimt.

Inoltre, Vienna è una città vivace e attiva, dove sia gli amanti della cultura sia gli amanti della vita notturna non si annoieranno di certo. Musei, eventi, spettacoli, monumenti, ristoranti, caffè, il parco di divertimento Prater tra attrazioni e aree verdi, castelli, residenze nobiliari, torre panoramica: insomma, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Da Milano Malpensa potete invece partire alla volta di Budapest, la perla del Danubio, al prezzo di 14,99 euro. La capitale ungherese, tra le mete più belle ed economiche d’Europa, regala scorci incredibili e un incantevole viaggio indietro nel tempo. Il fiume Danubio la divide in due: il quartiere di Buda, gioiello rinascimentale e barocco dove svetta il Palazzo Reale Patrimonio UNESCO, e il quartiere di Pest, vivace e ricco di negozi (in cui dedicarsi allo shopping) e locali dove trascorrere momenti di svago.

Infine, la terza offerta di WizzAir vi permette di raggiungere Praga da Bari con un biglietto a partire da 22,99 euro. La capitale della Repubblica Ceca, conosciuta anche come “Città delle cento torri”, è famosa per la pittoresca Piazza Vecchia, cuore del centro storico, dove si stagliano chiese gotiche, colorati edifici in stile barocco e l’inconfondibile orologio astronomico di origine medievale che, ancora oggi, allo scoccare di ogni ora incanta migliaia di persone.