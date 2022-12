Winter Experience: viaggiare in treno è più facile ed economico

Fonte: iStock Winter Experience 2022

Vi abbiamo spesso parlato dei vantaggi di viaggiare in treno, ma anche delle migliori esperienze che si possano vivere a bordo dei convogli. Oggi, tuttavia, vogliamo darvi una buona notizia in più: con la Winter Experience 2022, la nuova offerta invernale di Trenitalia al via da domenica 11 dicembre, viaggiare sui binari diventa più facile ed economico (ma anche più divertente).

Winter Experience 2022: in cosa consiste

Quest’inverno ci saranno ben oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra Italia e in vari Paesi d’Europa. Il Polo Passeggeri del Gruppo FS composto da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est, infatti, unisce grandi, medie e piccole città con collegamenti sempre più capillari.

Tutto questo è messo in atto per viaggiare all’insegna dell’intermodalità e del rispetto dell’ambiente. Ciò vuol dire che Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e i Regionali garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus.

Ma il Gruppo FS promette un inverno di viaggi sulle rotaie anche in Europa: saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse in autobus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

In sostanza, sulla rete ferroviaria italiana correranno 250 Frecce al giorno, con Roma e Milano ancora più vicine grazie a più collegamenti (88 quelli giornalieri), di cui sette no-stop a 2 ore e 59 minuti e Frecciarossa Duplex con oltre 900 posti offerti nelle fasce orarie a traffico elevato.

Inoltre, aumentano e migliorano i collegamenti anche verso il Sud del nostro Paese, così come le soluzioni dirette e integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia con ben oltre 140 servizi disponibili del Regionale. A disposizione dei passeggeri ben 124 Intercity, di cui 24 Intercity Notte, per le medie località e i capoluoghi di provincia, con l’esclusivo servizio con le Cabine Excelsior esteso anche nei collegamenti tra Milano e la Sicilia oltre a quello già esistente tra Roma e l’isola.

Novità per l’offerta Euronight Italia-Austria/Germania: da dicembre anche dalla Liguria sarà possibile raggiungere l’Austria e la Germania, grazie alle fermate di Genova e La Spezia.

Tra gli oltre 6.000 treni al giorno del Regionale si evidenziano più servizi in Piemonte, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio e Abruzzo​ e poi ancora Campania e Puglia. ​Ciò vuol dire che è ancora più facile raggiungere i mercatini di Natale in treno.

Dopo i treni Rock e Pop, a breve sui binari partirà con i primi collegamenti anche il Blues, il treno ibrido del Regionale pensato per tutti, anche per i più piccoli, con un’area totalmente dedicata a loro. L’offerta del Polo Passeggeri è arricchita ulteriormente dagli oltre 13.600 collegamenti quotidiani di Busitalia e Ferrovie del Sud Est.

Viaggiare in treno divertendosi

Le buone notizie non sono finite qui, perché viaggiare in treno diventa ancora più divertente, soprattutto per i bambini e in particolare grazie all’area family su Intercity: una carrozza dedicata al divertimento e allo svago dei più piccoli, con interni personalizzati e giochi allestiti sui tavolini.

Non mancano le attenzioni per i nostri amici a 4 zampe. I cani viaggiano gratis dal 1 dicembre all’8 gennaio su Frecce e Intercity. A bordo dei Regionali il cane al guinzaglio viaggia, già dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia nel trasportino, invece, viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

L’attenzione all’ambiente

Tutto questo è possibile prestando anche particolare attenzione all’ambiente. Insieme alla raccolta differenziata a bordo dei treni e gli oltre 20mila posti bici, a disposizione dei viaggiatori ci sono nuove sedute sostenibili con tessuti ottenuti da plastica riciclata, ma anche l’autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Ma del resto, il treno ha evitato che fossero immesse nell’ambiente in un anno 150.000 tonnellate di CO2 in relazione ai collegamenti Frecciarossa Roma–Milano; per i bus elettrici, inoltre, è raddoppiata la quota di ricariche con fonti green.

Anche l’anno prossimo, quindi nel 2023, Trenitalia continuerà a essere a fianco del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo, collegando così i passeggeri alle loro passioni.

Le offerte per viaggiare quest’inverno

Per le giornate del 9, 25, 27, 28, 29 e 30 dicembre è possibile usufruire dell’offerta Speciale A/R in giornata, che consente di ricevere uno sconto del 70% per raggiungere i propri cari durante le festività dell’Immacolata e di Natale.

Sconti molto importanti anche con la promo Speciale Frecce: chi viaggia su Frecciarossa e Frecciargento nei livelli di servizio Business, Premium e Standard può ricevere una riduzione del 60% dal venerdì, al lunedì e fino al 70% dal martedì al giovedì.

Chi si sposta per lavoro tra due città, può iscriversi al programma Trenitalia for Business e aquistare il Carnet Biz più adatto alle proprie esigenze, grazie al quale sarà possibile viaggiare sulle Frecce con sconti fino al 40% (ma anche con cambi illimitati gratuiti).

Le offerte non sono finite qui perché è prevista anche promo Speciale Insieme Senior: i soci CartaFRECCIA che hanno compiuto 60 anni, dall’11 gennaio al 28 febbraio 2023 possono usufruire di sconti fino al 70% sui Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard.

Si amplia il ventaglio di tratte scontate con il Carnet Smart che consente di risparmiare oltre il 60% e di effettuare 10 viaggi per partenze dal lunedì al venerdì nelle classi 1°/Business e 2°/Standard.

I prezzi ridotti sono previsti anche per chi ha necessità di spostarsi tra due città con meno frequenza. In queste circostanze, ci sono i Carnet da 15, 10 o 5 viaggi, che sono acquistabili ottenendo una riduzione del 30, 20 e 10% sul prezzo Base.

A disposizione dei viaggiatori, inoltre, c’è la Promo Bici gratis: in via promozionale è gratuiro il supplemento del trasporto della due ruote per chi acquista fino al 31 dicembre 2022 un biglietto per l’Intercity Giorno e procede con la prenotazione del servizio, che resta obbligatoria così da viaggiare in massima tranquillità con il posto bici riservato.

Nella carrozza 3 degli Intercity sono predisposte sei postazioni e due punti di ricarica elettrica per le e-bike.

Infine, le promozioni dedicate a chi sceglie di viaggiare con il Regionale: è stata riattivata la promo Weekend Insieme, per viaggi illimitati a 22 euro il sabato e la domenica.

Dal 25 dicembre, inoltre, i viaggiatori potranno acquistare in diverse regioni d’Italia la nuova promo FULL, che permette un mese di viaggi illimitati all’interno della regione. Le due promozioni si affiancano alle già attiva Italia in Tour che permette di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi con un numero illimitato di spostamenti in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani.

Insomma, non resta che preparasi a una serie di viaggi invernali a bordo dei treni italiani.